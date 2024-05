Παναθηναϊκός AKTOR και Ολυμπιακός αναχώρησαν για το Βερολίνο το απόγευμα της Τετάρτης (22/05), ενόψει του Final Four της Euroleague. Τις εντυπώσεις έκλεψε η σύντροφος του Σακίλ ΜακΚίσικ, Μπέριλ, η οποία για μία ακόμη φορά θα δώσει δυναμικό «παρών» μαζί με την αποστολή για να υποστηρίξει τους Πειραιώτες.

Μαζί με την αποστολή του «τριφυλλιού» ταξίδεψε και ο Φραγκίσκος Αλβέρτης, ο οποίος φόρεσε τη φανέλα της ομάδας από το 1990 έως και το 2009, έχοντας κατακτήσει σε αυτό το διάστημα 11 Πρωταθλήματα Ελλάδας, 8 Κύπελλα Ελλάδας, 5 Euroleague, 1 Διηπειρωτικό και 2 triple-crown.

Μάλιστα, το «παρών» στο Βερολίνο θα δώσει και ο Δημήτρης Διαμαντίδης, ο οποίος όμως δεν ταξίδεψε μαζί με την αποστολή του Παναθηναϊκού AKTOR. Υπενθυμίζεται πως οι «πράσινοι» θα αντιμετωπίσουν στα ημιτελικά την Παρασκευή (24/05, 19:00) την Φενέρμπαχτσε, ενώ ο Ολυμπιακός θα κοντραριστεί με τη Ρεάλ Μαδρίτης (24/05, 22:00) για μία θέση στον μεγάλο τελικό.

Αναλυτικά οι δηλώσεις Μπαρτζώκα και Αταμάν:

Γιώργος Μπαρτζώκας: «Στα προηγούμενα δύο Final Four δεν είχαμε τύχη - Ευχαριστώ τον κόσμο που πιστεύει στη δουλειά που κάνουμε»

Για τις προσδοκίες του στο Final Four: «Η τύχη παίζει πάντα σημαντικό ρόλο, τα παιχνίδια κρίνονται συχνά στις λεπτομέρειες, σε μια απόφαση, σε μια τυχερή στιγμή που παίζει πάντα ρόλο και στη ζωή γενικότερα. Οπότε ας ελπίσουμε να είμαστε λίγο πιο τυχεροί, γιατί στα προηγούμενα δύο Final Four είχαμε την ατυχία να χάσουμε στην τελευταία φάση.

Πιστεύω ότι έχουμε κάνει μια επαγγελματική προσέγγιση, όλη η ομάδα. Με βάση και την εμπειρία και των περισσότερων παικτών πια, ξέρουμε ότι δεν πρέπει να κάνεις κάτι ιδιαίτερο. Η ρουτίνα των παικτών και της ομάδας γενικά είναι πάρα πολύ σημαντικό να μην διαταράσσεται. Το πρώτο μας μέλημα είναι να είμαστε στη ρουτίνα μας. Η καθημερινότητα της ομάδας πρέπει να μείνει όσο το δυνατόν πιο αλώβητη».

Για το αν είναι ο πιο δύσκολος ημιτελικός του Ολυμπιακού τα τελευταία τρία χρόνια: «Όχι, γιατί κάθε ημιτελικός έχει μεγάλη πίεση, είναι μεγάλη η κρισιμότητα, είναι μεγάλη η σημασία του αγώνα. Αν εννοούμε τη δυναμικότητα της Ρεάλ, συμφωνώ ότι είναι πολύ δύσκολος αντίπαλος και πολύ καλή ομάδα, με βάση και το όνομά της, αλλά και τη φετινή της πορεία. Είμαστε οι δύο περυσινοί φιναλίστ. Θα έχουμε σοβαρή τύχη να κερδίσουμε, αν μείνουμε στο πλάνο και είμαστε λίγο τυχεροί».

Για τους φίλους του Ολυμπιακού: «Ένα μεγάλο ευχαριστώ στους φιλάθλους μας που μας πίστευαν πάντα. Πιστεύουν στη δουλειά που κάνει η ομάδα μας συνολικά. ‘Εχουμε αποδείξει ότι πέρα από τον επαγγελματισμό, παίζουμε και για τη φανέλα του Ολυμπιακού, παίζουμε για το κλαμπ και την ομάδα μας. Ο κόσμος το αναγνωρίζει και μας συμπαραστέκεται παντού. Είμαστε ευγνώμονες. Ούτως ή άλλως ο Ολυμπιακός αυτό σημαίνει, όπου και να παίζεις να έχεις θερμή υποστήριξη».

