Ήταν 4 Φεβρουαρίου του 1997, όταν στην Σάντα Μόνικα των ΗΠΑ ο μεγάλος παίκτης του αμερικανικού ποδοσφαίρου Όρενθαλ Τζέιμς Σίμσον ή αλλιώς "The Juice" κρίθηκε ένοχος για την δολοφονία της πρώην συζύγου του, Νικόλ Μπράουν και του συντρόφου της Ρόναλντ Γκόλντμαν.

Ο Αφροαμερικάνος ήταν παντρεμένος με την δολοφονημένη από το 1985. Εφτά χρόνια μετά αποφάσισαν να χωρίσουν μετά από συναινετικό διαζύγιο λόγω ασυμφωνία χαρακτήρων (1992).

Όλα ξεκίνησαν από την 12η Ιουλίου του 1994, όταν ο Hall of Famer του NFL διέπραξε το απεχθές έγκλημα στην Σάντα Μόνικα. Από εκείνη την ημέρα, άλλαξαν τα πάντα στην Αμερική. Μετά από λίγες μέρες και συγκεκριμένα την 17η Ιουνίου, του απαγγέλθηκαν κατηγορίες για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Ο δικηγόρος του Σίμσον έστειλε έγγραφο στην αστυνομία, όπου ανέφερε μεταξύ άλλων πως ο πελάτης του θα παραδοθεί πριν τις 11 π.μ. την ίδια μέρα.

Παρά την επιστολή του συνηγόρου του, ο Αφροαμερικάνος δεν παραδόθηκε και στις 2 μ.μ. η αστυνομία ανακοίνωσε πως τον θεωρεί πλέον φυγόδικο και ότι τον αναζητά. Στις 5 μ.μ. ένας φίλος του O.J., ο Ρόμπερτ Καρντάσιαν διάβασε ένα γράμμα του φερόμενου δολοφόνου, το οποίο είχε αυτοκτονικό χαρακτήρα και απευθυνόταν στους 24 στενούς του φίλους.

Ο Τζέιμς Σίμσον με την πρώην γυναίκα του Νικόλ Μπράουν/Reuters

Ένας πολίτης, περίπου μιάμιση ώρα μετά (6:20 μ.μ.) αντίκρισε τον πρώην αθλητή με ένα Φορντ Μπρόνκο και κάλεσε την άμεση δράση. Τα περιπολικά τον «περικύκλωσαν» σε έναν από τους πιο κεντρικούς δρόμους του Λος Άντζελες, με το θέμα αυτό να καλύπτεται ζωντανά από την τηλεόραση. Ένας από τους πολλούς αστυνομικούς πλησίασε το αυτοκίνητο, με σκοπό να το σταματήσει. Όμως, ο οδηγός του αμαξιού ήταν ο φίλος και πρώην συμπαίκτης του Αλ Κόλινκς, ο οποίος ανέφερε στους ανθρώπους του περιπολικού πως ο Σίμσον απειλεί να αυτοκτονήσει με πιστόλι. Τελικά, το αυτοκίνητο του δράστη «έφτασε» στο σπίτι του στις 9 μ.μ., όπου εκεί υπήρχαν εκατοντάδες δημοσιογράφοι και πράκτορες της SWAT.

Η πρώτη δίκη, πραγματοποιήθηκε στις 8 Νοεμβρίου του 1994. Ο Τζέιμς Σίμσον καταφέρνει και πείθει κάποιους από τους πιο διάσημους ποινικολόγους στην Αμερική να αναλάβουν την υπόθεσή του, έτσι ώστε να αθωωθεί. Επικεφαλής των φημισμένων δικηγόρων ήταν ο Τζόνι Κόχραν. Πέντε μέρες μετά (13 Νοεμβρίου 1995), ο δικαστής Λανς Ίτο ρώτησε τον Αφροαμερικάνο αν είναι ένοχος. Ο φερόμενος ως δράστης απάντησε με λακωνικό, αλλά και προκλητικό ύφος πως είναι 100% αθώος.

Το σφυρί του δικαστή ακούστηκε για πρώτη φορά στις 24 Ιανουάριου 1995, με την εισαγγελία να καταθέτει ένα ηχητικό ντοκουμέντο από κλήση της δολοφονημένης Νικόλ Μπράουν στην άμεση δράση, όπου αναφέρει πως θέλει να διώξει τον άντρα της από το σπίτι, δηλαδή τον Σίμσον.

