Ολυμπία Οδός: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον Κόμβο Αμαλιάδας την Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου

Σε προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις προχωρά η Ολυμπία Οδός την Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου 2026, στον Κόμβο Αμαλιάδας (Χ.Θ. 285,86). Οι ρυθμίσεις κρίνονται απαραίτητες για την ασφαλή εκτέλεση εργασιών ανέγερσης μεταλλικών προβόλων, οι οποίες εντάσσονται στο πλαίσιο εγκατάστασης του προηγμένου συστήματος χιλιομετρικής χρέωσης διοδίων.

Ποια σημεία επηρεάζονται και το ωράριο εργασιών

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, οι εργασίες θα ξεκινήσουν στις 09:00 το πρωί και αναμένεται να ολοκληρωθούν έως τις 18:00 το απόγευμα της ίδιας ημέρας. Κατά τη διάρκεια αυτού του εννιάωρου διαστήματος, θα παραμείνουν κλειστοί για την κυκλοφορία:

• Η είσοδος του αυτοκινητοδρόμου με κατεύθυνση προς τον Πύργο.

• Η έξοδος από τον αυτοκινητόδρομο προς την Αμαλιάδα.

Εναλλακτικές διαδρομές για τους οδηγούς

Προκειμένου να αποφευχθεί η ταλαιπωρία και να διασφαλιστεί η ομαλή ροή των οχημάτων, η κυκλοφορία θα εξυπηρετείται μέσω εναλλακτικών οδών. Συγκεκριμένα, οι οδηγοί καλούνται να χρησιμοποιούν τον γειτονικό Κόμβο Γαστούνης (Χ.Θ. 276,86), ο οποίος θα λειτουργεί ως βασική πύλη εισόδου και εξόδου για την ευρύτερη περιοχή κατά τις ώρες των έργων.

Οδηγίες ασφαλείας και σήμανση

Η Ολυμπία Οδός ευχαριστεί το επιβατικό κοινό για την κατανόηση και υπογραμμίζει την ανάγκη για αυξημένη προσοχή. Οι οδηγοί που θα διέρχονται από το σημείο παρακαλούνται:

• Να συμμορφώνονται πλήρως με την ειδική εργοταξιακή σήμανση.

• Να ακολουθούν τις υποδείξεις της Τροχαίας.

• Να διατηρούν χαμηλές ταχύτητες πλησιάζοντας στην περιοχή των έργων.



Η ολοκλήρωση των εργασιών αυτών αποτελεί μέρος της συνολικής αναβάθμισης των υπηρεσιών του αυτοκινητοδρόμου, με στόχο την ακριβέστερη και δικαιότερη χρέωση των χρηστών μέσω της τεχνολογίας.