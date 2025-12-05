Opel XMAS Deals – Τα Χριστούγεννα έρχονται νωρίτερα, με μοναδικές προσφορές από την Opel

Η Opel υποδέχεται την πιο φωτεινή εποχή του χρόνου με μια εορταστική προσφορά που δεν περνά απαρατήρητη.

Το νέο εμπορικό πρόγραμμα Opel XMAS Deals κάνει την απόκτηση ενός Opel πιο προσιτή και πιο ελκυστική, προσφέροντας όφελος έως 4.000 ευρώ για τις θερμικές και υβριδικές εκδόσεις και έως 7.400 ευρώ για τα αμιγώς ηλεκτρικά Opel.

Από 5 έως και τις 31 Δεκεμβρίου, όσοι επισκεφθούν μια έκθεση Opel έχουν την ευκαιρία να κάνουν δικό τους το Opel που ονειρεύονται, επωφελούμενοι από μία από τις πιο γενναιόδωρες προωθητικές ενέργειες της χρονιάς. Το όφελος διαφοροποιείται ανάλογα με το μοντέλο και την έκδοση, δίνοντας τη δυνατότητα σε κάθε οδηγό να βρει τη λύση που ταιριάζει καλύτερα στις ανάγκες του.

Στο πρόγραμμα συμμετέχουν:

• Opel Corsa: Το fun αυτοκίνητο πόλης, με σύγχρονη σχεδίαση και αναβαθμισμένο εξοπλισμό.

• Opel Mokka: Το εντυπωσιακό SUV με το χαρακτηριστικό design που το κάνει να ξεχωρίζει.

• Opel Frontera: – το νέο, πολυδιάστατο SUV με 5 ή 7 θέσεις, ιδανικό για όσους χρειάζονται άνεση, ευρυχωρία και ευελιξία.

• Opel Grandland – το επιβλητικό SUV που συνδυάζει κομψότητα, ασφάλεια, άνεση και υψηλή τεχνολογία.

Για όσους επιθυμούν να κάνουν το επόμενο βήμα προς τη βιώσιμη κινητικότητα, το πρόγραμμα Opel XMAS Deals αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία, αφού οι αμιγώς ηλεκτρικές εκδόσεις των μοντέλων της Opel – Corsa Electric, Mokka Electric, Frontera Electric και Grandland Electric – προσφέρονται με όφελος που μπορεί φτάσει έως και €7.400.

Το πρόγραμμα Opel XMAS Deals ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων! Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν πληροφορίες για το πρόγραμμα στο opel.gr και στο Επίσημο Δίκτυο Opel.