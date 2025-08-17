«Παπούτσια έξω από το γραφείο»: Η πρακτική που κερδίζει έδαφος στο εξωτερικό - Θα το τολμούσες;

Μια ενδιαφέρουσα πολιτική έχει υιοθετήσει η start up προγραμματισμού τεχνητής νοημοσύνης Cursor: χωρίς παπούτσια. Ο υπάλληλος Ben Lang δημοσίευσε στο X μια φωτογραφία με παπούτσια παραταγμένα στην είσοδο του γραφείου της εταιρείας στο Σαν Φρανσίσκο, συνοδευόμενη από ένα σχόλιο σχετικά με την πολιτική αυτή.

Ο Lang είπε, μάλιστα, ότι είχε εργαστεί σε μια άλλη startup, τη Notion, που ακολουθούσε την ίδια πρακτική.

Ορισμένοι χρήστες εξέφρασαν τον προβληματισμό τους για την κακοσμία των ποδιών και τον τυχαίο τρόπο με τον οποίο τα παπούτσια ήταν σκορπισμένα στο έδαφος, ενώ κάποιοι σημείωσαν ότι πιθανώς το να είσαι χωρίς παπούτσια, σε κάνει να αισθάνεσαι πιο άνετα.

Όπως διαβάζουμε στο thehustle.co, συνηθίζεται σε πολλούς λαούς να βγάζουν τα παπούτσια τους όταν επισκέπτονται τα σπίτια φίλων για λόγους υγιεινής. Για παράδειγμα, σε ασιατικές κουλτούρες, είναι συνήθης πρακτική να βγάζεις τα παπούτσια που φοράς έξω και να τα αντικαθιστάς με παντόφλες όταν μπαίνεις στο σπίτι κάποιου ή ακόμα και σε ορισμένες επιχειρήσεις.

Είναι επίσης συνηθισμένο στη Σουηδία, όπου μεγάλωσε ο Arvid Lunnemark, συνιδρυτής της Cursor parent Anysphere, να βγάζεις τα παπούτσια πριν μπεις στο σπίτι κάποιου. Σε ένα άρθρο του 2017, το Inc ανέδειξε τη νεοσύστατη εταιρεία Instabridge της Στοκχόλμης και τους υπαλλήλους της που φορούν κάλτσες.

Ένας εκπρόσωπος της Speak, μιας εφαρμογής εκμάθησης γλωσσών με έδρα την περιοχή της Μπαϊέρια, δήλωσε στο Business Insider ότι η πολιτική της εταιρείας να μην φορούν παπούτσια οι εργαζόμενοι, είναι ένας φόρος τιμής στην πρώτη αγορά της Speak, τη Νότια Κορέα και ότι οι υπάλληλοι λαμβάνουν ένα «επίδομα παντόφλας» όταν προσλαμβάνονται.