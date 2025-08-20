Ωνάσεια Σχολεία: «Άνοιξαν» οι αιτήσεις για μόνιμους Ψυχολόγους, Νοσηλευτές, Κοινωνικούς Λειτουργούς

Αρχίζει σήμερα Τετάρτη (20/8) η κατάθεση αιτήσεων για πλήρωση με θητεία κενών θέσεων μόνιμων μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού των κλάδων ΠΕ23-Ψυχολόγων, ΠΕ25-Σχολικών Νοσηλευτών και ΠΕ30-Κοινωνικών Λειτουργών στα Σχολικά Δίκτυα Εκπαίδευσης και Υποστήριξης των Δημοσίων Ωνασείων Σχολείων (Σ.Δ.Ε.Υ. των ΔΗΜ.Ω.Σ.).

Τα μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού των παραπάνω κλάδων από όλη την επικράτεια, που υπηρετούν στη Δημόσια Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ή σε Σ.Δ.Ε.Υ-ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. στα οποία περιλαμβάνονται και σχολικές μονάδες δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και επιθυμούν να τοποθετηθούν με θητεία σε Σ.Δ.Ε.Υ. των ΔΗΜ.Ω.Σ. καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση στη σχετική πλατφόρμα συνοδευόμενη από τα αναγκαία δικαιολογητικά από την Τετάρτη (20/8) έως και τη Δευτέρα (1/9) και ώρα 10:00 π.μ. συμπληρώνοντας:

τους προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (Π.Σ.Δ.) και