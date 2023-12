Έτοιμη να κάνει βουτιά στο... νέο έτος είναι η Τζένιφερ Λόπεζ. Η 54χρονη σούπερ σταρ βρέθηκε στο νησί Σεν Μπαρτς της Καραϊβικής για τις διακοπές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς. Εθεάθη στην παραλία επιδεικνύοντας τους καλογυμνασμένους κοιλιακούς της, φορώντας ένα λευκό καυτό μπικίνι.

Η Λόπεζ περπατούσε ανέμελη κατά μήκος της χρυσαφένιας παραλίας, απολαμβάνοντας τον ήλιο και τη θάλασσα του εξωτικού νησιού. Ήταν τυλιγμένη με μια ροζ πετσέτα στο κάτω μέρος του μαγιό, ενώ, τα βασικά αξεσουάρ της τραγουδίστριας ήταν ένα ψάθινο καπέλο και τα κομψά γυαλιά ηλίου μάρκας Valentino, το κόστος των οποίων υπολογίζεται στα 860 δολάρια (780 ευρώ).

Ενώ έκανε τα βήματά της, η JLo φάνηκε να τραγουδάει επιλέγοντας ακουστικά της «παλιάς σχολής». Σνομπάροντας τη σύγχρονη «wireless» τεχνολογία, δείγμα της μεγάλης διάρκειας που η ερμηνεύτρια αποτέλει είδωλο στον χώρο της μουσικής και της υποκριτικής τέχνης.

Μπορεί να εξασκούσε μελωδίες από το επερχόμενο άλμπουμ της και τη μουσική που θα συνοδεύσει την ταινία, "This Is Me ... Now". Είναι ένα συνοδευτικό project του LP που κυκλοφόρησε το 2002, "This Is Me ... Then".

Τον περασμένο μήνα η Τζένιφερ Λόπεζ κυκλοφόρησε το τρέιλερ για το "This Is Me ... Now", μια ταινία που συνυπογράφει ο βραβευμένος με Όσκαρ σύζυγός της, Μπεν Άφλεκ, στο οποίο φαινόταν να διατειρείται σε εξίσου εξαιρευτκή φυσική κατάσταση.