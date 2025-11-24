Παπαστράτος: Ένα ακόμη βήμα προς το «Εργοστάσιο του Μέλλοντος»

Η Παπαστράτος, θυγατρική της Philip Morris International (PMI), κάνει ακόμη ένα καθοριστικό βήμα στη διαδρομή της προς τη βιώσιμη παραγωγή, ολοκληρώνοντας την πρώτη φάση της μεγαλύτερης “πράσινης” επένδυσης στην ιστορία της. Το έργο σηματοδοτεί τη μετάβαση του εργοστασίου της στον Ασπρόπυργο σε ένα μοντέλο πρότυπης, ενεργειακά αποδοτικής και περιβαλλοντικά υπεύθυνης βιομηχανικής λειτουργίας, αποτελώντας ένα ακόμη κεφάλαιο στην πορεία της εταιρείας προς το “Εργοστάσιο του Μέλλοντος”.

4.000 φωτοβολταϊκά πάνελ, 3,5 GWh καθαρής ενέργειας

Στην καρδιά της επένδυσης βρίσκεται η ολοκλήρωση της ηλεκτρικής διασύνδεσης ενός νέου φωτοβολταϊκού σταθμού, που εγκαταστάθηκε στις οροφές των κτιρίων παραγωγής του εργοστασίου.

Πρόκειται για ένα έργο υψηλής τεχνολογίας και αυξημένων απαιτήσεων, το οποίο περιλαμβάνει 4.000 ηλιακά πάνελ συνολικής ισχύος 2,4 MW. Η ετήσια παραγωγή ενέργειας θα φτάνει τις 3,5 GWh, ισοδύναμη με την κατανάλωση περίπου 1.000 νοικοκυριών.

Το έργο εντάσσεται στο παγκόσμιο πρόγραμμα Zero Carbon Tech της Philip Morris International, που στοχεύει στη δραστική μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος και στην επιτάχυνση της πράσινης μετάβασης σε όλα τα εργοστάσια του ομίλου.

Για την Παπαστράτος, η συγκεκριμένη φάση αποτελεί το πρώτο βήμα ενός ευρύτερου σχεδίου ενεργειακής αναβάθμισης: στα επόμενα στάδια περιλαμβάνονται η εγκατάσταση ηλεκτρικού βιομηχανικού λέβητα και αντλιών θερμότητας, καθώς και η συνολική βελτιστοποίηση των συστημάτων κατανάλωσης ενέργειας του εργοστασίου.

Η πράσινη μετάβαση ως ευθύνη και δέσμευση

«Η βιώσιμη ανάπτυξη και η υπεύθυνη παραγωγή αποτελεί μονόδρομο, ωστόσο δεν είναι μια συνθήκη που επιτυγχάνεται από τη μια μέρα στην άλλη», δήλωσε ο Γιώργος Μαργώνης, Διευθύνων Σύμβουλος της Παπαστράτος.

«Αποτελεί μια συνεχή πορεία εξέλιξης που όλοι πρέπει να ακολουθήσουμε. Για εμάς, η πράσινη μετάβαση είναι δέσμευση και ευθύνη που έχουμε χρόνια τώρα αναλάβει. Η ολοκλήρωση αυτής της πρώτης φάσης είναι ένα ακόμη ουσιαστικό βήμα προς το ‘Εργοστάσιο του Μέλλοντος’ – μια παραγωγική μονάδα που σέβεται το περιβάλλον και αξιοποιεί την τεχνολογία ως δύναμη αλλαγής», πρόσθεσε.

Η φράση αυτή συμπυκνώνει τη φιλοσοφία της Παπαστράτος, η οποία εδώ και χρόνια επενδύει στη μεταμόρφωση του παραγωγικού της μοντέλου — όχι μόνο μέσω της καινοτομίας στα προϊόντα, αλλά και με δράσεις που διαμορφώνουν ένα πιο ανθεκτικό, υπεύθυνο και ανθρώπινο βιομηχανικό περιβάλλον.

Ολιστική προσέγγιση στη βιώσιμη λειτουργία του εργοστασίου

Παράλληλα με την ενεργειακή αναβάθμιση, η Παπαστράτος εφαρμόζει ένα ολοκληρωμένο πλάνο για τη βιώσιμη διαχείριση του νερού, σε πλήρη ευθυγράμμιση με την παγκόσμια πολιτική της PMI. Το εργοστάσιο στον Ασπρόπυργο βρίσκεται ανάμεσα στις πρώτες μονάδες στην Ελλάδα που πιστοποιήθηκαν με την πιστοποίηση Alliance for Water Stewardship (AWS) — ένα παγκοσμίως αναγνωρισμένο πρότυπο που επαναβεβαιώνεται κάθε χρόνο μέσω ανεξάρτητων ελέγχων.

Στο πλαίσιο αυτό, υλοποιούνται στοχευμένες παρεμβάσεις που μειώνουν συστηματικά την κατανάλωση νερού και ενισχύουν τη βιωσιμότητα της ευρύτερης περιοχής. Το εργοστάσιο διαθέτει δύο μονάδες βιολογικού καθαρισμού τριτοβάθμιας επεξεργασίας, ώστε τα επεξεργασμένα νερά να επαναχρησιμοποιούνται στην άρδευση ή να επιστρέφουν υπεδάφια, συμβάλλοντας στον εμπλουτισμό του υδροφόρου ορίζοντα του Θριασίου Πεδίου. Συγκεκριμένα, με συνεχή τεχνική αναβάθμιση, η εταιρεία πέτυχε σημαντική μείωση της κατανάλωσης νερού την περίοδο 2020–2024 κατά 33%, ξεπερνώντας τον αρχικό στόχο του 20% έως το 2025.

Η προσέγγιση αυτή ενισχύθηκε και με μια στοχευμένη συνάντηση εργασίας τον Μάρτιο του 2025, όπου 35 εκπρόσωποι από 13 φορείς — από την Πολιτεία και την τοπική αυτοδιοίκηση μέχρι την επιστημονική κοινότητα και τον επιχειρηματικό κόσμο — συναντήθηκαν στο εργοστάσιο για να ανταλλάξουν γνώση και βέλτιστες πρακτικές πάνω στη βιώσιμη διαχείριση του νερού και την εφαρμογή του προτύπου AWS.

Το σύνολο των δράσεων αυτών αντανακλά τον τρόπο με τον οποίο η Παπαστράτος προσεγγίζει τη βιωσιμότητα: με συνεχείς βελτιώσεις, υπεύθυνες επιλογές και έμφαση στη μείωση του περιβαλλοντικού της αποτυπώματος.