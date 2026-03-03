Ολική Σεληνιακή έκλειψη 3/3: Αστρολογικές προβλέψεις για όλα τα ζώδια

Μία ιδιαίτερα σημαντική αλλά και τεταμένη ημέρα ανοίγεται μπροστά μας. Σήμερα Τρίτη 3 Μαρτίου 2026, κορυφώνεται το φαινόμενο της Ολικής Έκλειψης Σελήνης, από το ζώδιο της τάξης, της ανάλυσης, της υπηρεσίας, την Παρθένο! Συναισθηματικά είμαστε αρκετά φορτισμένοι και έχουμε έντονη αδυναμία να διαχειριστούμε τις προκλήσεις της καθημερινότητας με το στρες να έχει «πρωταγωνιστικό» ρόλο και να προκαλεί μπελάδες!

Ζητήματα που συνδέονται με την εργασία, τις υποχρεώσεις και τους πρακτικούς τομείς της ζωής μας, κάνουν την ατμόσφαιρα γύρω μας να είναι εξαιρετικά τεταμένη! Σήμερα ωστόσο, μπορεί να νιώσουμε ότι επανέρχονται και κάποιες καταστάσεις του παρελθόντος στο παρόν, όπου τώρα καλούμαστε να τις διαχειριστούμε και να τις κλείσουμε! Το φαινόμενο της Σεληνιακής Έκλειψης επηρεάζει κυρίως τους Διδύμους, Παρθένους, Τοξότες και Ιχθύες του 2ου δεκαημέρου!

Διάβασε αναλυτικά το ζώδιο και τον ωροσκόπο σου και μάθε τις ημερήσιες αστρολογικές τάσεις!

Κριός – Έντονο Στρες

Αγαπητέ μου Κριέ, σήμερα Τρίτη σχηματίζεται η Ολική Έκλειψη Σελήνης από το ζώδιο της Παρθένου και το κλίμα είναι ιδιαίτερα φορτισμένο ενεργειακά! Αυτό το φαινόμενο, πυροδοτεί το στρες, γιατί αντιλαμβάνεσαι ότι υπάρχουν αρκετές εκκρεμότητες και αρκετά κενά στην εργασία σου όπου καλείσαι να κάνεις κάποια ξεκαθαρίσματα! Έρχεσαι αντιμέτωπος με κάποιες λανθασμένες επιλογές του παρελθόντος που αφορούν τους πρακτικούς τομείς της ζωής σου και παίρνεις την οριστική απόφαση να βάλεις την ζωή σου, το πρόγραμμά σου, την καθημερινότητά σου σε τάξη!

AstroTip: Είναι η κατάλληλη στιγμή για να αφιερώσεις χρόνο και σε σένα! Μην αμελείς τις βασικές σου ανάγκες, όπως καλό ύπνο, σωστή διατροφή!

Ταύρος – Συναισθηματική Αναθεώρηση

Φίλε μου Ταύρε, η σημερινή Έκλειψη Σελήνης από την Παρθένο, επηρεάζει άμεσα τον τομέα της δημιουργικότητας και του έρωτα! Νιώθεις μια έντονη ανάγκη να ξεκαθαρίσεις το τοπίο στις προσωπικές σου σχέσεις, προκειμένου να μπορέσεις να απολαύσεις, να χαρείς και να αναγεννηθείς. Είναι η στιγμή να αφήσεις πίσω σου τοξικά μοτίβα που σε κρατούσαν στάσιμο και να επενδύσεις σε ό,τι πραγματικά σου δίνει χαρά και ασφάλεια. Μην φοβηθείς να δείξεις τον ευάλωτο εαυτό σου.

AstroTip: Δώσε προτεραιότητα στην έκφραση των ταλέντων σου! Ξεκίνα ένα χόμπι που σε ηρεμεί και σε βοηθά να αποφορτίζεσαι από την ένταση της ημέρας.

Δίδυμοι – Ριζικές Αλλαγές στο Σπίτι

Δίδυμε μου , η σημερινή Έκλειψη Σελήνης στην Παρθένο σε επηρεάζει άμεσα και στρέφει την προσοχή σου στα θεμέλια της ζωής σου: το σπίτι και την οικογένεια. Το κλίμα είναι αρκετά «ηλεκτρισμένο» και ίσως έρθουν στην επιφάνεια παλιά παράπονα ή εκκρεμότητες με συγγενικά πρόσωπα. Καλή η επικοινωνία, αλλά σήμερα χρειάζεται και ουσιαστική δράση για να διορθωθούν λάθη του παρελθόντος που αφορούν τη διαβίωσή σου. Βάλε όρια και οργάνωσε τον προσωπικό σου χώρο ώστε να νιώθεις γαλήνη.

AstroTip: Απέφυγε τις βιαστικές αποφάσεις για μετακομίσεις ή αγοραπωλησίες. Εστίασε στο να βρεις την εσωτερική σου ισορροπία μέσα από τον διαλογισμό.

