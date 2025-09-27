Το τελευταίο Σάββατο του Σεπτεμβρίου, η Σελήνη κινείται στο φλογερό ζώδιο του Τοξότη, δίνοντας μας την καλή διάθεση να βγούμε έξω, να κοινωνικοποιηθούμε, να απολαύσουμε εμπειρίες ή και να κάνουμε ενθουσιώδη σχέδια που αφορούν την ανάπτυξη και την εξέλιξη μας … Ο ρυθμός του Σαββάτου μας παρακινεί να κάνουμε τα πάντα για να ξεφύγουμε από την ρουτίνα!

Στην πορεία της ημέρας η Σελήνης είναι σε αρμονία με τον Ήλιο από το Ζυγό προσφέροντας την διάθεση για συνεργασία, ανθρώπινη επαφή και συλλογικότητα. Από την άλλη πλευρά, η Σελήνη σχηματίζει και τετράγωνο με την Αφροδίτη από την Παρθένο, γεγονός που μας παρασύρει στην υπερβολή, στην μεγαλοποίηση, στα έξοδα και στην υπερβολική κριτική! Σήμερα λοιπόν προσπαθούμε να βρούμε την ισορροπία ανάμεσα στο «θέλω να απολαύσω» και στο «πρέπει να τακτοποίηση». Δεν παύει όμως η μέρα να έχει αρκετά αισιόδοξο χαρακτήρα με τους Κριούς, Λέοντες και Τοξότες να είναι οι «πρωτοστάτες» στις απολαύσεις της ημέρας!

Διάβασε αναλυτικά τις ημερήσιες προβλέψεις τόσο για το ζώδιο όσο και για τον ωροσκόπο σου!

Κριός – «Νέοι ορίζοντες και νέες προκλήσεις»

Σάββατο σήμερα και με την Σελήνη στον Τοξότη έχεις την διάθεση Κριέ μου για δράση, ταξίδια και νέες εμπειρίες. Το εξάγωνο της Σελήνης με τον Ήλιο σε ενθαρρύνει να ανοιχτείς σε φίλους, σε παρέες και σε κοινωνικές δραστηριότητες που σε γεμίζουν χαρά. Ωστόσο, το τετράγωνο της Σελήνης με την Αφροδίτη δείχνει πως δεν είναι εύκολο να ισορροπήσεις τις προσωπικές σου ανάγκες με τις απαιτήσεις της καθημερινότητας ή της δουλειάς ή σε διακατέχει έντονο στρες. Στον έρωτα, μπορεί να προκύψουν μικρές παρεξηγήσεις, αλλά αν δείξεις κατανόηση, θα λυθούν άμεσα.

Η Αστρολογική Συμβουλή της Ημέρας: Άφησε την αισιοδοξία να σε καθοδηγήσει, χωρίς όμως να παραμελείς τις λεπτομέρειες που χρειάζονται φροντίδα.

Ταύρος – «Ανάγκη για ισορροπία»

Αγαπητέ μου Ταύρε, για σήμερα Σάββατο με τη Σελήνη στον Τοξότη, ασχολείσαι με οικονομικά θέματα ή με σχέσεις που απαιτούν περισσότερη ειλικρίνεια. Το εξάγωνο της Σελήνης με τον Ήλιο σε βοηθά να βρεις συμμάχους που σε στηρίζουν, είτε σε επαγγελματικές συμφωνίες είτε σε προσωπικές υποθέσεις. Ωστόσο, το τετράγωνο της Σελήνης με την Αφροδίτη μπορεί να δημιουργήσει διλήμματα ανάμεσα σε απόλαυση και υποχρεώσεις. Στον έρωτα, υπάρχει πάθος αλλά και μικρές τριβές λόγω διαφορετικών αναγκών. Η μέρα θέλει ισορροπία ανάμεσα στο «θέλω» και στο «πρέπει».

