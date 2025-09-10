Με εντάσεις, εκνευρισμούς και κόντες ξεκινά αυτή η Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου 2025. Η Σελήνη από τον Κριό συναντά σε αντίθεση τον Άρη στον Ζυγό νωρίς το πρωί. Το σκηνικό φέρνει αναβρασμό, εκνευρισμό και γρήγορες αντιδράσεις σε σχέσεις και σε συνεργασίες. Είναι σαν να δοκιμάζονται οι αντοχές μας και η υπομονή μας απέναντι στους άλλους. Ο πειρασμός να απαντήσουμε απότομα θα είναι μεγάλος, όμως χρειάζεται προσοχή για να μη διαταράξουμε τις ισορροπίες. Στην πορεία της ημέρας, ο Ήλιος από την Παρθένο σε σύνοδο με τον Νότιο Δεσμό φέρνουν στην επιφάνεια θέματα παρελθόντος · καταστάσεις, πρόσωπα και μνήμες που μας καλούν να ξεκαθαρίσουμε τι αξίζει να κρατήσουμε και τι να αφήσουμε πίσω.

Το βραδάκι, όμως, η ατμόσφαιρα αλλάζει καθώς η Σελήνη περνά στον Ταύρο, προσφέροντάς ασφάλεια, σταθερότητα, , πρακτικότητα και την ανάγκη για απόλαυση και ηρεμία. Από την ταχύτητα και την ένταση του πρωινού περνάμε σε πιο αργούς, σταθερούς ρυθμούς που μας βοηθούν να κλείσουμε τη μέρα όμορφα!

Τα ζώδια που είναι απαραίτητο αυτό την ημέρα να συγκρατήσουν τα νεύρα τους είναι οι Κριοί, Καρκίνοι, Ζυγοί, Αιγόκεροι του 3ου δεκαημέρου!

Κριός – «Ημέρα εντάσεων και αποκατάστασης»

Σήμερα Κριέ μου, ξεκινάς την ημέρα σου με μια δόση έντασης, καθώς η Σελήνη από το ζώδιό σου κοντράρεται με τον Άρη απέναντι. Νωρίς το πρωί μπορεί να προκύψουν αντιπαραθέσεις και νευράκια σε σχέσεις ή συνεργασίες, είτε για μικροπράγματα είτε μπορεί να προκληθούν και πιο ουσιαστικές διαφωνίες. Ωστόσο, καθώς περνά η ώρα, θα νιώσεις ότι μπορείς να ισορροπήσεις και να ρίξεις νερό στο κρασί σου. Το βράδυ η Σελήνη περνά στον Ταύρο και φέρνει γείωση, δίνοντάς σου την αίσθηση πως οι καταστάσεις μπαίνουν σε μια πιο σταθερή ροή. Μια πρακτική ασχολία ή μια οικονομική συζήτηση θα σε βοηθήσει να κλείσεις την ημέρα με θετικό τρόπο.

Η Αστρολογική Συμβουλή της Ημέρας: Ξεκίνα με ψυχραιμία, κλείσε με σταθερότητα.

Ταύρος – «Ενέργεια που σταθεροποιείται»

Το πρωινό της Τετάρτης θα σε βρει Ταύρε μου με μια εσωτερική ανησυχία, καθώς η αντίθεση Σελήνης – Άρη φέρνει πιέσεις στα εργασιακά ή στην καθημερινότητά σου και κάπως μου αγχώνεσαι. Μπορεί να νιώσεις πως κάποιος σου ζητά περισσότερα από όσα μπορείς να δώσεις ή ότι πρέπει να προλάβεις πολλά σε λίγο χρόνο. Ευτυχώς, το βράδυ τα πράγματα αλλάζουν υπέρ σου: η Σελήνη περνά στο ζώδιό σου και σε βοηθά να ξαναβρείς τον έλεγχο. Οι ρυθμοί γίνονται πιο αργοί και πιο κοντά στη δική σου φύση, δίνοντάς σου ευκαιρία να απολαύσεις μια όμορφη στιγμή με δικούς σου ανθρώπους ή να ασχοληθείς με τον εαυτό σου.

