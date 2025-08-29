Η Παρασκευή μας υποδέχεται με εμπνευσμένο και γλυκό φως, σαν να θέλει να μας πει πως ό,τι αντέξαμε, τώρα επιβραβεύεται με κατανόηση και εξέλιξη. Ο Ουρανός από τους Διδύμους σε τρίγωνο με τον Ποσειδώνα στον Κριό είναι μία εξαιρετική όψη που εκφράζει ότι η έμπνευση της στιγμής, μπορεί να εκπληρώσει ένα όνειρο ζωής! Σήμερα λοιπόν μία ξαφνική διαύγεια, μία απρόσμενη γνωριμία, ένα αιφνίδιο γεγονός, μπορεί να μας φέρει κοντά σε μία όμορφη αλλαγή που θα εκπληρώσει ένα σχέδιό μας!

Παράλληλα, η Σελήνη στον Σκορπιό, σε τρίγωνο με τον Δία στον Καρκίνο και τον Βόρειο Δεσμό στους Ιχθύες, μας ενδυναμώνει συναισθηματικά, μας προστατεύει από μέσα και μας ανοίγει την καρδιά σε σημαντικές ανθρώπινες επαφές, εξομολογήσεις, ακόμα και μικρά θαύματα. Οι Δίδυμοι – Ζυγοί – Υδροχόοι και οι Κριοί – Λέοντες – Τοξότες του 1ου δεκαημέρου είναι τα ζώδια που θα έχουν όμορφες εκπλήξεις σήμερα. Οι Καρκίνοι, Σκορπιοί, Ιχθύες του 2ου δεκαημέρου είναι οι εκπρόσωποι του ζωδιακού που θα ακολουθήσουν την καρδιά τους και θα νιώσουν ότι όταν πιστεύεις σε κάτι πολύ, γίνονται και θαύματα!

Δες αναλυτικά τις ημερήσιες προβλέψεις για το ζώδιο και τον ωροσκόπο σου

Κριός – Κάτι μέσα σου λέει "προχώρα"

Σήμερα Παρασκευή Κριέ μου αισθάνεσαι πως φεύγουν οι κόμποι που σε έπνιγαν, καθώς η αρμονία Ουρανού – Ποσειδώνα σε ωθεί να πιστέψεις σε αυτό που κάποτε φοβόσουν να κάνεις. Η έμπνευση συναντά τη δράση, ενώ η ανάλαμπη της στιγμής σε φέρνει ένα βήμα πιο κοντά σε ένα όνειρο ή επιθυμία σου! Η Σελήνη στον Σκορπιό σου χαρίζει διαίσθηση, ένστικτο και βαθύτερη κατανόηση του τι αξίζει.

Η μέρα είναι εξαιρετική για να λύσεις οικονομικές ή συναισθηματικές εκκρεμότητες, να ξεκινήσεις μία νέα δραστηριότητα ή να επενδύσεις ψυχικά σε κάτι που έχει προοπτική. Μία είδηση ή στήριξη από πρόσωπο της οικογένειας σε βοηθά να ηρεμήσεις.

Τι να προσέξεις: Να μην αμφισβητήσεις τη διαίσθησή σου όταν λειτουργεί σωστά.

Τι να αξιοποιήσεις: Τη στιγμή που νιώθεις πως "όλα συνδέονται" – εκεί κρύβεται η ευκαιρία.

Ταύρος – Έμπνευση από ανθρώπους που σε καταλαβαίνουν

Αυτή η Παρασκευή σου φέρνει μία όμορφη ψυχική επαφή με ανθρώπους του περιβάλλοντός σου, είτε πρόκειται για φίλους, είτε για σύντροφο, είτε ακόμα και για συνεργάτες αγαπητέ μου Ταύρε. Οι όψεις του Ουρανού με τον Ποσειδώνα σου δίνουν διορατικότητα, φαντασία και ιδέες που μπορούν να σε κάνουν να ξεχωρίσεις, ενώ η Σελήνη απέναντί σου σε φέρνει πιο κοντά με όσους έχουν αληθινή θέση στη ζωή σου.

Είναι ιδανική μέρα για συνεργασίες, ραντεβού, επανασυνδέσεις και εποικοδομητικούς διαλόγους και ιδέες για τόνωση των οικονομικών. Αν περιμένεις απάντηση ή επιβεβαίωση, πιθανόν να τη λάβεις. Αν θέλεις να κάνεις ένα νέο άνοιγμα, ξεκίνα σήμερα.