Η Αστρολογική Συμβουλή της Ημέρας: Μην πιέζεις καταστάσεις· άφησε χώρο στους άλλους και δες πώς μπορεί να βρεθεί η χρυσή τομή.

Δίδυμοι – «Οι σχέσεις στο προσκήνιο»

Η Σελήνη απέναντί σου στον Τοξότη φέρνει στο επίκεντρο για σήμερα Σάββατο τις σχέσεις και τις συνεργασίες σου . Το εξάγωνο της Σελήνης με τον Ήλιο ευνοεί την κοινωνικότητα· μια έξοδο, μια συνάντηση ή μια ουσιαστική συζήτηση που θα σε γεμίσει με χαρά και σιγουριά. Παράλληλα, το τετράγωνο της Σελήνης με την Αφροδίτη δείχνει πως μπορεί να υπάρξουν εντάσεις ανάμεσα σε προσωπικά θέλω και σε επαγγελματικές υποχρεώσεις. Η μέρα θέλει διπλωματία· με καλή διάθεση, μπορείς να αποφύγεις παρεξηγήσεις.

Η Αστρολογική Συμβουλή της Ημέρας: Σήμερα οι σχέσεις είναι ο καθρέφτης σου· δώσε σημασία στη συνεργασία και στην κατανόηση.

Καρκίνος – «Οργάνωση χρόνου και καθημερινότητας»

Σήμερα Σάββατο Καρκίνε μου δεν μπορείς να αφήσεις πίσω τις καθημερινές σου υποχρεώσεις και τη ρουτίνα σου, γεγονός που κάνει το πρόγραμμά σου ιδιαίτερα φορτωμένο και εσένα με αρκετό στρες. Το εξάγωνο της Σελήνης με τον Ήλιο σε βοηθά να βρεις λύσεις και να οργανώσεις καλύτερα τον χρόνο σου, ενώ μπορεί να λάβεις και στήριξη από άτομα της οικογένειας. Ωστόσο, το τετράγωνο της Σελήνης με την Αφροδίτη δημιουργεί διλήμματα ανάμεσα σε προσωπική ζωή και επαγγελματικές απαιτήσεις. Η διάθεσή σου αλλάζει εύκολα, όμως η καλή οργάνωση θα σε βοηθήσει να νιώσεις πιο ήρεμος.

Η Αστρολογική Συμβουλή της Ημέρας: Κράτησε ισορροπία ανάμεσα σε υποχρεώσεις και προσωπικές ανάγκες· η μέρα ζητά μέτρο.

Λέων – «Δημιουργία και έρωτας»

Με τη Σελήνη στον Τοξότη, η μέρα σου έχει έντονο χρώμα δημιουργίας και χαράς αγαπητέ μου Λέοντα, ενώ στα αισθηματικά έχεις «ρέντα»! Το εξάγωνο της Σελήνης με τον Ήλιο σε ενθαρρύνει να βγεις, να κοινωνικοποιηθείς και να απολαύσεις την παρέα φίλων ή αγαπημένων προσώπων. Στον έρωτα, η διάθεση είναι ανεβασμένη και η μέρα προσφέρει ευκαιρίες για φλερτ ή τρυφερές στιγμές. Ωστόσο, το τετράγωνο της Σελήνης με την Αφροδίτη μπορεί να φέρει μικρές συγκρούσεις για πρακτικά θέματα ή οικονομικά. Αν κρατήσεις θετική διάθεση, όλα θα λυθούν εύκολα.

Η Αστρολογική Συμβουλή της Ημέρας: Απόλαυσε τη χαρά της στιγμής· οι μικρές λεπτομέρειες δεν αξίζουν να σου χαλάσουν το κέφι.

