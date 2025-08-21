Η καλοκαιρινή διάθεση συνεχίζεται και σήμερα Πέμπτη 21 Αυγούστου 2025 η Σελήνη από τον Λέοντα σχηματίζει εξάγωνο με τον Άρη από τον Ζυγό, δίνοντάς μας την ευκαιρία να κινηθούμε διπλωματικά με άνεση, κομψότητα, αυτοπεποίθηση και προσήλωση στο στόχο. Είναι μία μέρα που μπορούμε να συνδυάσουμε το πάθος με την ευγένεια, το θάρρος με την στρατηγική, και να κινηθούμε αποφασιστικά!

Οι σχέσεις ευνοούνται, ειδικά εκείνες που είχαν αφήσει κάτι σε εκκρεμότητα – μια συνάντηση, ένα τηλεφώνημα ή μια κουβέντα που αναβάλαμε, μπορεί τώρα να γίνει καταλύτης θετικής εξέλιξης. Αν θέλουμε να προσεγγίσουμε κάποιον, να κλείσουμε μια συμφωνία, να κάνουμε πρόταση ή να πάρουμε το πρώτο βήμα, η ημέρα είναι ιδανική για άμεση αλλά και θετική εξέλιξη!

Τα ζώδια σήμερα που έχουν θετικές εξελίξεις είναι οι Κριοί, Λέοντες, Τοξότες και οι Δίδυμοι, Ζυγοί και Υδροχόοι του 2ου δεκαημέρου

Διάβασε αναλυτικά τις προβλέψεις για το ζώδιο και τον ωροσκόπο σου!

Κριός – Τηλεφώνημα που αλλάζει τα δεδομένα

Αυτή η Πέμπτη ευνοεί ξεκάθαρα το ζώδιο σου Κριέ μου, ιδιαίτερα αν έχεις βάλει στο «μάτι» να διεκδικήσεις κάτι στην αισθηματική σου ζωή ή στον δημιουργικό σου τομέα. Ένα τηλεφώνημα που περίμενες, φτάνει με νέα που σε ξεσηκώνουν και δίνουν ώθηση σε ένα προσωπικό σχέδιο. Δεν αποκλείεται να υπάρξει και πρόταση για ένα ερωτικό ραντεβού που θα σε ενθουσιάσει. Η διάθεσή σου είναι ανεβασμένη και η γοητεία σου σε κάνει να τραβάς τα βλέμματα. Βάλε χρώμα και ενθουσιασμό στα λόγια σου, αλλά μην βιαστείς να απαντήσεις παρορμητικά.

Τι να προσέξεις: Να μην παρασυρθείς από λόγια ενθουσιασμού που δεν έχουν ουσία.

Τι να αξιοποιήσεις: Μια συνάντηση ή επικοινωνία που μπορεί να ανοίξει πόρτες.

Ταύρος – Πρόταση που σε κάνει να χαμογελάς

Σήμερα Πέμπτη Ταύρε μου, η Σελήνη στον Λέοντα σε βοηθά να σταθεροποιήσεις τις επιθυμίες που αφορούν το σπίτι, την οικογένεια ή μια επαγγελματική σου υπόθεση. Δεν αποκλείεται να δεχτείς ένα σημαντικό τηλεφώνημα με νέα που σε ανακουφίζουν ή σε ενθουσιάζουν. Παράλληλα, μπορεί να προκύψει ένα πρακτικό θέμα (π.χ. μετακόμιση, ανακαίνιση ή εργασία από το σπίτι) που προχωρά με τον καλύτερο τρόπο και ικανοποιείσαι. Αν έχεις στο μυαλό σου κάποιον που ήθελες να προσεγγίσεις ξανά, κάν’ το σήμερα.

Τι να προσέξεις: Την τάση σου να θέλεις όλα να γίνουν με τους δικούς σου ρυθμούς.

Τι να αξιοποιήσεις: Την υποστήριξη από οικογένεια ή συνεργάτες για ένα πρακτικό ζήτημα.