Τι να προσέξεις: Μη φοβηθείς να δείξεις αυτό που νιώθεις.

Τι να αξιοποιήσεις: Τη βοήθεια, την έμπνευση ή την αποδοχή ενός ανθρώπου που σε στηρίζει ουσιαστικά.

Δίδυμος – Οραματίζεσαι και... υλοποιείς

Με τον Ουρανό από το ζώδιο σου να κορυφώνει σήμερα Παρασκευή το τρίγωνο του με τον Ποσειδώνα, μπαίνεις σε μία φάση όπου το “ονειρεύομαι” συναντά το “πραγματοποιώ”. Μπορεί να προκύψει μία φρέσκια ιδέα, μία πρόταση ή ένα εσωτερικό “κλικ” που σε βάζει μπροστά σε ένα νέο μονοπάτι. Η Σελήνη στον Σκορπιό σε βοηθά να τακτοποιήσεις ζητήματα καθημερινότητας, εργασίας ή φυσικής κατάστασης, ενώ ο Δίας και ο Β. Δεσμός σε ενισχύουν ψυχικά και οικονομικά.Μην εκπλαγείς αν σήμερα νιώσεις ότι όλα μπαίνουν σιγά-σιγά σε τάξη – και μάλιστα όχι μόνο πρακτικά, αλλά και εσωτερικά. Είναι ημέρα για μικρά θαύματα σε απλά πράγματα.

Τι να προσέξεις: Να μη βιαστείς να υποτιμήσεις αυτό που σήμερα μοιάζει μικρό.

Τι να αξιοποιήσεις: Έμπνευση, μια λύση σε πρόβλημα δουλειάς ή μια ιδέα για νέα αρχή.

Καρκίνος – Συγκινείσαι, εμπνέεσαι, εξελίσσεσαι

Η σημερινή μέρα μιλά στη γλώσσα της ψυχής σου Καρκίνε μου. Με τη Σελήνη σε τρίγωνο με τον Δία από το ζώδιό σου και τον Β. Δεσμό από τους Ιχθύες, δέχεσαι υποστήριξη, ζεστασιά και ίσως μια πολύ συγκινητική στιγμή με πρόσωπο που αγαπάς βαθιά. Μπορεί να αφορά παιδί, σύντροφο ή ακόμη και μία δημιουργική ιδέα που γεννιέται μέσα σου. Ο Ουρανός με τον Ποσειδώνα σε βοηθούν να ξεφύγεις από ό,τι σε κρατούσε στο χθες, και να βρεις νέο προσανατολισμό, ακόμη κι αν είναι αόρατος στους άλλους για την ώρα. Μπορεί να λάβεις ένα μήνυμα που θα σε συγκινήσει ή θα σε λυτρώσει.

Τι να προσέξεις: Να μη σαμποτάρεις την ελπίδα με ανασφάλεια.

Τι να αξιοποιήσεις: Την αγάπη που σου προσφέρεται χωρίς όρους.

Λέων – Κάτι γλυκαίνει μέσα στο σπίτι ή την καρδιά σου

Λιονταράκι μου , σήμερα Παρασκευή η Σελήνη στον Σκορπιό επηρεάζει στενά τον τομέα της οικογένειας, του σπιτιού και των συναισθηματικών βάσεων σου, και η θετική της σχέση με Δία και Β. Δεσμό σου φέρνει συναισθηματική σταθερότητα και αίσθηση προστασίας. Μπορεί να έχεις μια ευχάριστη εξέλιξη σε οικογενειακό θέμα ή μία επαφή με πρόσωπο από το παρελθόν που λύνει μια εκκρεμότητα. Ο Ουρανός από τους Διδύμους σε βοηθά να ανανεώσεις σχέσεις με φίλους ή να δεις αλλιώς τον στόχο σου. Ένα νέο όνειρο αρχίζει να σχηματίζεται με φόντο τις σχέσεις.

Τι να προσέξεις: Μην παραμένεις προσκολλημένος σε σενάρια του χθες.

Τι να αξιοποιήσεις: Μια πράξη συγχώρεσης ή ένα βήμα επανένωσης που σε γαληνεύει.

