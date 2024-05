Οι τουρίστες ψηφίζουν Ελλάδα - Αναδείχθηκε ως ο καλύτερος ευρωπαϊκός προορισμός

Ένας από τους δημοφιλέστερους ευρωπαϊκούς προορισμούς για τους ταξιδιώτες από τις ΗΠΑ παραμένει η Ελλάδα και το 2024, κάτι που επιβεβαιώθηκε στα αμερικανικά τουριστικά βραβεία κοινού Leisure Lifestyle Awards 2024, όπου η χώρα μας κατέκτησε κορυφαίες διακρίσεις.

H Ελλάδα αναδείχθηκε για τρίτη συνεχόμενη χρονιά νικήτρια στην κατηγορία «Καλύτερα ιστορικά αξιοθέατα διεθνώς» (Best Historical Attractions, International), ενώ η Σαντορίνη κατέλαβε την 1η θέση στην κατηγορία «Καλύτερο νησί στην Ευρώπη» (Best Island in Europe) για ενδέκατη φορά στη σειρά.

Την ίδια στιγμή, η Μύκονος βρέθηκε στην 3η θέση των κατηγοριών «Καλύτερο νησί στην Ευρώπη» και «Καλύτερες παραλίες διεθνώς» (Best Beaches).

Τα Leisure Lifestyle Awards 2024 διοργανώθηκαν φέτος για 12η χρονιά από το ταξιδιωτικό περιοδικό «Global Traveler».

Η σχετική ψηφοφορία πραγματοποιήθηκε από τις 15 Ιουλίου 2023 μέχρι τις 8 Μαρτίου 2024 με τη συμμετοχή χιλιάδων αναγνωστών του περιοδικού και των ψηφιακών μέσων του, οι οποίοι κατέγραψαν τις προτιμήσεις τους σε αμερικανικούς (domestic) και διεθνείς προορισμούς και παρόχους υπηρεσιών για τουρισμό αναψυχής, πολυτελείας και περιπέτειας.

Παραμένει στην κορυφή η Σαντορίνη

Στην κορυφή για 11η συνεχόμενη χρονιά παραμένει η Σαντορίνη, κατακτώντας τον τίτλο του «καλύτερου νησιού στην Ευρώπη».

Φημισμένο για την εκπληκτική ομορφιά του και την παραδοσιακή κυκλαδίτικη αρχιτεκτονική του, το ελληνικό νησί κέρδισε πρόσφατα την αναγνώριση ως ο κορυφαίος προορισμός κρουαζιέρας για το 2024 και ψηφίστηκε επίσης ως ένας από τους καλύτερους προορισμούς για μήνα του μέλιτος.

Επιπλέον, η Μύκονος κατέκτησε την 3η θέση στην κατηγορία «Καλύτερο νησί στην Ευρώπη» και κατέκτησε τη δεύτερη θέση στην κατηγορία «Καλύτερες παραλίες διεθνώς».