Η Αστρολογική Συμβουλή της Ημέρας: Μην βιάζεσαι, το βράδυ σε αποζημιώνει.

Δίδυμοι – «Από την ένταση στη χαλάρωση»

Φίλε μου Δίδυμε, το πρωινό της Τετάρτης ενδέχεται να υπάρξουν κάποιες εντάσεις στις κοινωνικές σου επαφές ή με φιλικά πρόσωπα και συνεργάτες, καθώς η Σελήνη συγκρούεται με τον Άρη. Μικρές παρεξηγήσεις, νεύρα ή αντιδραστικές συμπεριφορές μπορεί να σε ταλαιπωρήσουν. Προτίμησε να αποφύγεις βιαστικές αντιδράσεις, γιατί θα χάσεις το δίκιο σου. Καθώς προχωρά η μέρα, θα δεις ότι οι εντάσεις υποχωρούν και το κλίμα γίνεται πιο διαχειρίσιμο. Το βράδυ, με τη Σελήνη να περνά στον Ταύρο, νιώθεις την ανάγκη να αποτραβηχτείς λίγο, να ξεκουραστείς και να πάρεις αποστάσεις από τον πολύ κόσμο. Μια στιγμή ησυχίας θα λειτουργήσει λυτρωτικά για σένα.

Η Αστρολογική Συμβουλή της Ημέρας: Μείνε θεατής στις πρωινές εντάσεις, βρες γαλήνη το βράδυ.

Καρκίνος – «Επαγγελματικές και οικογενειακές πιέσεις»

Η Τετάρτη ξεκινά με την αίσθηση της πίεσης στα επαγγελματικά ή στις υποχρεώσεις σου, αφού η αντίθεση Σελήνης – Άρη μπορεί να φέρει εντάσεις με ανώτερους, συνεργάτες ή ακόμα και με κάποιον στο σπίτι που απαιτεί πράγματα από εσένα. Διατήρησε την ψυχραιμία σου και μην αφήνεις τον εκνευρισμό να σε παρασύρει. Όσο περνούν οι ώρες, θα δεις το κλίμα να αλλάζει. Το βράδυ η Σελήνη περνά στον Ταύρο και σου δίνει ευκαιρία να απολαύσεις τη στήριξη φίλων ή να χαλαρώσεις με ανθρώπους που σε αγαπούν. Θα νιώσεις ότι η μέρα τελικά σε οδηγεί σε πιο γλυκές και ήρεμες στιγμές.

Η Αστρολογική Συμβουλή της Ημέρας: Μην κουβαλάς το άγχος στη βραδιά σου, άφησέ το πίσω.

Λέων – «Η μέρα αλλάζει ρυθμό»

Το πρωί της Τετάρτης Λιοντάρι μου μπορεί να βρεθείς σε συζητήσεις που ανάβουν εύκολα φωτιές. Η αντίθεση Σελήνης – Άρη φέρνει εντάσεις σε επικοινωνίες, μετακινήσεις ή ακόμα και σε μια επαφή με συγγενικά πρόσωπα. Πρόσεξε τα λόγια σου, γιατί μπορεί να ακουστείς πιο απότομος από όσο θέλεις. Η ενέργεια αργότερα μαλακώνει και το βράδυ η Σελήνη στον Ταύρο στρέφει το ενδιαφέρον σου σε πρακτικά ζητήματα καριέρας ή σε στόχους που θέλεις να βάλεις σε τάξη. Εκεί θα μπορέσεις να σταθείς με σιγουριά και να δείξεις αποφασιστικότητα. Μια ημέρα που ξεκινά με ένταση αλλά καταλήγει σε σταθεροποίηση.

Η Αστρολογική Συμβουλή της Ημέρας: Μην αφήσεις τα νεύρα να χαλάσουν τις φιλοδοξίες σου.

