Online gaming: Η νέα «παιδική χαρά» των παιδόφιλων – Πώς παραμονεύουν στις πιο δημοφιλείς πλατφόρμες

15 Σεπτεμβρίου 2025 : Οκτώ μέλη ενός διαδικτυακού κυκλώματος σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών καταδικάζονται σε ποινή φυλάκισης τριών έως δεκαπέντε ετών, από δικαστήριο του Άμπου Ντάμπι. Η ομάδα παγίδευε ανηλίκους μέσω on line πλατφορμών gaming αλλά και μέσων κοινωνικής δικτύωσης, παροτρύνοντας τους να κοινοποιούν άσεμνο υλικό, σύμφωνα με το Ποινικό Δικαστήριο του Εμιράτου. Καταδικάζονται επίσης για κατοχή και ανταλλαγή άσεμνου περιεχομένου που αφορά παιδιά.

Λίγες ημέρες αργότερα, στις 8 Οκτωβρίου, ο Ισπανικός τύπους αναφέρει για μια άλλη σοκαριστική υπόθεση: «Επείγουσα προειδοποίηση για τους γονείς στην Ισπανία: Οι «θηρευτές» χρησιμοποιούν δημοφιλή πλατφόρμα βιντεοπαιχνιδιών, για να εκμεταλλεύονται παιδιά και να τους προσφέρουν εικονικά δώρα (που ενδυναμώνει το ρόλο τους στο παιχνίδι), με αντάλλαγμα γυμνές φωτογραφίες».

Κι αυτές οι περιπτώσεις μοιάζουν με σταγόνα στον ωκεανό. Δεν είναι λίγες οι φορές που οι αρχές έχουν εκφράσει έντονη ανησυχία για τις διαδικτυακές gaming πλατφόρμες, οι οποίες χρησιμοποιούνται για grooming — δηλαδή τη δημιουργία σχέσης εμπιστοσύνης με ανήλικους με σκοπό τη σεξουαλική εκμετάλλευση. Ακόμα και διακρατικές αστυνομικές επιχειρήσεις, όπως οι Fever και Stream -υπό τον συντονισμό της Europol, στις οποίες συμμετείχε και η Ελλάδα- έχουν αποκαλύψει σκοτεινά πολυπλόκαμα δίκτυα παιδόφιλων που διακινούν υλικό παιδικής πορνογραφίας κι οι οποίοι προσελκύουν τα θύματά τους στο ψηφιακό περιβάλλον με σκοπό την εκμετάλλευσή τους. Ο κύριος Γιώργος Κορμάς, γιατρός - υπεύθυνος Γραμμής Βοήθειας του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου, κρούει τον κώδωνα του κινδύνου μέσω του Flash.gr…

«Αυτό συμβαίνει γιατί προφανώς εκεί υπάρχει μια διάδραση, υπάρχει μια επικοινωνία και μπορεί οποιοσδήποτε να προσεγγίσει τα παιδιά, με οποιοδήποτε σκοπό. Για παράδειγμα στην Ελλάδα πολλά παιδιά παίζουν ένα συγκεκριμένο διαδικτυακό παιχνίδι, το οποίο όμως απευθύνεται σε άτομα άνω των 18 ετών κι όμως το παίζουν. Όπως επίσης και άλλα παιχνίδια που είναι για ενήλικες κι αυτό δεν τηρείται. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι υπάρχει ένα τελείως ανοριοθέτητος χώρος, όπου μεγαλώνουν τα παιδιά εκεί πέφτοντας κάποιες φορές θύματα ακόμα και σεξουαλικής παρενόχλησης. Αλλά και εξάρτησης και λάθος προτύπων και χίλια δυο άλλα.

-Εσάς ποιοι σας καλούν συνήθως, τα παιδιά ή οι γονείς, για να σας αναφέρουν κάποιο πρόβλημα;

Μας καλούν και παιδιά, αλλά κυρίως μας καλούν οι γονείς.

-Σας αναφέρουν ότι έχουν πέσει θύματα σεξουαλικής παρενόχλησης τα παιδιά που συνομιλούν σε τέτοιες πλατφόρμες;

Ναι, ναι, συμβαίνει κι αυτό. Και να σας πω σε αυτό το σημείο, γιατί έχει τη σημασία του, πως η γραμμή βοήθειας του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου, από τις 2.000 κλήσεις που δέχεται τον χρόνο, το 40% αφορά σε θέματα που έχουν να κάνουν με την εξάρτηση στα Games.»