Παρθένος – Μια κουβέντα… με νόημα και προοπτική

Η Παρασκευή σε καλεί να εκφραστείς, να μιλήσεις, να μοιραστείς στιγμές Παρθένε μου. Η Σελήνη στον Σκορπιό επηρεάζει τον επικοινωνιακό σου άξονα και οι θετικές όψεις της σε φέρνουν σε επαφή με ανθρώπους που νοιάζονται για σένα ή που σε εμπνέουν να προχωρήσεις. Ο Ουρανός με τον Ποσειδώνα ανοίγουν δημιουργικούς διαλόγους, νέες ιδέες ή εσωτερικές αποκαλύψεις, και δεν αποκλείεται να έχεις μια πρόταση ή πληροφορία με σημαντική αξία για το μέλλον. Σήμερα, ένα τηλεφώνημα ή μια εξομολόγηση μπορεί να φέρει λύτρωση ή ξεκίνημα.

Τι να προσέξεις: Να μην αμφισβητήσεις μια θετική είδηση επειδή δεν φαίνεται ακόμα απτή.

Τι να αξιοποιήσεις: Την ευκαιρία να πεις την αλήθεια σου – και να σε ακούσουν.

Ζυγός – Η ψυχή σου ψιθυρίζει τις σωστές απαντήσεις

Σήμερα Παρασκευή το αστρολογικό σκηνικό σε βοηθά να έχεις βαθύτερη κατανόηση του εαυτού σου, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τις αξίες σου, τις οικονομικές σου ανάγκες αλλά και τις συναισθηματικές σου προτεραιότητες. Η Σελήνη στον Σκορπιό φέρνει έντονο συναισθηματικό υπόβαθρο, αλλά το τρίγωνο με Δία και Βόρειο Δεσμό σε βοηθά να νιώσεις πως είσαι στο σωστό δρόμο.

Ο Ουρανός με τον Ποσειδώνα σου προσφέρουν μια ιδέα, ένα άνοιγμα ή μια εσωτερική αποκάλυψη που σε φέρνει πιο κοντά στην αποστολή σου. Σήμερα είναι μέρα για πρόοδο χωρίς πίεση, και για βαθιές, διακριτικές νίκες.

Τι να προσέξεις: Να μην υποτιμήσεις τη σημασία μιας διαίσθησης ή μιας συμβουλής.

Τι να αξιοποιήσεις: Ένα βήμα σταθεροποίησης σε οικονομικό ή συναισθηματικό επίπεδο.

Σκορπιός – Δύναμη, όραμα και συναισθηματική απογείωση

Η Σελήνη στο ζώδιό σου σήμερα Παρασκευή, σε ενδυναμώνει, σε ευαισθητοποιεί αλλά και σε ενθαρρύνει να πάρεις πρωτοβουλίες με καρδιά και ένστικτο. Το τρίγωνο της με τον Δία στον Καρκίνο και τον Β. Δεσμό από τους Ιχθύες, σου χαρίζει ψυχική καθοδήγηση, ενίσχυση από το περιβάλλον και μια σημαντική ευκαιρία συναισθηματικής επιβεβαίωσης. Ο Ουρανός σε σύμπραξη με τον Ποσειδώνα ανοίγει ορίζοντες σε εργασιακά και οικονομικά αρκεί να είσαι τολμηρός και να εφαρμόσεις κάποιες αλλαγές που τώρα σιγά – σιγά μπαίνουν στο τραπέζι των συζητήσεων. Είναι μία μέρα συναισθηματικά γεμάτη, όπου αισθάνεσαι ότι η ψυχή σου σε οδηγεί σωστά.

Τι να προσέξεις: Να μη φοβηθείς την τρυφερότητα που σου προσφέρεται.

Τι να αξιοποιήσεις: Κάθε στιγμή που σου χαρίζει εμπιστοσύνη, φροντίδα και προοπτική.

Τοξότης – Το φως μπαίνει από εκεί που δεν το περιμένεις

Η Σελήνη στον Σκορπιό σήμερα Παρασκευή ρίχνει φως το παρασκήνιο που υπήρχε γύρω σου Τοξότη μου, στην ψυχολογία σου, στη σιωπή σου, ενώ συνειδητοποιείς ότι δεν είσαι μόνος. Το τρίγωνο με Δία και Βόρειο Δεσμό δίνει ψυχική στήριξη, βαθιά εσωτερική γαλήνη ή και μια λύση που δεν φαίνεται με τη λογική, αλλά νιώθεις πως είναι σωστή.