Δίδυμοι – Συνάντηση που φέρνει ιδέες και ευκαιρίες

Η σημερινή μέρα είναι χρυσή για εσένα φίλε μου Δίδυμε, αφού η Σελήνη από τον φιλικό Λέοντα επηρεάζει άμεσα τις επικοινωνίες, τις μετακινήσεις και τις επαφές σου. Ένα μήνυμα, ένα τηλεφώνημα ή και μια συνάντηση που οργανώνεται τελευταία στιγμή μπορεί να είναι η αφετηρία για κάτι καινούργιο, ή για μια εξέλιξη που σε βγάζει από τη ρουτίνα. Έχεις τον τρόπο να σκορπίζεις τον ενθουσιασμό όταν μιλάς, και ειδικά σήμερα αυτό θα λειτουργήσει σαν μαγνήτης. Άδραξε την ευκαιρία να πεις την ιδέα σου ή να ξαναπιάσεις το νήμα με ένα άτομο που σε ενδιαφέρει.

Τι να προσέξεις: Μην αναλωθείς σε πολλές λεπτομέρειες και χάσεις τον στόχο.

Τι να αξιοποιήσεις: Ένα ραντεβού, επαγγελματικό ή προσωπικό, που μπορεί να φέρει νέα πορεία.

Καρκίνος – Ένα τηλεφώνημα ξυπνά την ελπίδα

Φίλε μου Καρκίνε, η σημερινή Πέμπτη είναι εξαιρετική για να ανακτήσεις την πίστη σου σε ένα πρόσωπο ή σε μία κατάσταση που σε είχε απογοητεύσει. Ένα τηλεφώνημα ή μια είδηση, ίσως από πρόσωπο του οικογενειακού ή συναισθηματικού σου περιβάλλοντος, λειτουργεί σαν τονωτική ένεση. Μπορεί να έχει σχέση με ένα οικονομικό θέμα, ένα ακίνητο ή μια συμφωνία που περίμενες. Μην κλείνεσαι στο καβούκι σου – αν σου δοθεί η ευκαιρία να δεις κάποιον από κοντά, κάν’ το. Σου χρειάζεται να νιώσεις ότι σε ακούνε, σε στηρίζουν και σε νοιάζονται.

Τι να προσέξεις: Μην ανασύρεις παλιές πληγές, μην μιλάς με υπονοούμενα.

Τι να αξιοποιήσεις: Την ευκαιρία να ξαναχτίσεις εμπιστοσύνη και να νιώσεις σιγουριά.

Λέων – Η στιγμή σου είναι τώρα

Λιοντάρι μου, η Σελήνη στο ζώδιό σου σε φέρνει στο προσκήνιο και σε ενισχύει με αυτοπεποίθηση, λάμψη και πείσμα να κάνεις αυτό που ξέρεις καλά: να ηγηθείς. Σήμερα ένα μήνυμα, ένα κάλεσμα, ακόμα και μια αναπάντεχη συνάντηση σου θυμίζει πόσο σε εκτιμούν οι άλλοι. Μπορεί να προκύψει μια πρόταση συνεργασίας ή και ένα φλερτ που ανανεώνει την καρδιά σου. Αν είχες κατά νου να κάνεις μια συζήτηση που καθυστερούσες, τώρα είναι η ιδανική στιγμή. Κέρδισε με την αυθεντικότητά σου και όχι με το "φαίνεσθαι".

Τι να προσέξεις: Προσπάθησε να αποφύγεις τους εγωισμούς

Τι να αξιοποιήσεις: Τη στιγμή που είσαι το επίκεντρο και ανοίγουν μπροστά σου πόρτες.

