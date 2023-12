Σε χριστουγεννιάτικη διάθεση Λόπεζ και Άφλεκ - Πάρτυ στο σπίτι με καραόκε

Καλά Χριστούγεννα από τους Afflecks!

Η Τζένιφερ Λόπεζ και ο Μπεν Άφλεκ διοργάνωσαν ένα -γεμάτο αστέρες της αμερικανικής showbiz- γιορτινό πάρτι για τους φίλους τους το βράδυ του περασμένου Σαββάτου 16 Δεκεμβρίου.

Η γνωστή τραγουδίστρια ντύθηκε γιορτινά για την περίσταση με ένα πράσινο φόρεμα γεμάτο με παγιέτες.

Η Λόπεζ, 54 ετών, έλαμπε με το στράπλες φόρεμα ενώ ερμήνευε τα γνωστά χριστουγεννιάτικα τραγούδια «It's the Most Wonderful Time of the Year», «Jingle Bells» και πολλά ακόμη σε βίντεο στο Instagram που κοινοποιούνται από φίλους.

«Όλοι, τραγουδήστε», ενθάρρυνε η Λόπεζ τους καλεσμένους της ενώ κραυγάζει σε ένα μικρόφωνο.

Ενώ ο Affleck, 51 ετών, δεν εμφανίστηκε στο βίντεο, οι παρευρισκόμενοι αποκάλυψαν ότι αυτός και η συμπρωταγωνίστριά του στο «Jersey Girl» ήταν και οι δύο σε «καλή διάθεση» στη φιλοξενία τους το Σαββατοκύριακο.

«Έκαναν ένα πολύ διασκεδαστικό πάρτι», είπε μια πηγή σε ρεπορτάζ, υποστηρίζοντας ότι η Μάργκοτ Ρόμπι, ο Μάικλ Μπ. Τζόρνταν, ο Κέισι Άφλεκ και η Λίλι Ρέιμπ ήταν μερικές από τις πολλές διασημότητες που παρευρέθηκαν.

«Τα παιδιά ήταν όλα εκεί, χορεύοντας και περνούσαν υπέροχα», υποστήριξε ο καλεσμένος, σημειώνοντας ότι η κόρη του Affleck, Violet, 18, και τα 15χρονα δίδυμα της Lopez, Emme και Maximilian, περνούσαν υπέροχα με τη μουσική.

Τα άλλα δύο παιδιά του ηθοποιού — η Seraphina, 14, και ο Samuel, 11, τα οποία έχει αποκτήσει με την πρώην σύζυγό του Jennifer Garner — φαίνεται να ήταν επίσης παρόντες.

Το πάρτι έλαβε χώρα μέσα στο σπίτι του ζευγαριού στο Μπέβερλι Χιλς, με τα ποσταρίσματα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να δίνουν μια γεύση από τη χριστουγεννιάτικη διακόσμηση του σπιτιού τους.



Η Lopez έδειξε το χριστουγεννιάτικο δέντρο της σε μια ανάρτηση στο Instagram μόλις την περασμένη εβδομάδα, η οποία παρουσίαζε συντονιστικά χρυσά στολίδια και λουλούδια. Αυτή και ο Άφλεκ διοργάνωσαν ένα γιορτινό πάρτι πέρυσι, με το ζευγάρι να γίνεται πρωτοσέλιδο εκείνη την εποχή όταν τραγούδησε ένα ντουέτο του John Legend «By Christmas Eve».

Οι φετινές γιορτές σηματοδότησαν τα πρώτα τους Χριστούγεννα μαζί ως παντρεμένο ζευγάρι.