Παράλληλα, η Ντένις Μπράουν, αδερφή της Νικόλ κατέθεσε πως ο πρώην σύντροφος του θύματος ήταν αρκετά βίαιος λεκτικά, αλλά και σωματικά περιγράφοντας ένα συμβάν, όπου ο εναγόμενος πέταξε στον τοίχο την Νικόλ Μπράουν.

Η Ντένις Μπράουν «ξεσπά» σε λυγμούς εν ώρα της κατάθεσής της/ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ένα από τα στοιχεία τα οποία έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην συνέχεια της δίκης, ήταν ένας σκούφος και ένα αριστερό γάντι, όπου είχε ο δολοφόνος. Ταυτόχρονα, ο O.J. είχε μία πληγή στο αριστερό του χέρι, κάτι το οποίο έκανε πιστευτή την ετυμηγορία των εισαγγελέων. Μάλιστα, ίνες από το σκουφί βρέθηκαν μέσα στο λευκό αμάξι, ενώ στο γάντι υπήρχαν κηλίδες αίματος και τρίχες των δολοφονηθέντων.

Οι δικηγόροι του «The Juice» ως υπεράσπιση ανέφεραν πως όλο αυτό γινόταν για ρατσιστικούς λόγους, κάτι που είχε ως αποτέλεσμα να συμβούν άγριες συμπλοκές εκτός του δικαστηρίου. Η σκηνή, η οποία έμελλε να κρίνει ολόκληρη την δίκη συνέβη όταν ο Κρίστοφερ Ντάρντεν, εισαγγελέας της αγωγής ζήτησε από τον Σίμσον να φορέσει και τα δύο γάντια που βρέθηκαν με αίμα από το μοιραίο συμβάν. Ο Αφροαμερικάνος προσπάθησε να βάλει τα γάντια με λάτεξ, για να μην αλλοιωθούν τα στοιχεία και φάνηκε πως δεν εφάρμοζαν στα χέρια του.

Το λάθος, το οποίο «κλείδωσε» την απόφαση των ενόρκων ήταν η τελευταία ομιλία της εισαγγελέως Μάρσια Κλαρκ, η οποία ανέφερε πως ο αστυνομικός Φούρχμαν, όπου συνέλαβε τον Σίμσον είναι ρατσιστής.

Μάρσια Κλαρκ/ΑΠΕ-ΜΠΕ

Στις 3 Οκτωβρίου 1995 και ώρα 10 μ.μ. οι ένορκοι αποφάσισαν πως ο O.J. είναι αθώος. Σε αυτό το σημείο οφείλουμε να αναφέρουμε πως από τους 12 ενόρκους οι 9 ήταν έγχρωμοι, κάτι που έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην δίκη.

Ωστόσο, ο Σίμσον δεν χάρηκε για πολύ την αθώωσή του, καθώς ένα χρόνο μετά και είκοσι μέρες ξεκίνησε η αστική δίκη με τις οικογένειες των θυμάτων να στρέφονται κατά του "The Juice". Μη έχοντας τους ίδιους δικηγόρους, ο Τζέιμς Σίμσον κρίθηκε ένοχος και ήταν υποχρεωμένος να πληρώσει 33,5 εκατομμύρια δολάρια στις οικογένειες.

Τον Ιανουάριο του 2007 ο Αφροαμερικάνος κυκλοφόρησε ένα βιβλίο με το όνομα "If I did it" με τον συλληφθέντα να μιλάει για υποθετικούς φόνους. Αυτό που έκανε την κοινωνία να «παγώσει» είναι πως στο 6ο κεφάλαιο περιγράφει λεπτομερώς ένα σενάριο, το οποίο μόνο κάποιος που το διέπραξε θα ήξερε τόσα πράγματα για αυτό. Μετά από λίγους μήνες η οικογένεια του Ρόναλντ Γκόλντμαν κέρδισε την αγωγή εναντίον του και το βιβλίο μετονομάστηκε σε "He did it".

Τον Σεπτέμβριο του ίδιου χρόνου (2007) η αστυνομία συνέλαβε τον Σίμσον για ένοπλες ληστείες και απαγωγές, με αποτέλεσμα να καταδικαστεί σε 33 χρόνια φυλάκισης. Σήμερα, ο O.J. είναι τρόφιμος φυλακών της Νεβάδα και διαιτητής μπάσκετ σε αγώνες φυλακισμένων, ενώ είναι και προπονητής Softball.

Άραγε, ο Όρενθαλ Τζέιμς Σίμσον ήταν δολοφόνος ή ήταν όλα μία πλεκτάνη εναντίον του; Αυτό το ερώτημα δεν θα απαντηθεί ποτέ.

Δημήτρης Δράκος