Παρθένος – Σημάδι από το σύμπαν

Αγαπητέ μου Παρθένε, για σήμερα Πέμπτη, η Σελήνη από τον Λέοντα σε καλεί να εμπιστευτείς το ένστικτό σου και να αφουγκραστείς το "υποσυνείδητο". Μια σύμπτωση, ένα μήνυμα από το παρελθόν ή μια επικοινωνία που δεν περίμενες μπορεί να σου δείξει ότι κάτι που είχες αφήσει πίσω, δεν έχει τελειώσει ακόμα. Αν είσαι σε αναμονή για μια απάντηση, σήμερα μπορεί να έρθει με τρόπο απλό αλλά αποκαλυπτικό. Επίσης, είναι καλή μέρα για να μιλήσεις με ένα πρόσωπο που εμπιστεύεσαι και να πάρεις σοφές κατευθύνσεις. Πίστεψε ότι το καλό βρίσκεται ήδη καθ’ οδόν.

Τι να προσέξεις: Να μην παραβλέψεις κάποιο σημάδι ή διαίσθηση.

Τι να αξιοποιήσεις: Μια συγκυρία που σε καθοδηγεί και μια συνομιλία με ουσία.

Ζυγός – Μια συνάντηση που περίμενες καιρό

Ζυγέ μου, σήμερα Πέμπτη, η Σελήνη σε εξάγωνο με τον Άρη από το ζώδιό σου, δίνει ώθηση σε κάθε σχέδιο, επικοινωνία και επαφή που είχες σε εκκρεμότητα. Σήμερα μπορεί να πραγματοποιηθεί μια συνάντηση που είχες προγραμματίσει καιρό, αλλά είτε καθυστερούσε είτε ήταν σε αναβολή. Αν σχετίζεται με επαγγελματικό ή κοινωνικό στόχο, η εξέλιξη θα σε ευχαριστήσει. Έχεις τη δύναμη να διεκδικήσεις κάτι ουσιαστικό, ειδικά αν το έχεις δουλέψει εδώ και καιρό μέσα σου. Μην ξεχνάς ότι το πλεονέκτημά σου είναι η διπλωματία: σήμερα πείθεις με ευγένεια και χάρη.

Τι να προσέξεις: Τη βιασύνη να πάρεις απόφαση χωρίς να έχεις όλη την εικόνα.

Τι να αξιοποιήσεις: Μια συνάντηση που σε φέρνει κοντά σε έναν κοινό στόχο ή όνειρο.

Σκορπιός – Ξεκαθαρίζει το τοπίο στη δουλειά

Φίλε μου Σκορπιέ, η Σελήνη σήμερα από το υψηλότερο σημείο του ωροσκοπίου σου φωτίζει επαγγελματικά και σχέδια ζωής. Ένα τηλεφώνημα από ανώτερο ή συνεργάτη, ή μια σημαντική συνάντηση, μπορεί να σου αποσαφηνίσει κάτι που μέχρι χθες ήταν θολό. Σήμερα πατάς πιο σταθερά, βλέπεις τη μεγάλη εικόνα και μπορείς να κάνεις μια σοβαρή κουβέντα με προοπτική. Αν αναζητάς δουλειά ή περιμένεις απάντηση, υπάρχει κινητικότητα. Μην αφήσεις την ευκαιρία να περάσει – η πρωτοβουλία τώρα είναι δικό σου πλεονέκτημα.

Τι να προσέξεις: Να μην φανείς απόμακρος ή υπεροπτικός στις επαφές σου.

Τι να αξιοποιήσεις: Τη θετική συγκυρία για να επαναφέρεις ένα σημαντικό ζήτημα.

Τοξότης – Μήνυμα από μακριά, πρόταση που σε ζεσταίνει

Τοξότη μου σήμερα θα λάβεις ένα χαρούμενο μήνυμα, τηλεφώνημα ή πρόσκληση από κάποιο πρόσωπο που ζει μακριά ή που γνωριστήκατε σε κάποιο χώρο εκπαίδευσης ή σε ταξίδι. Είσαι στο στοιχείο σου: η μέρα ευνοεί το άνοιγμα, την επαφή, το χιούμορ και την ανταλλαγή ιδεών. Αν κάτι έχει μείνει "ανολοκλήρωτο" από το παρελθόν – ένας διάλογος, μια συζήτηση, μια σκέψη για μία μετακίνηση – σήμερα μπορεί να ξαναπιάσει το νήμα της εξέλιξης. Μην διστάσεις να κάνεις την πρώτη κίνηση.

