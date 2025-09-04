Ορλάντο Μπλούμ: Αποκάλυψε πώς έχασε 15 κιλά για την ταινία «The Cut» - «Έτρωγα μόνο τόνο και αγγούρι»

Ο 48χρονος ηθοποιός των «Πειρατών της Καραϊβικής», που πρωταγωνιστεί στο ψυχολογικό θρίλερ «The Cut» έχασε 15 κιλά για τον ρόλο του μποξέρ και μπήκε σε αυστηρή δίαιτα προκειμένου να χάσει βάρος. Όπως εξηγεί αναγκάστηκε για τρεις ολόκληρες εβδομάδες να τρώει μόνο τόνο και αγγούρι. Μάλιστα παραδέχθηκε ότι η πείνα του ήταν τόσο μεγάλη που αυτό επηρέασε και την ψυχολογία του και άρχισε να κάνει περίεργες σκέψεις. «Η διατροφή παίζει τεράστιο ρόλο στην ψυχική μας υγεία και σε ολόκληρη τη δομή μας», δήλωσε.

«Είναι υποχρεωτικό να τρώμε, και εγώ περιόριζα τη διατροφή μου τόσο δραματικά, κάτι που κάναμε βέβαια με έναν εξαιρετικό διατροφολόγο από το Λος Άντζελες, ο οποίος μου έκανε εξετάσεις αίματος για να βεβαιωθεί ότι όλα ήταν εντάξει, και μετά ξεκινήσαμε την ταινία. Σίγουρα έχεις κάποιες ενοχλητικές σκέψεις όταν πεινάς και γίνεσαι λίγο παρανοϊκός. Ήμουν απαίσιο άτομο για όποιον με συναναστρεφόταν. Δεν θα συνιστούσα σε κανέναν να ακολουθήσει αυτή τη δίαιτα» εξομολογήθηκε.

Πιο συγκεκριμένα, μιλώντας για την δίαιτα που ακολούθησε εξήγησε, ότι στην αρχή τα γεύματά του κατά την διάρκεια της ημέρας από τρία έγιναν δύο και στη συνέχεια ένα. «Ξαφνικά μου τα αφαιρούσαν όλα από το καθημερινό μου πρόγραμμα και όταν ήρθε η ώρα να μου πάρουν την πρωτεΐνη μου, είπα «όχι, μην μου το πάρεις αυτό! Μέχρι που ουσιαστικά κατέληξα να τρώω μόνο τόνο και αγγούρι τις τελευταίες τρεις εβδομάδες.»