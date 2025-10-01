Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Αντοχής (WEC): Αγώνας 6 Ωρών στο Fuji

Το Peugeot 9X8 #93 (Di Resta/Jensen/Vergne) τερμάτισε δεύτερο στον αγώνα των 6 Ωρών στο Fuji της Ιαπωνίας, με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Peugeot, Alain Favey, να είναι παρών. Μία ώρα πριν το τέλος, η ομάδα Peugeot TotalEnergies έφτασε πολύ κοντά στην πρώτη της νίκη στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Αντοχής της FIA κατά τη διάρκεια του 100ού αγώνα FIA WEC, που πραγματοποιήθηκε στους πρόποδες του όρους Φούτζι.

Οι Paul Di Resta και Loïc Duval πραγματοποίησαν εξαιρετικές εκκινήσεις στο τιμόνι των PEUGEOT 9X8 #93 και #94 αντίστοιχα. Ο Di Resta κέρδισε μία θέση και πέρασε τρίτος στην πρώτη στροφή, ενώ ο Duval ανέβηκε πέντε θέσεις στον πρώτο γύρο. Μετά από δύο ώρες συνεχούς επίθεσης και σταθερής διαχείρισης, τα PEUGEOT 9X8 ήταν μέσα στην πρώτη πεντάδα όταν οι Jean-Eric Vergne και Malthe Jakobsen ανέλαβαν την οδήγηση των μονοθεσίων.

Δεύτερος στην επανεκκίνηση μετά από μια μακρά περίοδο Αυτοκινήτου Ασφαλείας, ο Jean-Eric Vergne πέρασε στην πρώτη θέση στον 98ο γύρο του 6ωρου αγώνα του Fuji, ενώ ο Malthe Jakobsen πάλεψε για να ανέβει στην τρίτη θέση μετά από σκληρές μάχες με άλλα αυτοκίνητα. Λίγο μετά τη μέση της απόστασης, και τα δύο PEUGEOT 9X8 βρίσκονταν προσωρινά στο βάθρο. Στο επόμενο pit stop, ο Malthe Jakobsen παρέμεινε στο τιμόνι του #94, αλλά στάθηκε άτυχος που μπήκε στα pit λίγο πριν από ένα Εικονικό Αυτοκίνητο Ασφαλείας, το οποίο έριξε το αυτοκίνητο στην έκτη θέση. Ο Jean-Eric Vergne σταμάτησε έναν γύρο αργότερα, υπό την ουδετεροποίηση του αγώνα, επιτρέποντας στο #93 να διατηρήσει το προβάδισμα με τον Mikkel Jensen να βρίσκεται στο τιμόνι.

Οι Δανοί οδηγοί της Team Peugeot TotalEnergies έκαναν εξαιρετική δουλειά για να διατηρήσουν τις θέσεις τους και να αντιμετωπίσουν τις έντονες επιθέσεις των αντιπάλων. Στο τελευταίο pit stop, η ομάδα επέλεξε να τοποθετήσει τέσσερα νέα ελαστικά και στα δύο PEUGEOT 9X8. Ο Mikkel Jensen επέστρεψε στη δεύτερη θέση, ενώ ο Stoffel Vandoorne ανέλαβε το #94 στην έκτη θέση. Ο Βέλγος ολοκλήρωσε έτσι την επιτυχημένη του πορεία με την Team Peugeot TotalEnergies μέσα στην πρώτη πεντάδα. Ο Mikkel Jensen αντίστοιχα, έδωσε τα πάντα για να υπερασπιστεί τη δεύτερη θέση με το πέσιμο της καρό σημαίας, πετυχαίνοντας το καλύτερο αποτέλεσμα της γαλλικής ομάδας στο FIA WEC.

«Το σημαντικό γεγονός είναι ότι και τα δύο αυτοκίνητα βρίσκονται στην πρώτη πεντάδα και η εξασφάλιση ενός δεύτερου συνεχόμενου βάθρου στο Fuji αποτελεί τεράστια πηγή υπερηφάνειας για όλη την ομάδα. Ανταμείβει όχι μόνο την αποφασιστικότητα και τη σκληρή δουλειά της ομάδας, καθώς και της ιαπωνικής θυγατρικής μας —η οποία εργάστηκε ακούραστα για αυτήν την εκδήλωση— αλλά και τη σταθερή πρόοδο του 9X8 τους τελευταίους τρεις αγώνες. Το να βλέπουμε το αυτοκίνητο να εξελίσσεται και να κάνει αγώνα με τον αγώνα, ένα νέο βήμα μπροστά, αποτελεί πηγή κινήτρου και ικανοποίησης για όλους στην Peugeot.» δήλωσε ο Alain Favey, Διευθύνων Σύμβουλος της Peugeot.

«Είχα ένα καλό stint. Μου πήρε λίγο χρόνο για να προσπεράσω και να βρεθώ στην 1η θέση, αλλά μετά κατάφερα να ανοίξω μια διαφορά για να δώσω το αυτοκίνητο στον Mikkel με ένα μικρό προβάδισμα, και μπήκαμε στα pit την κατάλληλη στιγμή. Ήταν ένας καλός αγώνας. Η 2η θέση είναι ένα εξαιρετικό αποτέλεσμα για την ομάδα.» είπε ο Jean-Eric Vergne (PEUGEOT 9X8 #93).