Η Ν.Α. μητέρα ενός αγοριού 13 ετών το οποίο περνά αρκετές ώρες παίζοντας παιχνίδια στον ελεύθερό του χρόνο, μας μιλά για τη δική τους δυσάρεστη εμπειρία, την οποία -ευτυχώς- αντιλήφθηκαν νωρίς…

«Το παιδί, όπως όλα τα παιδιά της ηλικίας του περνά χρόνο στο διαδίκτυο. Και παρόλο που έχουμε καταφέρει με κόπο κι έχουμε περιορίσει την ενασχόλησή του με τα διαδικτυακά παιχνίδια μόνο κατά το Σαββατοκύριακο, υπήρξε μια περίπτωση που μας θορύβησε. Σε μια πλατφόρμα παιχνιδιών που συνομιλούσε -υποτίθεται- μ’ έναν συνομήλικό του παίκτη από άλλη χώρα, παρατηρήσαμε κάποια περίεργα μηνύματα με άσεμνο περιεχόμενο.

Ο συνομήλικος άρχισε να του κάνει σταδιακά ερωτήσεις σεξουαλικού ας πούμε προσανατολισμού και να του στέλνει βιντεάκια δευτερολέπτων, αυτά τα gif, με εικόνες που άφηναν σαφή υπονοούμενα. Είδαμε τα μηνύματα, βεβαιωθήκαμε ότι το παιδί δεν είχε ανταποκριθεί σε τίποτα από αυτά, για την ακρίβεια δεν το είχε αντιληφθεί καν γιατί θα έλεγα πως ο αποστολέας ακολουθούσε ένα πολύ προσεκτικό μοτίβο συμπεριφοράς με αργά βήματα, τον διέγραψε, κάναμε αναφορά του προφίλ και μείναμε εκεί. Όμως το αντιληφθήκαμε γιατί φροντίζουμε να ελέγχουμε συχνά τις συνομιλίες του παιδιού, σε αυτές τις πλατφόρμες.»

IMAGO

Ο τζίρος της βιομηχανίας gaming μπορεί να φτάσει στα 700 δις δολάρια έως το 2030!

Με λίγα λόγια, οι πλατφόρμες αυτές σε κάποιες περιπτώσεις έχουν και μια «κερκόπορτα» την οποία γνωρίζουν, χρησιμοποιούν και μοιράζονται οι παιδόφιλοι. Η μέθοδος είναι ανατριχιαστικά απλή και σε πολλές περιπτώσεις αποτελεσματική. Ενήλικες που προσποιούνται ότι είναι παιδιά, προσφέρουν ψηφιακά κέρματα, power-ups (ένα αντικείμενο ή μια ενέργεια που δίνει προσωρινές ή μόνιμες ενισχύσεις στον παίκτη, όπως αυξημένη δύναμη ή ταχύτητα) ή πλεονεκτήματα εντός παιχνιδιού σε ανηλίκους με αντάλλαγμα προσωπικές φωτογραφίες. Κάνοντας έτσι τα πράγματα χειρότερα και πιο επικίνδυνα, πολλά on line παιχνίδια δημιουργούν αυτήν την εθιστική ανάγκη για εικονικές ανταμοιβές, ανάγκη παρόμοια με τους μηχανισμούς τυχερών παιχνιδιών. Αυτή η ψυχολογική πίεση όμως κάνει πολλούς νέους -λένε οι ειδικοί- να αισθάνονται ότι πρέπει να αποδεχτούν κακοποιητικές συνθήκες μόνο και μόνο για να προωθήσουν ή να διατηρήσουν τη θέση τους μεταξύ των διαδικτυακών φίλων τους. Ο κύριος Κορμάς μας εξηγεί…

«Υπάρχει μια ολόκληρη παραοικονομία πίσω από το gaming όπου αγοράζονται χαρακτήρες, όπλα, μέχρι και στοιχήματα παίζονται για το ποιος θα κερδίσει και τι θα κάνει με αυτά τα κέρδη. Πρέπει να γνωρίζουμε ότι πλέον ο τζίρος των online παιχνιδιών, ξεπερνά κατά πολύ τον τζίρο του Hollywood σε χρήματα που ξοδεύονται για ταινίες. Είναι μια πηγή πολύ μεγάλων κερδών και βέβαια πάντα στις πλάτες των παιδιών, γιατί δεν υπάρχει κανένα μέτρο προστασίας τους.