Ο Ουρανός και ο Ποσειδώνας προσφέρουν όμορφες, ξαφνικές εκπλήξεις στον τομέα του έρωτα και των σχέσεων. Μία νέα γνωριμία μπορεί να εμφανιστεί τώρα σαν σπίθα που φέρνει αέρα αλλαγής και ενθουσιασμού στην ζωή σου!

Τι να προσέξεις: Να μη χαθείς σε υπερβολική ανάλυση – εμπιστέψου τη ροή.

Τι να αξιοποιήσεις: Ένα ξεκούραστο διάλειμμα ή μια ήρεμη κουβέντα που δίνει λύσεις.

Αιγόκερως – Ανθρώπινη στήριξη εκεί που δεν το περιμένεις

Η Σελήνη στον Σκορπιό σε φέρνει κοντά με φίλους, ομάδες ή πρόσωπα που μοιράζονται κοινό όραμα, και σήμερα νιώθεις ότι δεν είσαι μόνος στο δρόμο σου. Το τρίγωνό της με Δία και Β. Δεσμό προσφέρει ψυχική ενδυνάμωση, χρήσιμες επαφές και μία ευκαιρία για συνεργασία ή ουσιαστική πρόοδο. Ο Ουρανός με τον Ποσειδώνα σε ενεργοποιούν να κάνεις όμορφες αλλαγές στην καθημερινότητά σου, στο σπίτι σου, στις συνήθειες σου, στην εργασία σου, προκειμένου να ακολουθήσεις το ρεύμα της εποχής και να βάλεις σε νέο ρυθμό την ζωή σου!

Τι να προσέξεις: Να μην απορρίψεις εύκολα ό,τι διαφέρει από τις σταθερές σου.

Τι να αξιοποιήσεις: Συνεργασία, ομαδικότητα, ή ένα αυθόρμητο άνοιγμα από αγαπημένο πρόσωπο.

Υδροχόος – Όραμα, κίνηση και μια εσωτερική “νίκη”

Υδροχόε μου , η Σελήνη στον Σκορπιό σήμερα Παρασκευή, επικεντρώνει το ενδιαφέρον σου στην καριέρα, στους στόχους σου και στην ανάγκη σου να φανείς ή να υλοποιήσεις κάτι που θα έχει ουσιαστικό αποτέλεσμα! Το τρίγωνο με Δία και Β. Δεσμό σε ενισχύει πρακτικά και συναισθηματικά, φέρνοντας στήριξη από άτομο ανώτερο, επιτυχία σε παρουσίαση, ή αναγνώριση μέσα από αυτό που κάνεις με ψυχή. Παράλληλα, ο Ουρανός με τον Ποσειδώνα δημιουργούν ευνοϊκές συνθήκες για να εξελίξεις μια ιδέα, να ανανεώσεις την αισθηματική σου ζωή, να βάλεις σε πράξη μία νέα δημιουργική ιδέα!

Τι να προσέξεις: Να μη βιαστείς να πεις «όχι» σε κάποιον που θέλει να σε υποστηρίξει! Τι να αξιοποιήσεις: Δημιουργική ιδέα, πρακτική επιτυχία, ένα άνοιγμα καριέρας.

Ιχθύς – Η ψυχή σου ξέρει το δρόμο

Η Σελήνη στον Σκορπιό σε γεμίζει με εμπιστοσύνη στο άγνωστο, και το τρίγωνο της με τον Δία από τον Καρκίνο και τον Β. Δεσμό από το ζώδιό σου σε κάνει να νιώθεις ότι το Σύμπαν είναι με το μέρος σου – ειδικά σήμερα - . Μπορεί να λάβεις μια είδηση από μακριά, μια επαγγελματική πρόταση με προοπτική ή να νιώσεις έντονα πως κάτι "ξεμπλοκάρει" μέσα σου.

Ο Ουρανός με τον Ποσειδώνα σε καλούν να φανταστείς καινούριες μορφές ζωής, δουλειάς, σχέσης, ακόμα και μετακόμισης. Σήμερα, οι ιδέες σου μπορούν να ριζώσουν και η ελπίδα γίνεται κατεύθυνση.

Τι να προσέξεις: Να μην αγνοήσεις τις ευκαιρίες επειδή μοιάζουν “υπερβολικά καλές για να είναι αληθινές”.

Τι να αξιοποιήσεις: Ένα ταξίδι, μια συζήτηση με νόημα, ή το κάλεσμα ενός ονείρου.