Καρκίνος – Επικοινωνιακή Ένταση

Αγαπητέ μου Καρκίνε, η ημέρα φέρνει μια καταιγίδα πληροφοριών και συζητήσεων που μπορεί να σε εξαντλήσουν πνευματικά! Η Έκλειψη Σελήνης σε καλεί να προσέξεις πολύ τον τρόπο που εκφράζεσαι, καθώς οι παρεξηγήσεις παραμονεύουν, ειδικά με αδέρφια ή κοντινούς συνεργάτες. Είναι η ώρα να σταματήσεις να υπεραναλύεις τα πάντα και να δεις την ουσία των πραγμάτων. Κάποιες ειδήσεις που θα λάβεις σήμερα θα σε αναγκάσουν να αλλάξεις τον τρόπο που σκέφτεσαι για το μέλλον. Το φαινόμενο αυτό ωστόσο θα σε βοηθήσει να κάνεις τα ξεκαθαρίσματα εκείνα που θα σε κατευθύνουν σε μία νέα πιο τυχερή πορεία!

AstroTip: Πριν μιλήσεις, πάρε μια βαθιά ανάσα. Η σιωπή μερικές φορές είναι ο καλύτερος σύμβουλος για να αποφύγεις περιττές ρήξεις.

Λέων – Οικονομική Αναδιοργάνωση

Αγαπητέ μου Λέοντα, το φαινόμενο της σημερινής Σεληνιακής Έκλειψης επηρεάζει τον τομέα των οικονομικών σου και των αξιών σου. Αισθάνεσαι μια έντονη ανασφάλεια, καθώς οι υποχρεώσεις τρέχουν και οι πόροι σου φαίνονται περιορισμένοι. Η Έκλειψη σε ωθεί να κάνεις ένα πολύ αυστηρό ξεκαθάρισμα στα έξοδά σου και να αναθεωρήσεις τον τρόπο που διαχειρίζεσαι τα κεκτημένα σου. Είναι ευκαιρία να κλείσεις παλιές οικονομικές τρύπες και να αναζητήσεις νέες πηγές εσόδων που βασίζονται στις ικανότητές σου.

AstroTip: Μην παρασύρεσαι σε αγορές εντυπωσιασμού. Η πραγματική σου αξία δεν κρίνεται από τα υλικά αγαθά, αλλά από την αυτοπεποίθησή σου.

Παρθένος – Η Ώρα της Κρίσης

Αγαπητέ μου Παρθένε, η Έκλειψη Σελήνης που σχηματίζεται σήμερα, συμβαίνει στο δικό σου ζώδιο και εσύ είσαι ο πρωταγωνιστής αυτής της φορτισμένης ημέρας! Οι αλλαγές που έρχονται είναι προσωπικές και αφορούν την ίδια σου την ταυτότητα. Νιώθεις την πίεση να γίνεις «τέλεια», όμως το σύμπαν σου ζητά να αποδεχτείς τις ατέλειές σου. Είναι η στιγμή να αφήσεις πίσω σου ό,τι δεν σε αντιπροσωπεύει πια, είτε αυτό είναι μια σχέση είτε μια εικόνα που πρόβαλλες προς τα έξω. Η αναγέννησή σου ξεκινά από το «εγώ» σου.

AstroTip: Μην είσαι τόσο αυστηρός με τον εαυτό σου! Χάρισε στον οργανισμό σου στιγμές χαλάρωσης και απομάκρυνε κάθε πηγή αρνητικότητας.

Ζυγός – Εσωτερική Κάθαρση

Ζυγέ μου , η σημερινή Έκλειψη Σελήνης πραγματοποιείται σε έναν πολύ ευαίσθητο και ψυχολογικό τομέα για σένα! Νιώθεις μια έντονη ανάγκη να απομονωθείς και να αναλογιστείς όλα όσα έχουν συμβεί το τελευταίο διάστημα. Το παρασκήνιο στην εργασία σου ή κάποια μυστικά που έρχονται στο φως σε φορτίζουν, όμως είναι η ευκαιρία σου να κάνεις μια εσωτερική κάθαρση. Άφησε πίσω σου φοβίες και ενοχές που σε βαραίνουν και προετοίμασε το έδαφος για ένα νέο ξεκίνημα, πιο υγιές και συνειδητοποιημένο!

AstroTip: Η πνευματική σου υγεία είναι το παν. Αφιέρωσε χρόνο στην αυτοφροντίδα και απόφυγε τις πολλές κοινωνικές επαφές που σε εξαντλούν.