Παρθένος – «Ανάγκη για σταθερότητα»

Αγαπητέ μου Παρθένε, σήμερα Σάββατο με την Σελήνη να κινείται στο ζώδιο του Τοξότη είσαι πιο επικεντρωμένος στις οικογενειακές σου υποθέσεις. Το εξάγωνο της Σελήνης με τον Ήλιο δημιουργεί όμορφο κλίμα στις σχέσεις με οικεία πρόσωπα και σου δίνει ευκαιρία να νιώσεις περισσότερη σιγουριά, ασφάλεια και εμπιστοσύνη από τις εξελίξεις όπως διαμορφώνονται. Ωστόσο, το τετράγωνο της Σελήνης με την Αφροδίτη στο ζώδιό σου δείχνει ότι ίσως δυσκολευτείς να βρεις την ισορροπία ανάμεσα στις δικές σου ανάγκες και σε αυτές των γύρω σου. Κράτησε ήπιο τόνο στις συζητήσεις και φρόντισε να δώσεις αγάπη χωρίς υπερβολικές απαιτήσεις.

Η Αστρολογική Συμβουλή της Ημέρας: Δείξε κατανόηση στους ανθρώπους σου· η ευγένεια θα φέρει γαλήνη στο σπίτι.

Ζυγός – «Επικοινωνίες με νόημα»

Η Σελήνη στον Τοξότη σε ωθεί να εκφραστείς και να επικοινωνήσεις περισσότερο το τελευταίο Σάββατο του Σεπτεμβρίου Ζυγέ μου. Το εξάγωνο της με τον Ήλιο στο ζώδιό σου ενισχύει τη γοητεία και σε κάνει πιο πειστικό σε συζητήσεις ή διαπραγματεύσεις. Παράλληλα έχεις την μοναδική ευκαιρία για μία κοντινή μετακίνηση, για επαφή με φίλους ή μια έξοδο που θα σου δώσει χαρά και θα σε φέρει πιο κοντά σε ανθρώπους που εκτιμάς. Ωστόσο, το τετράγωνο της με την Αφροδίτη φέρνει μικρές συγκρούσεις αν αισθανθείς πως οι άλλοι δεν αναγνωρίζουν τις προσπάθειές σου.

Η Αστρολογική Συμβουλή της Ημέρας: Χρησιμοποίησε το διπλωματικό σου ταλέντο· έτσι θα πετύχεις περισσότερα απ’ όσα φαντάζεσαι.

Σκορπιός – «Αξίες και σταθερότητα»

Σκορπιέ μου, το τελευταίο Σάββατο του Σεπτεμβρίου με τη Σελήνη στον Τοξότη, η προσοχή σου στρέφεται σε οικονομικά θέματα και σε ζητήματα που αφορούν τις σταθερές σου βάσεις! Το εξάγωνο της Σελήνης με τον Ήλιο σε βοηθά να δεις πιο καθαρά πού πρέπει να επενδύσεις την ενέργεια και τα χρήματά σου, ενώ ίσως λάβεις στήριξη από ένα κοντινό σου άτομο. Ωστόσο, το τετράγωνο της Σελήνης με την Αφροδίτη δείχνει ότι μπορεί να νιώσεις ανασφάλεια αν δεν λάβεις την αναγνώριση που περιμένεις από κάποιο πρόσωπο που έχεις στην καρδιά σου. Μείνε συγκεντρωμένος σε ό,τι έχει ουσία.

Η Αστρολογική Συμβουλή της Ημέρας: Απόφυγε τις υπερβολικές συγκρίσεις· εστίασε στη δική σου πρόοδο και αξία.

Τοξότης – «Ημέρα δυναμικής παρουσίας»

Η Σελήνη στο ζώδιό σου σε γεμίζει με ενέργεια και σε βάζει στο κέντρο της προσοχής αυτό το Σάββατο Τοξότη μου. Το εξάγωνο της, με τον Ήλιο σε κάνει πιο κοινωνικό και πρόθυμο να μοιραστείς ιδέες, ενώ μπορεί να λάβεις θετικά νέα που σε ενθαρρύνουν και σε παρακινούν να πάρεις ευχάριστες πρωτοβουλίες (πχ να οργανώσεις μία συνάντηση με παρέα). Ωστόσο, το τετράγωνο της Σελήνης με την Αφροδίτη δείχνει πως ίσως υπάρχουν ακόμα κάποιες αμφιβολίες ή και ανασφάλειες για την έκβαση των επαγγελματικών σου! Η μέρα σε καλεί να δείξεις προσαρμοστικότητα και καλή διάθεση.

