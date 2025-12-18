Παϊδάκια ή finger food;

Δε ξέρω εάν... ζηλεύω τους βουλευτές που πήγαν χθες στο Μέγαρο Μαξίμου.

Λίγο κρασί, finger food, γουράκι με τα αρχικά του Κυριάκου Μητσοτάκη και κουβέντα για τους αγρότες και τα μπλόκα.

Ή μήπως τους συναδέλφους που βρέθηκαν μετά από την ψήφιση του προϋπολογισμού στου «Καραβίτη» για παραδοσιακό παϊδάκι και φυσικά τη σπεσιαλιτέ του μαγαζιού, τα κεφτεδάκια.

Σε αυτήν την περίπτωση, στο τέλος «έπαιξε» και γλυκάκι σιροπιαστό και σοκολατένιο για τη γεύση.

Η συζήτηση είχε μπόλικο Eurogroup, το παρασκήνιο δηλαδή της εκλογής του Κυριάκου Πιερρακάκη αλλά και προϋπολογισμό.

Και από τα λίγα που έμαθα, άπαντες έδωσαν τα εύσημά τους στον υφυπουργό Οικονομικών Θάνο Πετραλιά ο οποίος δεν έφυγε ούτε λεπτό από την αίθουσα της Ολομέλειας κατά τη διάρκεια της πενθήμερης μάχης του προϋπολογισμού.