Παράδοση από τον όμιλο AKTOR: Σε κυκλοφορία το οδικό έργο Δημάριο – Ελληνοβουλγαρικά σύνορα

Το οδικό έργο αποτελεί μέρος του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών και πεδίο συνεργασίας στο πλαίσιο της τριμερούς συνεργασίας Ελλάδας – Βουλγαρίας – Ρουμανίας, επί του διαδρόμου Βαλτική – Μαύρη Θάλασσα – Αιγαίο.

«Παραδίδουμε ένα έργο ουσίας το οποίο διευρύνει τους ορίζοντες οικονομικής συνεργασίας, ενισχύοντας τον ρόλο της Ελλάδας ως στρατηγικού κόμβου μεταφορών στη Νοτιοανατολική Ευρώπη», δήλωσε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας, κατά την παράδοση του δρόμου στην κυκλοφορία. Ο Έλληνας Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών συνάντησε στα ελληνοβουλγαρικά σύνορα και αντήλλαξε χειραψία με τον Αναπληρωτή Πρωθυπουργό και Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών της Βουλγαρίας, Grozdan Karadjov, καθώς και τον Υπουργό Εξωτερικών της γειτονικής χώρας Georg Georgiev. Κατά τη διάρκεια σύντομης συνομιλίας, επιβεβαιώθηκε η άριστη συνεργασία των δύο χωρών στο πεδίο των υποδομών και των μεταφορών.

Με αφορμή την ολοκλήρωση του οδικού έργου, ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας δήλωσε: «Το μεγάλο έργο αφορά τη σύνδεση της Ξάνθης με τα ελληνοβουλγαρικά σύνορα. Σήμερα, δίνουμε στην κυκλοφορία 8 χιλιόμετρα, από το Δημάριο μέχρι τα ελληνοβουλγαρικά σύνορα, που είναι ίσως το πιο δύσκολο – τεχνικά – τμήμα. Είναι ένας εντυπωσιακός δρόμος, με τον οποίο αναβαθμίζεται η οδική ασφάλεια σε μια περιοχή που χαρακτηρίζεται από ορεινό ανάγλυφο. Επίσης, με τη νέα χάραξη και την παράκαμψη του οικισμού του Δημαρίου, βελτιώνουμε την ποιότητα ζωής των κατοίκων, απομακρύνοντας τη βαριά κυκλοφορία μέσα από τον οικισμό. Επίσης, η ολοκλήρωση του συγκεκριμένου έργου, αποτελεί άλλη μια απτή απόδειξη της προόδου του τριμερούς σχήματος με τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, σε συνέχεια της υπογραφής του Μνημονίου τον Δεκέμβριο του 2025, καθώς ολοκληρώνεται λειτουργικά ο κάθετος άξονας που συνδέει την Εγνατία Οδό με τα σύνορα. Επομένως, παραδίδουμε, ένα έργο ουσίας το οποίο διευρύνει τους ορίζοντες οικονομικής συνεργασίας, ενισχύοντας τον ρόλο της Ελλάδας ως στρατηγικού κόμβου μεταφορών στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Επενδύουμε σε δίκτυα που φέρνουν ανάπτυξη και θωρακίζουν την εθνική μας οικονομία».



Ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Ταχιάος τόνισε: «Ο δρόμος «Δημάριο – Ελληνοβουλγαρικά σύνορα», ως τμήμα του οδικού άξονα που συνδέει την Εγνατία Οδό στο ύψος της Ξάνθης με τα βόρεια σύνορα της χώρας, έρχεται όχι μόνο να διευκολύνει τις διασυνοριακές μετακινήσεις, αλλά και να βελτιώσει ουσιαστικά την πρόσβαση σε μερικές από τις ομορφότερες και συγχρόνως πιο ενδιαφέρουσες πλευρές της ελληνικής γης. Και μάλιστα, ως συνδετήριος άξονας, αποτελεί ακόμα, ένα σημαντικό βήμα για την ανάπτυξη περιοχών που φιλοξενούν έναν εξαιρετικά παραγωγικό πληθυσμό. Η ολοκλήρωση του κάθετου άξονα αποτελεί ένα από τα επόμενα στοιχήματα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών».

