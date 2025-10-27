Παπαργυρόπουλος: Η έξωση και η σκέψη καλλιτεχνών να κάνουν συναυλία «Δεν Θέλω ελεημοσύνη»

Μια από τις πιο δύσκολες καταστάσεις στην ζωή του βιώνει ο Αργύρης Παπαργυρόπουλος καθώς το σπίτι του κατασχέθηκε και στην συνέχεια ο ίδιος υπέστη έξωση.

«Ευτυχώς που δεν ήταν τα παιδιά μου και η σύντροφός μου μέσα. Μπήκαν μέσα στο σπίτι και μόλις είδα ότι ορμάνε, ήμουν στον πάνω όροφο και έφτιαχνα φραπέ, τους είπα “πίσω”. Κατέβηκα στην είσοδο και τηλεφώνησα εγώ στην Αστυνομία. Άνοιξα την πόρτα με το χέρι πίσω από την πλάτη μου, σαν να κρατάω όπλο και τους είπα “κάντε πίσω γιατί σας έφαγα”. Όταν έγινε αυτό, τηλεφώνησαν στην Αστυνομία και είπαν ότι οπλοφορώ και μαζεύτηκε μετά η Αστυνομία. Δεν είχα τίποτα πάνω μου. Φτάνω στην εξώπορτα, βλέπω τι γίνεται και σε κάποια στιγμή ήρθε ο διοικητής και μου λέει “Αργύρη, το όπλο!”. Τους έδωσα πέντε φάσκελα και τους λέω “πάρτε τα ρε”. Έψαξαν όλο το σπίτι» εξομολογήθηκε ο επιχειρηματίας στην εκπομπή «Το Πρωινό».

«Είμαστε 400 με 500 χιλιάδες πολίτες που ζούμε το ίδιο. Δεν έχει ασχοληθεί κανείς μαζί τους και μαζί μου. Διεκδικώ πράγματα και θέλω και το μαγαζί μου στο Κολωνάκι πίσω. Μου τα πήραν άδικα. Την περασμένη εβδομάδα είχαμε ένα δικαστήριο. Δεν τους έφταναν αυτά που μου πήραν, ήθελαννα μου πάρουν κι άλλα» συμπλήρωσε αγανακτισμένος.

Ενώ για όσους κατέκριναν τα παιδιά του που δεν πήραν θέση σε όλο αυτό που συμβαίνει, ο Αργύρης Παπαργυρόπουλος εξήγησε ότι τους ζήτησε ο ίδιος να μην αναμειχθούν με όλο αυτό.

Ο Γιώργος Λιάγκας μάλιστα του αποκάλυψε, πως έμαθε ότι πολλοί καλλιτέχνες θέλουν να κάνουν συναυλία προκειμένου να μαζέψουν χρήματα και να τον βοηθήσουν οικονομικά. Ο ίδιος εξήγησε ότι κάτι τέτοιο δεν θα του άρεσε καθώς δεν θέλει ελεημοσύνη.