«Η Βασίλισσα Ελισάβετ πεθαίνει»: Μπάτλερ αποκαλύπτει την αντίδραση και την μοναδική επιθυμία της

Η Βασίλισσα Ελισάβετ ήταν πάντα γνωστή για την ψυχραιμία και το θάρρος της, ακόμα και στις πιο δύσκολες στιγμές της ζωής της. Λίγες εβδομάδες μετά τον θάνατο του συζύγου της επί 73 χρόνια, πρίγκιπα Φιλίππου, οι γιατροί της ανακοίνωσαν ότι έπασχε από πολλαπλό μυέλωμα, έναν σοβαρό καρκίνο του μυελού των οστών. Η αντίδρασή της ήταν σύντομη αλλά γεμάτη νόημα: «Α, τι κρίμα».

Αυτό που ακολούθησε, όμως, αποκάλυψε μια πλευρά της βασίλισσας που λίγοι γνώριζαν – την αποφασιστικότητά της να ζήσει αρκετά για να εκπληρώσει μια προσωπική επιθυμία που είχε σημασία για την ίδια και για όλη τη χώρα: το Πλατινένιο Ιωβηλαίο της.

Ο Πολ Μπάρελ, που υπηρέτησε ως μπάτλερ των Γουίνδσορ, αποκάλυψε ότι οι γιατροί της βασίλισσας τής είχαν πει αρχικά πως δύσκολα θα ζούσε μετά τα Χριστούγεννα του 2021. Η μονάρχης, τότε 95 ετών, λέγεται ότι αν και αντέδρασε ψύχραιμα, αιφνιδιάστηκε από το γεγονός ότι το τέλος της ζωής της ήταν τόσο κοντά. Έτσι η βασίλισσα ζήτησε από τους γιατρούς της να κάνουν ότι είναι δυνατό για να την κρατήσουν στη ζωή προκειμένου να εκπληρώσει την επιθυμία της.

Τι ζήτησε από τους γιατρούς της

Σύμφωνα με τον Μπάρελ, η βασίλισσα είπε: «Είναι κρίμα, γιατί του χρόνου είναι το Πλατινένιο Ιωβηλαίο μου και θα ήθελα πολύ να το δω». Έπειτα, απευθύνθηκε στους γιατρούς της λέγοντας: «Μπορείτε να με κρατήσετε ζωντανή γι’ αυτό;»

Για να πετύχει τον στόχο της, υπάκουσε πιστά στις οδηγίες των γιατρών της. Υποβλήθηκε σε μεταγγίσεις αίματος και άλλαξε τις καθημερινές της συνήθειες, εγκαταλείποντας τα αγαπημένα της ποτά και προτιμώντας χυμό μήλου και χυμό ντομάτας. Παράλληλα, ζήτησε από όσους γνώριζαν την κατάσταση της υγείας της να κρατήσουν τα πάντα μυστικά, προστατεύοντας την ιδιωτικότητα και την αξιοπρέπειά της.

Η αποφασιστικότητα και η αφοσίωση της βασίλισσας της επέτρεψαν να ζήσει αρκετά για να γιορτάσει το Πλατινένιο Ιωβηλαίο, όπως ήθελε. Τελικά, έφυγε από τη ζωή τον Σεπτέμβριο του 2022, σε ηλικία 96 ετών, λίγους μόνο μήνες μετά τις αρχικές προβλέψεις των γιατρών, αφήνοντας πίσω της μια εικόνα αξιοπρέπειας, θάρρους και ανθρωπιάς που συγκίνησε όλο τον κόσμο.