Τι να προσέξεις: Την υπερβολική αισιοδοξία – κράτα ισορροπία λόγων και πράξεων.

Τι να αξιοποιήσεις: Την επικοινωνία με πρόσωπο ή πρόταση που ανοίγει ορίζοντες.

Αιγόκερως – Εμπιστευτική συνάντηση με ισχυρό αντίκτυπο

Σήμερα είναι πολύ πιθανό να πραγματοποιηθεί μια συνάντηση που έχει παρασκήνιο, προεργασία ή είναι ιδιαίτερα σημαντική για σένα Αιγόκερέ μου γιατί την περίμενες εδώ και καιρό. Η Σελήνη στον Λέοντα ενεργοποιεί θέματα εμπιστοσύνης, συνεταιρισμού και κοινών οικονομικών πόρων. Ένα οικονομικό θέμα που έχεις συζητήσει ξανά, επανέρχεται με πιο ξεκάθαρη προοπτική. Επίσης, μπορεί να σου ανοίξει την καρδιά του κάποιο αγαπημένο πρόσωπο και να σου αποκαλύψει κάτι σημαντικό. Αν σε απασχολεί κληρονομικό ή τραπεζικό ζήτημα, θα δοθούν κάποιες λύσεις. Διατήρησε χαμηλούς τόνους αλλά κάνε σταθερά βήματα.

Τι να προσέξεις: Να μη δείξεις έλλειψη εμπιστοσύνης χωρίς λόγο.

Τι να αξιοποιήσεις: Τη δύναμη που κρύβεται σε μια ουσιαστική συζήτηση με λίγους αλλά σημαντικούς ανθρώπους.

Υδροχόος – Η μέρα φέρνει το «ναι» που περίμενες

Σήμερα Υδροχόε μου, εστιάζεις στις σχέσεις σου – προσωπικές, επαγγελματικές ή κοινωνικές – καθώς η Σελήνη στον απέναντί σου Λέοντα φωτίζει τον τομέα των συνεργασιών. Έχεις πολλές πιθανότητες να λάβεις θετική απάντηση, να βρεθείς με κάποιον που είχε απομακρυνθεί ή να προχωρήσεις μια συμφωνία. Ειδικά αν αφορά δημιουργικό έργο ή σχέση που περιέχει ένταση και πάθος, το κλίμα σε ωθεί σε ξεκαθαρίσματα με καλή πρόθεση. Ένα τηλεφώνημα ή μήνυμα φτάνει την κατάλληλη στιγμή για να σε βοηθήσει να δεις πιο ξεκάθαρα κάποια πράγματα!

Τι να προσέξεις: Μην αφήσεις εγωισμό ή ειρωνεία να χαλάσει τη χημεία.

Τι να αξιοποιήσεις: Τη δυναμική ενός διαλόγου που αλλάζει τα δεδομένα της σχέσης σου.

Ιχθύες – Μια απλή κουβέντα λύνει πρακτικά θέματα

Φίλε μου Ιχθύ, η Σελήνη στον Λέοντα σήμερα Πέμπτη φωτίζει τον τομέα της καθημερινότητάς σου και σε καλεί να τακτοποιήσεις εκκρεμότητες. Έχεις τη δυνατότητα να βρεις λύση σε θέμα εργασίας ή φυσικής κατάστασης μέσα από μια συνάντηση ή ένα τηλεφώνημα που θα σε καθησυχάσει. Αν έχεις καθυστερημένες απαντήσεις για δουλειά, ή για οικονομικά, μπορεί να φτάσουν νέα που θα σου λύσουν τα χέρια. Φρόντισε το σώμα, τη σκέψη και τη λεπτομέρεια – η μέρα απαιτεί φροντίδα και σύστημα.

Τι να προσέξεις: Τη φυσική σου κόπωση και τις αναβολές για πράγματα που επείγουν.

Τι να αξιοποιήσεις: Τη δυνατότητα να συζητήσεις πρακτικά θέματα και να βάλεις πρόγραμμα που λειτουργεί.