Παρθένος – «Ξεκαθαρίσματα και σταθερότητα»

Τετάρτη με ένταση που αφορά τα οικονομικά ή τα πρακτικά σου ζητήματα και τις συνεργασίες Παρθένε μου. Η αντίθεση Σελήνης – Άρη μπορεί να φέρει μια αναστάτωση σε κοινά οικονομικά, λογαριασμούς ή υποχρεώσεις που μοιράζεσαι με άλλους. Πρόσεξε τις υπερβολικές αντιδράσεις, γιατί ίσως δεν είναι όλα τόσο πιεστικά όσο δείχνουν το πρωί. Το βράδυ, με τη Σελήνη στον Ταύρο, βρίσκεις ξανά το πάτημά σου και έρχεσαι πιο κοντά σε ανθρώπους που σε στηρίζουν ή ανοίγεις μια συζήτηση που σε ανακουφίζει. Η μέρα σε βοηθά τελικά να ξεκαθαρίσεις τι αξίζει και τι όχι.

Η Αστρολογική Συμβουλή της Ημέρας: Χρησιμοποίησε τη βραδιά για να δεις με καθαρή ματιά τις προτεραιότητές σου.

Ζυγός – «Σχέσεις σε τεστ αντοχής»

Η μέρα ξεκινά δυνατά για το ζώδιό σου Ζυγέ μου , με την αντίθεση Σελήνης – Άρη να φέρνει ένταση στις προσωπικές σχέσεις ή στις συνεργασίες σου. Από το πρωί μπορεί να υπάρξουν διαφωνίες, νεύρα ή απαιτήσεις που σε βάζουν σε δοκιμασία, όμως έστω και αν είσαι διπλωμάτης από την φύση σου, φαίνεται ότι το ποτήρι ξεχειλίζει και θυμώνεις. Μην βιαστείς να πάρεις θέση ούτε να απαντήσεις παρορμητικά. Όσο περνούν οι ώρες, η ατμόσφαιρα ηρεμεί και το βράδυ η Σελήνη στον Ταύρο σου δίνει τη δυνατότητα να βρεις λύσεις σε οικονομικά ή να νιώσεις μεγαλύτερη σταθερότητα σε μια συζήτηση με τον σύντροφο ή συνεργάτη. Η ένταση γίνεται τελικά αφορμή για ξεκαθάρισμα.

Η Αστρολογική Συμβουλή της Ημέρας: Άφησε τις μάχες του πρωινού να σε οδηγήσουν σε ουσιαστική ισορροπία.

Σκορπιός – «Από την πίεση στη στήριξη»

Το πρωινό της Τετάρτης σε βρίσκει με αυξημένες υποχρεώσεις και ίσως εκνευρισμό στην καθημερινότητά σου Σκορπιέ μου. Η αντίθεση Σελήνης – Άρη θα δημιουργήσει εντάσεις στη δουλειά ή σε πρακτικά θέματα που δεν εξελίσσονται ακριβώς όπως θα ήθελες. Απόφυγε συγκρούσεις με συναδέλφους ή με ανθρώπους που συνεργάζεσαι. Το βράδυ, όμως, η Σελήνη περνά απέναντί σου, στον Ταύρο, και στρέφει το ενδιαφέρον σου στις σχέσεις. Εκεί θα βρεις τη στήριξη που χρειάζεσαι και ίσως μια όμορφη στιγμή με τον σύντροφο σου να σε βοηθήσει να βρεις την ισορροπία σου. Το τέλος της ημέρας είναι σαφώς πιο γλυκό από την αρχή.

Η Αστρολογική Συμβουλή της Ημέρας: Δώσε χώρο στη συνεργασία και την αγάπη να ισορροπήσουν την ένταση.

Τοξότης – «Η μέρα φέρνει δράση και σταθερότητα»

Η Τετάρτη ξεκινά έντονα για σένα Τοξότη μου , καθώς η αντίθεση Σελήνης – Άρη σε σπρώχνει σε αντιπαραθέσεις με φίλους ή σε μια δυναμική κοινωνική επαφή που ανεβάζει θερμοκρασία. Πρόσεξε να μη δώσεις περισσότερη ενέργεια από όση χρειάζεται σε καυγάδες ή σε θέματα που δεν αξίζουν. Το βράδυ, η Σελήνη περνά στον Ταύρο και σε καλεί να στραφείς σε πρακτικά ζητήματα της καθημερινότητας ή της δουλειάς σου. Θα έχεις την ευκαιρία να τακτοποιήσεις εκκρεμότητες και να κλείσεις τη μέρα με την αίσθηση ότι έχεις τον έλεγχο.