Σκορπιός – Κοινωνικές Ανακατατάξεις

Αγαπητέ μου Σκορπιέ, η Έκλειψη στην Παρθένο φέρνει στο προσκήνιο τις φιλίες σου και τους κοινωνικούς σου κύκλους! Αντιλαμβάνεσαι ότι κάποια άτομα από το περιβάλλον σου δεν συμβαδίζουν πλέον με τις αξίες σου και ίσως αποφασίσεις να διακόψεις οριστικά κάποιες επαφές. Υπάρχει ένταση σε συλλογικές δουλειές ή ομάδες που συμμετέχεις, καθώς κάποιες παλιές παρεξηγήσεις αναζητούν λύση. Είναι η στιγμή να επιλέξεις με ποιους πραγματικά θέλεις να πορευτείς και να κυνηγήσεις τους στόχους σου!

AstroTip: Μην αναλώνεσαι σε κουτσομπολιά ή μικροπρέπειες. Εστίασε σε ανθρώπους που σε εμπνέουν και σε βοηθούν να εξελιχθείς.

Τοξότης – Επαγγελματική Κορύφωση

Για σένα Τοξότη μου , η σημερινή ημέρα είναι καθοριστική για την καριέρα και την κοινωνική σου εικόνα! Η Έκλειψη φέρνει στο φως εκκρεμότητες στον επαγγελματικό στίβο και σε αναγκάζει να πάρεις οριστικές αποφάσεις για την πορεία σου. Ίσως νιώσεις ότι οι κόποι σου δεν αναγνωρίζονται όσο θα ήθελες ή ότι το πρόγραμμα της δουλειάς σε «πνίγει». Είναι η ώρα να δείξεις υπευθυνότητα, να διορθώσεις λάθη του παρελθόντος και να θέσεις νέες, πιο στέρεες βάσεις για την εξέλιξή σου!

AstroTip: Πρόσεξε τη συμπεριφορά σου απέναντι σε ανωτέρους. Η ψυχραιμία και η οργάνωση θα είναι τα όπλα σου για να ξεπεράσεις την ένταση.

Αιγόκερως – Αναθεώρηση Σχεδίων

Φίλε μου Αιγόκερε, η Έκλειψη στην Παρθένο σε καλεί να δεις τη «μεγάλη εικόνα» της ζωής σου! Επηρεάζονται θέματα που αφορούν σπουδές, νομικές υποθέσεις ή ταξίδια, και ίσως κάποια σχέδια που είχες κάνει να χρειάζονται ριζική τροποποίηση. Έρχεσαι αντιμέτωπος με τις πεποιθήσεις σου και συνειδητοποιείς ότι κάποια πράγματα που θεωρούσες δεδομένα, πλέον δεν σε καλύπτουν. Είναι η κατάλληλη στιγμή να διευρύνεις τους ορίζοντές σου και να αποκτήσεις νέες γνώσεις που θα σε βοηθήσουν πρακτικά.

AstroTip: Μείνε ανοιχτός σε νέες ιδέες, ακόμα κι αν ανατρέπουν το πρόγραμμά σου. Η ευελιξία θα σου ανοίξει πόρτες που δεν φανταζόσουν.

Υδροχόος – Βαθιά Συναισθηματική Ένταση

Αγαπημένε μου Υδροχόε, η ημέρα είναι ιδιαίτερα απαιτητική καθώς η Έκλειψη Σελήνης ενεργοποιεί τον τομέα των οικονομικών που σχετίζονται με τρίτους, αλλά και τον ψυχισμό σου! Μπορεί να προκύψουν ζητήματα με τράπεζες, εφορίες ή κληρονομικά που απαιτούν άμεση διευθέτηση. Παράλληλα, στην προσωπική σου ζωή, η ανάγκη για ουσιαστική ένωση με τον σύντροφό σου φέρνει στην επιφάνεια ζήλια ή κτητικότητα. Καθαρίζεις το τοπίο από ό,τι σε κρατάει δέσμιο και προχωράς σε μια βαθιά εσωτερική μεταμόρφωση.

AstroTip: Εμπιστεύσου το ένστικτό σου, αλλά μην λειτουργείς παρορμητικά. Βάλε σε τάξη τις οφειλές σου για να νιώσεις ελεύθερος.

Ιχθύες – Κρίση στις Σχέσεις

Αγαπητέ μου Ιχθύ, η Σεληνιακή Έκλειψη σχηματίζεται ακριβώς απέναντί σου, στον τομέα των σχέσεων και των συνεργασιών! Το κλίμα είναι τεταμένο και οι άλλοι μοιάζουν να έχουν πολλές απαιτήσεις από σένα. Είναι η ώρα της αλήθειας: αν μια σχέση βασίζεται σε γερά θεμέλια, θα αντέξει, αν όμως υπήρχαν κενά, τώρα θα γίνουν ολοφάνερα. Καλή η θυσία και η προσφορά, αλλά η Έκλειψη σε ωθεί να διεκδικήσεις τον σεβασμό και την τάξη που σου αξίζει στις συναναστροφές σου.

AstroTip: Μην φοβάσαι το «ξεκαθάρισμα». Κάποιες αποχωρήσεις είναι απαραίτητες για να έρθουν στη ζωή σου οι άνθρωποι που πραγματικά σου ταιριάζουν.