Η Αστρολογική Συμβουλή της Ημέρας: Δράσε με αυτοπεποίθηση, αλλά κράτησε ανοιχτά τα αυτιά σου· οι άλλοι έχουν κάτι να σου διδάξουν.

Αιγόκερως – «Η δύναμη της εσωτερικής ηρεμίας»

Φίλε μου Αιγόκερε, η Σελήνη στον Τοξότη σε ωθεί να στραφείς προς τον εσωτερικό σου κόσμο αυτό το Σάββατο. Το εξάγωνο της με τον Ήλιο σε βοηθά να δεις πιο καθαρά τις επαγγελματικές σου φιλοδοξίες και να σκεφτείς τα βήματα εκείνα που πρέπει να ακολουθήσεις και που θα σε πάνε μπροστά. Ωστόσο, το τετράγωνο της Σελήνης με την Αφροδίτη μπορεί να φέρει ένταση σε επαγγελματικές σχέσεις ή σε υποχρεώσεις που σε πιέζουν. Χρειάζεται μέτρο, ώστε να μην αφήσεις το άγχος να σε κατακλύσει.

Η Αστρολογική Συμβουλή της Ημέρας: Σήμερα η ηρεμία είναι το μυστικό· κράτησε τις ισορροπίες και θα βγεις κερδισμένος.

Υδροχόος – «Οι σχέσεις που σε εμπνέουν»

Αγαπητέ μου Υδροχόε, με τη Σελήνη στον Τοξότη, το ενδιαφέρον σου στρέφεται σε φίλους, ομάδες και συλλογικές δραστηριότητες και η μέρα σου έχει καθαρά κοινωνικό χαρακτήρα. Το εξάγωνο της Σελήνης με τον Ήλιο σου δίνει ευκαιρίες για όμορφες συναντήσεις και για να νιώσεις ότι ανήκεις σε ένα σύνολο που σε στηρίζει. Ωστόσο, το τετράγωνο της Σελήνης με την Αφροδίτη υποδηλώνει ότι σήμερα ειδικά έχεις το άγχος σου και για τα οικονομικά όπου ειδικά αυτό το μήνα είναι αρκετά απαιτητικά! Διάλεξε με ποιον θέλεις να μοιράσεις τον χρόνο σου και μην πιεστείς.

Η Αστρολογική Συμβουλή της Ημέρας: Επένδυσε σε φιλίες που σε κάνουν να νιώθεις δημιουργικός· η ποιότητα μετράει περισσότερο από την ποσότητα.

Ιχθύς – «Εξέλιξη και Αναγνώριση»

Στόχοι, φιλοδοξίες και όραμα για το αύριο… αυτό το Σάββατο σκέφτεσαι μπροστά και οραματίζεσαι ένα καλύτερο μέλλον Ιχθύ μου! Το εξάγωνο της Σελήνης με τον Ήλιο σε ενθαρρύνει να προωθήσεις τα σχέδιά σου, να μιλήσεις με άτομα που μπορούν να σε στηρίξουν και να δείξεις τις ικανότητές σου. Παράλληλα, το τετράγωνο της Σελήνης με την Αφροδίτη δείχνει ότι οι απαιτήσεις της δουλειάς μπορεί να δημιουργήσουν ένταση στην προσωπική σου ζωή. Αν κρατήσεις ισορροπίες, η μέρα μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα ικανοποιητική.

Η Αστρολογική Συμβουλή της Ημέρας: Επικεντρώσου σε αυτά που θέλεις να πετύχεις· η ισορροπία θα βρεθεί αν μείνεις ψύχραιμος.