Η Αστρολογική Συμβουλή της Ημέρας: Βάλε τάξη στη ρουτίνα σου και βρες την ηρεμία που χρειάζεσαι.

Αιγόκερως – «Από την ένταση στην ασφάλεια»

Με εσωτερικό αναβρασμό ξεκινά η Τετάρτη, καθώς η αντίθεση Σελήνης – Άρη φέρνει στην επιφάνεια ζητήματα οικογένειας και καριέρας για το ζώδιο σου Αιγόκερε μου. Όλοι απαιτούν κάτι από εσένα και εσύ αισθάνεσαι πως δεν μπορείς να ικανοποιήσεις όλους με αποτέλεσμα να αντιδράς. Με ασκήσεις ψυχραιμίας προσπάθησε να μην λειτουργήσεις παρορμητικά και να θυμάσαι πως οι εντάσεις υποχωρούν σταδιακά καθώς φτάνουμε στο βραδάκι. Η Σελήνη περνά στον Ταύρο και σε βοηθά να βρεις χαρά και ασφάλεια μέσα από όμορφες στιγμές με αγαπημένα πρόσωπα ενώ μία στιγμή στα αισθηματικά σου θα προσφέρει χαμόγελα

Η Αστρολογική Συμβουλή της Ημέρας: Δώσε έμφαση σε ό,τι σε κάνει να νιώθεις δημιουργικός και ασφαλής.

Υδροχόος – «Επικοινωνιακή ένταση, βραδινή ισορροπία»

Από το πρωί της Τετάρτης, η αντίθεση Σελήνης – Άρη προκαλεί εντάσεις σε επαφές, συναντήσεις ή ακόμα και στις μετακινήσεις σου Υδροχόε μου . Πρόσεξε τη νευρικότητα στις κουβέντες, γιατί μπορεί να υπάρξουν παρανοήσεις με φίλους ή συναδέλφους. Μην αφήσεις την παρόρμηση να σε οδηγήσει σε λόγια που αργότερα θα μετανιώσεις. Το βράδυ η Σελήνη περνά στον Ταύρο και στρέφει το ενδιαφέρον σου στο σπίτι και στην οικογένεια. Εκεί θα βρεις ηρεμία και ένα κλίμα που σε γεμίζει ασφάλεια. Μια όμορφη κουβέντα ή μια βραδιά χαλάρωσης θα σε βοηθήσει να αφήσεις πίσω τις πρωινές εντάσεις.

Η Αστρολογική Συμβουλή της Ημέρας: Διατήρησε χαλαρούς τόνους, η γαλήνη σε περιμένει στο τέλος της μέρας.

Ιχθύες – «Οικονομικές δοκιμασίες»

Ιχθύ μου, αγχώνεσαι αρκετά με τα οικονομικά σου αυτή την Τετάρτη , καθώς η αντίθεση Σελήνης – Άρη μπορεί να φέρει ξαφνικά έξοδα ή ένταση σε συζητήσεις που σχετίζονται με χρήματα. Μην πάρεις βιαστικές αποφάσεις και απόφυγε να υποκύψεις σε συναισθηματική παρόρμηση. Όσο περνούν οι ώρες, η ατμόσφαιρα ηρεμεί και το βράδυ η Σελήνη περνά στον Ταύρο, δίνοντάς σου πιο σταθερό ρυθμό. Το βράδυ είναι μια καλή στιγμή για να μιλήσεις με άτομα που εμπιστεύεσαι ή να ασχοληθείς με πρακτικά θέματα που σε κάνουν να νιώθεις ότι πατάς γερά. Το κλείσιμο της μέρας είναι πιο γλυκό από την αρχή της.

Η Αστρολογική Συμβουλή της Ημέρας: Μείνε ψύχραιμος στα οικονομικά, η βραδιά φέρνει σταθερότητα.