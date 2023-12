🔴⚪️🤝🏻 Καλωσορίζουμε τον νέο μας προπονητή: 𝚱ά𝛒𝛌𝛐ς 𝚱𝛂𝛒𝛃𝛂𝛌𝛊ά𝛌! / We welcome our new Head Coach: 𝗖𝗮𝗿𝗹𝗼𝘀 𝗖𝗮𝗿𝘃𝗮𝗹𝗵𝗮𝗹! 🇵🇹⁰⁰#Olympiacos #Welcome #Coach #CarlosCarvalhal #Portugal pic.twitter.com/i5XNEDxnH7