Ο Γενικός Γραμματέας Υποδομών Δημήτρης Αναγνώπουλος είπε: «Με την απόδοση στην κυκλοφορία του οδικού τμήματος “Δημάριο – Ελληνοβουλγαρικά Σύνορα” ολοκληρώνεται ένα κρίσιμο κομμάτι του Κάθετου Άξονα 70 της Εγνατίας Οδού, ενός έργου που ενισχύει ουσιαστικά τη διασύνδεση της Θράκης με τη Βουλγαρία και αναβαθμίζει τη θέση της περιοχής στο ευρύτερο ευρωπαϊκό δίκτυο μεταφορών.Πρόκειται για ένα απαιτητικό έργο, σε έντονα ορεινό ανάγλυφο, και σύνθετο τεχνικό αντικείμενο που υλοποιήθηκε με σεβασμό στις τοπικές συνθήκες. Με την ολοκλήρωσή του, δημιουργείται μια νέα, σύγχρονη πύλη διασυνοριακής επικοινωνίας, που διευκολύνει τις μετακινήσεις, ενισχύει την οδική ασφάλεια και στηρίζει την τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη.

Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών συνεχίζει με συνέπεια την προσπάθεια για την ολοκλήρωση αναγκών και των υπόλοιπων τμημάτων του άξονα, ώστε ο Κάθετος 70 να λειτουργήσει στο σύνολό του ως μια ενιαία και αξιόπιστη υποδομή προς όφελος των πολιτών και της οικονομίας της Θράκης».



Η Γενική Γραμματέας ΕΣΠΑ, Βασιλική Παντελοπούλου, υπογράμμισε: «Η θέση σε λειτουργία ενός τόσο σημαντικού έργου οδικών υποδομών, το οποίο υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του Προγράμματος INTERREG Ελλάδα – Βουλγαρία, αναδεικνύει έμπρακτα τα οφέλη της στενής και αποτελεσματικής συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών, καθώς και όλων των εμπλεκόμενων φορέων. Μέσα από την αξιοποίηση των πόρων του Προγράμματος INTERREG Ελλάδα – Βουλγαρία και του ΕΣΠΑ, κατέστη δυνατή η υλοποίηση μιας υποδομής με ουσιαστικό και μετρήσιμο αναπτυξιακό αποτύπωμα για τις τοπικές κοινωνίες της διασυνοριακής περιοχής».



Ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης Χριστόδουλος Τοψίδης σημείωσε: «Παραδίδουμε στην κοινωνία ένα έργο που ανοίγει νέους αναπτυξιακούς ορίζοντες για την Ξάνθη και ολόκληρη την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Η διασύνδεση με τη Βουλγαρία και τα ευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών είναι επένδυση στη συνεργασία, την οικονομία και την καθημερινότητα των πολιτών». Παράλληλα, ανέδειξε ότι η διοίκηση της».



Ο Δήμαρχος Μύκης Αχμέτ Κιουρτ ανέφερε: «Η παράδοση σε κυκλοφορία του Κάθετου Άξονα 70 της Εγνατίας Οδού "Ξάνθη – Εχίνος – Ελληνοβουλγαρικά Σύνορα", μειώνει τις αποστάσεις και τον χρόνο μετακίνησης και βάζει τέλος στην απομόνωση ορεινών και απομακρυσμένων οικισμών του Δήμου Μύκης.

Στην τελετή παράδοσης του έργου παρόντες ήταν επίσης ο Βουλευτής Ξάνθης Σπύρος Τσιλιγγίρης, η Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ξάνθης Πολυξένη Μπρίκα, ο Αντιπεριφερειάρχης Μεταφορών και Επικοινωνιών Ιρφάν Χατζηγκενέ, καθώς και ο Γενικός Διευθυντής του Ομίλου AKTOR Αναστάσιος Αρανίτης.

