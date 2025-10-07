Παπουτσάνης: Από το «Καραβάκι» και το «Αρκάδι» στην μεγαλύτερη σαπωνοποιία της Ευρώπης

Τα ελληνικά brand που μας συνοδεύουν από τα παιδικά μας χρόνια είναι μετρημένα στα δάχτυλα. Ο Παπουτσάνης μπορεί να υπερηφανεύεται ότι κατέχει ξεχωριστή θέση σε αυτά της προσωπικής καθαριότητας αλλά και ότι καταφέρνει να δίνει νέα ζωή και ώθηση σε σήματα που είχαν καταχωνιαστεί στο πίσω μέρος του μυαλού μας.

Χαρακτηριστικότερο παράδειγμα το «Καραβάκι», το οποίο έχει καταφέρει να εκπλήξει ακόμη και τα ίδια τα στελέχη της εταιρείας για την αποδοχή του καταναλωτικού κοινού στα νέα προϊόντα (σαμπουάν, αφρόλουτρα κ.α.) που λανσαρίστηκαν πρόσφατα με το διαχρονικό, όπως αποδεικνύεται, σήμα. Αντίστοιχη περίπτωση και το «Αρκάδι» ένα σήμα που δεν άνηκε στην Παπουτσάνης αλλά απογειώθηκε μετά την αλλαγή ιδιοκτησίας.

Το «Αρκάδι» που ήταν συνυφασμένο κυρίως με τα βρεφικά απορρυπαντικά έκανε τζίρο 2 εκατ. ευρώ πριν την εξαγορά του το 2022. Τον πρώτο χρόνο μετά την εξαγορά οι πωλήσεις του ανέβηκαν στα 3 εκατ. ευρώ και φέτος ο τζίρος που θα φέρει στον όμιλο είναι 6 εκατ. ευρώ, κοινώς τριπλάσιος από αυτόν που παρέλαβε η νέα διοίκηση η οποία είδε στο παραδοσιακό σήμα μεγάλες δυνατότητες επέκτασης. Πλέον το Αρκάδι παρουσιάζει αξιοσημείωτα μερίδια τόσο στα απορρυπαντικά πιάτων που εισήλθε πριν από ένα χρόνο, στα κρεμοσάπουνα και στα απορρυπαντικά πλυντηρίου.

Με όπλο το Αρκάδι και το Aromatics (στα μαλακτικά ρούχων) η εταιρεία εισήλθε σε μια αγορά που ξεπερνά τα 600 εκατ. ευρώ, από μόλις 100 εκατ. ευρώ που δραστηριοποιούνταν προηγουμένως. "Ο κύκλος εργασιών της Παπουτσάνης στις κατηγορίες οικιακής φροντίδας έχει υπερδιπλασιαστεί στο εννεάμηνο του 2025, χάρη στη θετική ανταπόκριση των καταναλωτών στα καινοτόμα προϊόντα της εταιρείας", ανέφεραν χθες στελέχη της Παπουτσάνης σε δημοσιογραφική ενημέρωση στις βιομηχανικές εγκαταστάσεις στην Αυλίδα.

Η ιστορική βιομηχανία που συμπληρώνει 155 χρόνια ζωής έχει καταφέρει σήμερα το μεγαλύτερο μέρος του κύκλου εργασιών της (54% στο 9μήνο του 2025) να προέρχεται από το εξωτερικό με παρουσία σε 35 χώρες. Όντας η μεγαλύτερη βιομηχανία στο είδος της στην Ευρώπη έχει καταφέρει να πείσει αρκετές πολυεθνικές να την επιλέγουν για την παραγωγή των προϊόντων της. Πελάτες που μπορεί να προέρχονται από τον ξενοδοχειακό τομέα όπως η Hilton και η Sheraton, από τα επώνυμα προϊόντα περιποίησης όπως η Unilever (Dove) είτε από τα λιανεμπόριο και private label με πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα τις γερμανικές REWE και Lidl.

Το στοίχημα των 100 εκατ. ευρώ

Σύμφωνα με τα οικονομικά μεγέθη του εννεάμηνου του 2025 που ανακοίνωσε πρόσφατα η εταιρεία ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 61 εκατ. ευρώ, αυξημένος κατά 23%, ενώ τα καθαρά κέρδη του εξαμήνου ενισχύθηκαν κατά 38%. «Αναπτυσσόμαστε με ρυθμό διπλασιασμού κάθε πενταετία. Το επόμενο μεγάλο στοίχημα είναι να φτάσουμε τα 100 εκατομμύρια ευρώ πωλήσεων έως το 2028», ανέφερε στην παρουσίαση ο CEO της Παπουτσάνη κ. Μένελαος Τασόπουλος, επισημαίνοντας ότι η εταιρεία διαθέτει ακόμη σημαντικό παραγωγικό περιθώριο. Με 50% ελεύθερη δυναμικότητα, παράγει 900 σαπούνια ανά λεπτό — περίπου 40.000 τόνους ετησίως — λειτουργώντας σε τέσσερις βάρδιες με 200 εργαζόμενους.