Γιατί αν συζητάμε μια φορά για τα κοινωνικά δίκτυα και τους περιορισμούς που σαφώς πρέπει να μπουν και με τους οποίους κι εγώ συμφωνώ, γιατί πρέπει να προστατευθούν τα παιδιά στο τέλος της ημέρας, για το gaming δεν γίνεται καμία κουβέντα ακόμα. Όμως όσο περισσότερο χρόνο ξοδεύουν σε αυτά τα παιδιά, τόσο περισσότερες είναι οι πιθανότητες να πέσουν θύματα απάτης. Κι όλα τα παραπάνω τα οδηγούν στο να διαμορφώνουν την προσωπικότητα τους. Τα ενδιαφέρει το άμεσο κέρδος με οποιοδήποτε αντίτιμο. Θυσιάζουν ακόμα και τη γνώση τους, το σχολείο τους, τη ζωή τους, τους φίλους και τις παρέες τους για να μπορούν να βρίσκονται εκεί. Τελικά αυτή η βιομηχανία σπρώχνει τα παιδιά στη λογική ότι κάποια στιγμή θα βγάλουν χρήματα από τα games.»

Οι αριθμοί είναι για μια ακόμη φορά η απόδειξη. Οι αναλυτές της αγοράς προβλέπουν συνεχή επέκταση έως το 2030, με διάφορες ερευνητικές εταιρείες να εκτιμούν τα παγκόσμια έσοδα μεταξύ 600 δισεκατομμυρίων δολαρίων και 691,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ανάλογα με το εύρος του ορισμού της αγοράς.

IMAGO

Αυτοί είναι οι κίνδυνοι που παραμονεύουν στο διαδικτυακό «σκοτάδι»

Οι κίνδυνοι όμως περιορίζονται στις συνομιλίες με αγνώστους, στην παρενόχληση, τα ανεπιθύμητα μηνύματα και το grooming; Δηλαδή σε αυτήν την προσπάθεια των επιτήδειων να δημιουργήσουν αυτή τη σχέση εμπιστοσύνης με σκοπό την εκμετάλλευση; Η απάντηση είναι σαφώς και όχι. Το διαδικτυακό gaming κρύβει κι άλλα σκοτεινά μονοπάτια…

Οικονομική εκμετάλλευση (in-game αγορές)

Πολλά παιχνίδια έχουν microtransactions (αγορές μέσα στο παιχνίδι). Τα παιδιά μπορεί να ξοδέψουν μεγάλα ποσά χωρίς να το αντιληφθούν (π.χ. skins, coins).

Επίσης ορισμένα παιχνίδια χρησιμοποιούν μηχανισμούς παρόμοιους με τα τυχερά παιχνίδια, ενθαρρύνοντας την εξάρτηση.

Ακατάλληλο περιεχόμενο

Πολλά παιχνίδια περιέχουν βωμολοχίες, βία και σεξουαλικό περιεχόμενο.

Μέσω των συνομιλιών, τα παιδιά μπορεί να εκτεθούν σε προσβλητικά ή ρατσιστικά σχόλια.

Εθισμός και ψυχολογικές επιπτώσεις

Πολλά παιχνίδια είναι σχεδιασμένα έτσι ώστε να κρατούν τους παίκτες συνδεδεμένους για ώρες.

Μπορεί να προκύψουν προβλήματα όπως έλλειψη ύπνου, κακή σχολική απόδοση, απομόνωση και εξάρτηση.

Προσωπικά δεδομένα

Οι πλατφόρμες συλλέγουν δεδομένα χρηστών που χρειάζονται προσοχή καθώς ζητούν όνομα, ηλικία, ακόμα και τοποθεσία ενώ καταγράφουν τις συνήθειες του παιδιού εντός παιχνιδιού.

Τα παιδιά μπορεί να αποκαλύψουν προσωπικές πληροφορίες χωρίς να το αντιληφθούν.

Επίσης έχουν καταγραφεί περιπτώσεις με χρήστες που προσπαθούν να κλέψουν λογαριασμούς ή προσωπικά στοιχεία.

Με αυτά τα βήματα θα προστατεύσετε τα παιδιά σας

Τι μπορεί να κάνει ένας γονιός για ν’ αποφύγει όλα τα παραπάνω; Τα βήματα που προτείνουν οι ειδικοί είναι τα ακόλουθα: