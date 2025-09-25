Οι Rolling Stones επιστρέφουν και επανακυκλοφορούν το Black and Blue με πολλές εκπλήξεις

Σε μια απίστευτη ανακοίνωση που θα χαροποιήσει ιδιαίτερα τους θαυμαστές τους προχώρησε το θρυλικό ροκ συγκρότημα Rolling Stones αφού πρόκειται να επανεκδοθεί το κλασικό άλμπουμ τους του 1976, «Black And Blue».

Η νέα κυκλοφορία θα περιλαμβάνει ένα Super Deluxe Box Set σε δύο εκδόσεις σε βινύλιο και CD οι οποίες θα συνοδεύονται από βιβλίο 100 σελίδων και αντίγραφο αφίσας της περιοδείας που έκανε το βρετανικό συγκρότημα για την προώθηση του, το αρχικό remastered άλμπουμ και ακυκλοφόρητες ηχογραφήσεις στο στούντιο με τους Jeff Beck, Harvey Mandel και Billy Preston.

Επίσης θα υπάρχει ένας Blu-ray δίσκος με μια τηλεοπτική μετάδοση της εμφάνισης του συγκροτήματος στο Les Abattoirs του Παρισιού το 1976, καθώς και μίξεις ήχου surround Dolby Atmos τόσο του album studio όσο και της συναυλίας τους στο Earls Court το 1976. αλλά και συνέντευξη του Ρόνι Γουντ, ο οποίος αναφέρεται στην ένταξή του στο συγκρότημα το 1976: «Ακριβώς τότε, εκεί ήταν που έπρεπε να βρίσκομαι». Το άλμπουμ θα είναι διαθέσιμο από τις 14 Νοεμβρίου από τη Universal.

Ο δίσκος κυκλοφόρησε αρχικά τον Απρίλιο του 1976 και ήταν το 13ο ολοκληρωμένο άλμπουμ του θρυλικού συγκροτήματος. Ήταν επίσης το πρώτο μετά την αποχώρηση του πρώην κιθαρίστα Μικ Τέιλορ, ο οποίος τελικά αντικαταστάθηκε από τον Ρόνι Γουντ.

Οι ηχογραφήσεις λειτούργησαν ως οντισιόν μετά την αποχώρηση του Μικ Τέιλορ και γι αυτό στο άλμπουμ υπάρχουν συνεισφορές από τους μεγάλους κιθαρίστες Χάρβεϊ Μάντελ, Γουέιν Πέρκινς, Τζεφ Μπεκ και Ρόμπερτ Α. Τζονσον.



Σύμφωνα με δημοσίευμα της ιστοσελίδας Ultimateclassic Rock, αυτή τη στιγμή, οι Stones δεν έχουν προγραμματισμένες συναυλίες.

Ωστόσο, σε μια συνέντευξη που έδωσε στο Record Collector τον Μάιο, ο γιος του Keith Richards, Marlon, αποκάλυψε ότι το συγκρότημα ετοιμάζει κάτι. «Νομίζω ότι σχεδιάζουν μια περιοδεία στην Ευρώπη».

Ποια τραγούδια περιλαμβάνονται στο συλλεκτικό άλμπουμ

The Rolling Stones, 'Black and Blue' Super Deluxe 4CD + Blu-Ray

Δίσκος 1: Steven Wilson Remix 2025

Hot Stuff Hand Of Fate Cherry Oh Baby Memory Mote Hey Negrita (Έμπνευση από τον Ron Wood) Melody (Έμπνευση από τον Billy Preston) Fool To Cry Crazy Mama

Δίσκος 2: Outtakes and Jams

I Love Ladies Shame, Shame, Shame Chuck Berry Style Jam (Με τον Harvey Mandel) Blues Jam (Με τον Jeff Beck) Rotterdam Jam (Με τους Jeff Beck & Robert A. Johnson) Freeway Jam (Με τον Jeff Beck)

Δίσκος 3: Live στο Earls Court 1976

Honky Tonk Women If You Can't Rock Me"/"Get Off My Cloud Hand Of Fate Hey Negrita (Έμπνευση από τον Ron Wood) Ain't Too Proud To Beg Fool To Cry Hot Stuff Star Star (Starfucker) You Gotta Move You Can't Always Get What You Want Band Intro Happy Tumbling Dice Nothing From Nothing Outa-Space

Δίσκος 4: Live at Earls Court 1976

Midnight Rambler It’s Only Rock ‘n’ Roll (But I Like It) Brown Sugar Jumpin’ Jack Flash Street Fighting Man Sympathy For The Devil

Blu-Ray Disc Black and Blue (Steven Wilson Remix 2025)

Les Rolling Stones Aux Abattoirs, Paris-Juin 1976