Πανικός σε αγώνα πόλο για το Παγκόσμιο Κύπελλο - Πυροβολισμοί και διακοπή του αγώνα (vid)

Κίνα και Καναδάς βρέθηκαν αντίπαλες στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Πόλο Κ20 γυναικών στη Βραζιλία. Στον αγώνα αυτόν, έλαβε χώρα ένα αδιανόητο συμβάν.



Πιο συγκεκριμένα, όσο η αναμέτρηση βρισκόταν σε εξέλιξη, ακούστηκαν πυροβολισμοί σε δύο χρόνους. Στην αρχή, οι αθλήτριες δεν είχαν καταλάβει τα όσα συνέβαιναν και έπρεπε να γίνουν οι κατάλληλες υποδείξεις από τους διαιτητές ώστε να βγουν από την πισίνα και να οδηγηθούν σε ένα ασφαλές μέρος ώστε να προστατευθούν. Αφού το συμβάν τελείωσε, ο αγώνας συνεχίστηκε κανονικά.



Δείτε το χαρακτηριστικό στιγμιότυπο

#WATCH Gunshots were heard twice during the #China vs. #Canada U20 Water Polo World Championship match in Salvador, #Brazil.



After the game resumed, the Chinese team finally won the game 12:8. pic.twitter.com/3AesIe7RS0 — Ifeng News (@IFENG__official) August 11, 2025