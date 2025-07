Ολυμπιακός: Αυτός είναι ο παίκτης που βρίσκεται στην λίστα του Μπαρτζώκα μετά το ταξίδι στο Βέγκας

O Γιώργος Μπαρτζώκας, μαζί με τους Χρήστο Μπαφέ και Νίκο Λεπενιώτη ταξίδεψαν στο Λας Βέγκας για να παρακολουθήσουν αγώνες του Summer League του ΝΒΑ. Σκοπός του ταξιδιού είναι να γίνουν επαφές, αλλά και να εντοπιστούν πιθανοί μεταγραφικοί στόχοι για τη νέα σεζόν.



Οι δύο θέσεις στις οποίες κοιτάζουν οι ερυθρόλευκοι για τη νέα σεζόν είναι η περιφέρεια και η γραμμή του σέντερ. Όσον αφορά την πρώτη ο Ολυμπιακός έχει ήδη ξεχωρίσει έναν παίκτη από τα παιχνίδια στη Νεβάδα.



Πληροφορίες αναφέρουν πως ο Τζάρεντ Μπάτλερ είναι παίκτης που βρίσκεται στη λίστα του Έλληνα προπονητή και μάλιστα ενδιαφέρει τον Ολυμπιακό για την περιφερειακή γραμμή της ομάδας.

Το who is who του Μπάτλερ

Reuters

Πρόκειται για γκαρντ 24 ετών, που είναι απόφοιτος του Baylor. Τα τελευταία χρόνια έχει πορεία στο ΝΒΑ, έχοντας αγωνιστεί μεταξύ άλλων σε Γιούτα Τζαζ, Ουάσιγκτον Ουίζαρντς και Φιλαδέλφεια 76ερς.



Η ομάδα της Πενσιλβάνια μάλιστα δεν ενεργοποίησε την tram option για τη σεζόν 2025-26, αφήνοντάς τον ελεύθερο, ώστε να επιλέξει τον επόμενο σταθμό στην καριέρα του.

Την σεζόν 2024-25 μέτρησε 11,5 πόντους, 2,5 ριμπάουντ, 4,9 ασίστ σε 28 παιχνίδια με τους Σίξερς, δείχνοντας πολύ καλά δείγματα γραφής.