Οι δυσκολίες

Πρόκειται για ένα σημαντικό έργο, καθώς αποτελούσε το τελευταίο αδιανοικτο τμήμα του Κάθετου Άξονα 70 της Εγνατίας Οδού. Το έργο, το οποίο κατασκευάστηκε σε δύσβατο φυσικό περιβάλλον με ιδιαίτερα ορεινό ανάγλυφο, παρουσιάζει αρκετές τεχνικές καινοτομίες.

Ο Γενικός Διευθυντής του Ομίλου AKTOR, κ. Αναστάσιος Αρανίτης

Με αφορμή την παράδοση του έργου, ο Γενικός Διευθυντής του Ομίλου AKTOR, κ. Αναστάσιος Αρανίτης δήλωσε: «Σήμερα είναι μία σημαντική ημέρα για τη Θράκη και την περιφερειακή ανάπτυξη. Παραδίδουμε στο Ελληνικό Κράτος ένα σύγχρονο δρόμο, που κατασκευάστηκε υπό αντίξοες γεωολογικές συνθήκες από τους ανθρώπους του Ομίλου AKTOR και θα προσφέρει στους πολίτες και τις επιχειρήσεις της περιοχής νέες προοπτικές ανάπτυξης. Και είμαστε διπλά υπερήφανοι που συμβάλουμε στη δημιουργία του Κάθετου Άξονα 70, καθώς ο Όμιλος AKTOR έχει ταυτίσει την πορεία του με τα μεγάλα έργα της Εγνατίας Οδού».

Ο Κάθετος Άξονας 70 θα συμβάλει στην περαιτέρω ανάπτυξη των οικονομικών και εμπορικών σχέσεων μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας, καθώς συνδέει πλέον την Ξάνθη με τη Βουλγαρική ενδοχώρα, σε συνέχεια του Πρωτοκόλλου Διμερούς Συμφωνίας Ελλάδας και Βουλγαρίας που υπεγράφη το 1998.

Τεχνικά Στοιχεία

Το τμήμα «Δημάριο – Ελληνοβουλγαρικά Σύνορα» έχει μήκος 8 χλμ. περίπου και συνδέεται με την υφιστάμενη οδό νότια του οικισμού Δημάριο, τον παρακάμπτει από τα ανατολικά και οδεύει βόρεια – βορειοανατολικά καταλήγοντας στα Ελληνοβουλγαρικά σύνορα.

Σε συνδυασμό με αντίστοιχα έργα που έχουν γίνει από τη βουλγαρική πλευρά, ο δρόμος συνδέει τον οδικό άξονα από/προς Ξάνθη, μέσω της υφιστάμενης οδού, και κατ’ επέκταση με τον αυτοκινητόδρομο της Εγνατίας Οδού μέσω των Α.Κ. Βανιάνου και Α.Κ. Βαφέικων, της ΠΕ Ξάνθης.

Η τυπική διατομή της οδού είναι 7,50/10,50 μ. και περιλαμβάνει μία λωρίδα κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση 3,75 μ. και έρεισμα 1,50 μ.

Η ταχύτητα μελέτης είναι 40-60 km/h, λόγω του έντονου ορεινού ανάγλυφου.

Περιλαμβάνει 8 χλμ. οδοποιίας στην οροσειρά της Ροδόπης (σε υψόμετρο 1.050 μέτρων), 3 σήραγγες, 8 γέφυρες, πολλά μικρά τεχνικά έργα και 26 ορύγματα.

Για τις ανάγκες κατασκευής του έγιναν ανοιχτές εκσκαφές που ξεπέρασαν σε όγκο τα 1,3 εκατ. κυβικά μέτρα, χρησιμοποιήθηκαν πάνω από 1.000 τόνοι εκρηκτικών, εγκαταστάθηκαν 70 χλμ. αγκύρια αντιστήριξης πρανών κ.α

Επιπλέον, έχει ληφθεί ιδιαίτερη μέριμνα για την πλήρη τεχνική αποκατάσταση των προσβάσεων στις παρόδιες ιδιοκτησίες και κατοικίες του οικισμού του Δημαρίου.