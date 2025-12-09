Παλιοσπύρου: «Πολλοί θεωρούν πως βγάζω μια εικόνα ότι όλα είναι τέλεια, ότι περνάω φανταστικά»

Η Ιωάννα Παλιοσπύρου ήταν καλεσμένη στο “EQ” του Action 24 και μίλησε με την Έλενα Παπαβασιλείου και τη ζωή της σήμερα. «Τα εσωτερικά σημάδια ήταν πιο δύσκολα να τα διαχειριστώ, ξεκάθαρα. Δεν νομίζω ότι με απασχόλησαν ποτέ τόσο πολύ τα εξωτερικά σημάδια. Σε μένα συνέβη αυτή η επίθεση στην ηλικία των 34 ετών. Θα ήταν διαφορετικό αν είχε συμβεί στα 18 ή στα 20. Γιατί στα 34α μου είχα πλέον εξηγήσει το τι σημαίνει εξωτερική ομορφιά και τι μπορεί να σου δώσει. Ήξερα ότι δεν μπορεί αυτό από μόνο του να σου προσφέρει όλα αυτά που ίσως θέλεις και που στοχεύεις. Ακόμα παλεύω ανα διαστήματα.

«Δεν είμαι υπεράνθρωπος»

Πολλοί με βλέπουν και θεωρούν πως βγάζω μία εικόνα ότι όλα είναι τέλεια, ότι περνάω φανταστικά. Δεν είναι αλήθεια αυτό. Δεν είμαι υπεράνθρωπος. Ναι, είμαι πολύ δυνατή. Αυτό που με χαρακτηρίζει είναι ότι δεν χάνω την ελπίδα μου. Πάντα πιστεύω ότι υπάρχει κάποιος τρόπος να φτάσω εκεί που θέλω, μπορεί να μην τον ξέρω αυτή τη στιγμή, αλλά δεν σταματώ να τον αναζητώ. Αντλώ τη δύναμή μου από τον χαρακτήρα μου, αλλά και από τους ανθρώπους γύρω μου. Δεν με αφήνουν να βουλιάξω. Με στηρίζουν, με ενθαρρύνουν τις στιγμές που λυγίζω, που θέλω να τα παρατήσω και να εγκαταλείψω. Σε μένα αυτό λειτουργεί, ξαναβρίσκω το θάρρος μου και συνεχίζω την προσπάθεια».

«Έχω αποδεχτεί τον εαυτό μου και τις ουλές μου»

«Αισθάνομαι ότι με αγαπάω, με γουστάρω, μου αρέσω και χωρίς μακιγιάζ, με βρίσκω και πιο γλυκιά, ίσως κάποιες φορές. Έχω αποδεχτεί τον εαυτό μου και τις ουλές μου. Νιώθω ότι με κάνουν ξεχωριστή. Προφανώς προσπαθώ να τις καμουφλάρω και να τους δώσω μια όχι τρομακτική όψη, γιατί σε κάποιους ανθρώπους μπορεί να φαίνεται περίεργο, άγνωστο».

Η δράστιδα

«Σύμφωνα με αυτά που γνωρίζω και που μου έχουν πει οι δικηγόροι μου, νομίζω μέχρι το καλοκαίρι του ’26 θα έχει το δικαίωμα να αιτηθεί να αποφυλακιστεί. Αυτό βέβαια θα κριθεί από το Δικαστικό Συμβούλιο και θα δούμε. Προσπαθώ να μην το σκέφτομαι. Προφανώς εγώ θα κάνω ό,τι είναι δυνατόν από νομικής άποψης για να προστατεύσω τον εαυτό μου. Δεν καταλαβαίνω με ποιο σκεπτικό ένας άνθρωπος που έχει κάνει αυτή την πράξη, έχει εκτίσει ένα μέρος της ποινής του, αλλά που δεν έχει μετανιώσει, με ποιο σκεπτικό θα τον αφήσεις να κυκλοφορεί ελεύθερος. Θεωρώ ότι είναι επικίνδυνη προς όλους μας».

«Με διέλυσε»

«Την πρώτη μέρα ο ψυχίατρος μου με ρώτησε τι είναι αυτό που μου έχει λείψει και με διέλυσε. Εκείνη τη μέρα δεν μπορούσα να απαντήσω. Αυτά τα πράγματα που μου έλειπαν τότε και τώρα είναι η ανεμελιά και ο αυθορμητισμός μου και η ανάγκη να πιστεύω ότι δεν υπάρχει το κακό γύρω μας».

Οι άντρες

«Υπήρξα τυχερή γιατί πολύ σύντομα εισέπραξα το ερωτικό ενδιαφέρον των ανδρών και πολύ σύντομα μετά την επίθεση μπήκα σε μία σχέση για την οποία θα μιλάω στο βιβλίο μου γιατί ξεκίνησα ουσιαστικά μέσα από το νοσοκομείο. Ό,τι αμφιβολίες και να είχα ως προς αυτό το κομμάτι πολύ γρήγορα μου τις κατέρριψαν».