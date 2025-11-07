Ολιγόωρος αποκλεισμός του κλάδου εξόδου στην Ολυμπία Οδό

Από τις 07:00 το πρωί έως τις 17:00 το απόγευμα του Σαββάτου 8/11/2025 θα πραγματοποιηθεί προσωρινός αποκλεισμός της εξόδου της Περιμετρικής Πατρών. Ο αποκλεισμός θα γίνει στο πλαίσιο ασφαλτικών εργασιών, επί της οδού Διοδώρου στην περιοχή της Κάτω Διάβασης Κ603 της Περιμετρικής Πατρών, προς την οδό Διοδώρου στο ύψος του κόμβου Πατρών-Κ1 στο ρεύμα προς Αθήνα.

Στο διάστημα αυτό η κυκλοφορία των οχημάτων θα εξυπηρετείται μέσω του επόμενου κόμβου Ρίου. Επί της οδού Διοδώρου θα γίνει αποκλεισμός στο ύψος της Κάτω Διάβασης και η κυκλοφορία θα εξυπηρετείται από την παράπλευρη οδό με την βοήθεια σηματωρών, προκειμένου να γίνεται διευθέτηση της κυκλοφορίας με ασφάλεια.

Σε περίπτωση δυσμενών καιρικών συνθηκών ή άλλου παράγοντα, οι ρυθμίσεις θα υλοποιηθούν αντίστοιχα την επόμενη μέρα.

Η Ολυμπία Οδός ευχαριστεί για την κατανόηση και παρακαλεί τους οδηγούς να συμμορφώνονται προς τη σχετική εργοταξιακή σήμανση και τις υποδείξεις της Τροχαίας, καθώς και να επιδείξουν αυξημένη προσοχή κατά τη διέλευσή τους από την εν λόγω περιοχή.