Ozempic: Πώς θα αποφύγετε τις διατροφικές διαταραχές

Τα δημοφιλή φάρμακα Ozempic, Wegovy, Mounjaro και Zepbound έχουν βοηθήσει χιλιάδες ανθρώπους να χάσουν βάρος, αλλά οι ειδικοί ανησυχούν όλο και περισσότερο για τις παρενέργειές τους.



Τα φάρμακα αυτά μιμούνται τη δράση της ορμόνης GLP-1 που εκκρίνεται στο έντερο και προκαλεί το συναίσθημα της πληρότητας και μειώνει την όρεξη. Τα φάρμακα χορηγούνται με τη μορφή ένεσης και ρυθμίζουν την παραγωγή ινσουλίνης μειώνοντας τα επίπεδα σακχάρου.



Ο ψυχολόγος Tom Hildenbrandt από το Mount Sinai Center of Excellence in Eating and Weight Disorders αναφέρει ξεκάθαρα ότι «οι παρενέργειες που έχουν παρατηρηθεί μοιάζουν με αυτές της ανορεξίας».

Σε μεγάλες δόσεις οι ασθενείς μπορούν να χάσουν ακόμα και το 21% του σωματικού τους βάρους. «Αυτά τα επίπεδα βάρους μπορεί να κάνουν τον εγκέφαλο να πιστέψει ότι υποφέρει από ασιτία» συμπληρώνει o Hildenbrandt, με αυτή τη μείωση πρόσληψης τροφής να βάζει σε κίνδυνο την υγεία των ασθενών.

Τα άτομα που κινδυνεύουν περισσότερο είναι αυτά που έχουν ιστορικό διαταραχών στην πρόσληψη βάρους. Περιορίζοντας το φαγητό μπορεί να χαθεί ο έλεγχος και όσοι παίρνουν τέτοια φάρμακα χρειάζονται καθημερινή παρακολούθηση.

Η Lillian Craggs-Dino, διαιτολόγος στο Bariatric and Metabolic Institute του Cleveland Clinic στη Φλόριντα αναφέρει πως αν κάποιος δεν ξέρει πώς να διατραφεί παίρνοντας αυτά τα φάρμακα μπορεί να πάει από το ένα άκρο στο άλλο.

Τα πιο συνήθη συμπτώματα είναι η ναυτία, οι έμετοι, η διάρροια και η δυσκοιλιότητα. «Μπορεί να μην είναι τα φάρμακα, αλλά η δίαιτα που προκαλεί τα προβλήματα» εξηγεί η Craggs-Dino.

Τα φάρμακα μπορούν να βοηθήσουν στην απώλεια βάρους, αλλά πρέπει ο ασθενής να έχει μια ισορροπημένη δίαιτα με πρωτεΐνη, δημητριακά ολικής άλεσης και βιταμίνες. Αν κάποιος δεν παίρνει τα απαραίτητα διατροφικά συστατικά, κινδυνεύει με απώλεια μυϊκής μάζας.

Η Eli Lilly που κατασκευάζει το Mounjaro και το Zepbound αναφέρει ότι η ασφάλεια είναι η πρώτη προτεραιότητα και αν κάποιος παρουσιάσει συμπτώματα θα πρέπει να επικοινωνήσει αμέσως με τον γιατρό του.