Εργκίν Αταμάν: «Οι οπαδοί θα νιώσουν ξανά το αίσθημα του να παλεύεις για το τρόπαιο - Σλούκας και Χουάντσο ευελπιστώ να είναι έτοιμοι»

Για το εάν έχει φτάσει η ώρα για τον Παναθηναϊκό: «Δουλέψαμε όλη την χρονιά για να είμαστε στο Final Four και το πετύχαμε. Υπάρχουν δύο ακόμα παιχνίδια για να κατακτήσουμε το τρόπαιο, αλλά για αρχή σκεφτόμαστε το πρώτο παιχνίδι κόντρα στη Φενέρμπαχτσε».

Για το γεγονός ότι έχει ξαναπάει σε Final Four και τι σημαίνει για τον Παναθηναϊκό: «Για τον Παναθηναϊκό είναι μία στιγμή δόξας μετά από 12 χρόνια να συμμετέχει σε Final Four. Μόνο οι τέσσερις καλύτερες ομάδες της Ευρώπης πηγαίνουν στο Final Four. Στο παρελθόν ο Παναθηναϊκός έπαιξε σε πολλά Fina Four, αλλά τα τελευτάια 12 χρόνια δεν ήταν επιτυχημένα. Η νέα γενιά του Παναθηναϊκού θα απολαύσει μετά από 12 χρόνια αυτό το μεγάλο event. Θα είναι καταπληκτικό αν παλέψουμε για τον τίτλο στον τελικό και το κατακτήσουμε.

Όλες οι ομάδες που θα συμμετάσχουν στο Βερολίνο θέλουν να κατακτήσουν τον τίτλο, αλλά πρώτα από όλα πρέπει να περάσουμε τη Φενέρμπαχτσε που είναι καλή ομάδα, με έναν προπονηυτή που σέβομαι, με καλά αποτελέσματα στη EuroLeague. Το παιχνίδι θα είναι σκληρό και μόνο αυτό σκέφτομαι».

Για το εάν είναι ο πιο σημαντικός τίτλος που θα διεκδικήσει στην καριέρα του: «Έχω κατακτήσει πολλά τρόπαια στην καριέρα μου, αλλά αυτή είναι μια καινούργια ομάδα. Οι οπαδοί του Παναθηναϊκού θα νιώσουν ξανά το αίσθημα του να παλεύεις για αυτό το τρόπαιο».

Για την κατάσταση του Σλούκα και του Χουάντσο: «Ο Σλούκας και ο Χουάντσο προπονήθηκαν σήμερα και ευελπιστώ να είναι έτοιμοι για το παιχνίδι».

Για το γεγονός ότι αντιμετωπίζει στον ημιτελικό τη Φενέρμπαχτσε: «Έχω αντιμετωπίσει τη Φενέρ σε πολλά παιχνίδια και στην Τουρκία και στην Ευρώπη και σε τελικούς. Οι ομάδες αλλάζουν, οι προπονητές αλλάζουν, οι παίκτες αλλάζουν. Θα είναι σκληρό παιχνίδι. Έχουν καλή ομάδα και ποολούς φιλάθλους. Δεν ξέρω ποια ομάδα θα είναι αυτή που θα κερδίσει τη μάχη των οπαδών. Το μόνο που σκέφτομαι τώρα είναι να κερδίσουμε τον ημιτελικό και να προκριθούμε στον τελικό για να αγγίξουμε ο όνειρο της κατάκτησης της EuroLeague».

Για το γεγονός ότι με την αποστολή θα ταξιδέψει και ο Φραγκίσκος Αλβέρτης: «Παίξαμε αντίπαλοι όταν αυτός ήταν προπονητής στον Παναθηναϊκό και εγώ στην Γαλατασαράι. Έχω απεριόριστο σεβασμό για τους ανθρώπους που στο παρελθόν έγραψαν ιστορία με τον Παναθηναϊκό».