Παρακολουθήστε δωρεάν τις παραστάσεις της Εθνικής Λυρικής Σκηνής μέσω της GNO TV

Η GNO TV είναι η διαδικτυακή πλατφόρμα της Εθνικής Λυρικής Σκηνής και γιορτάζει τα πέντε χρόνια λειτουργίας της, προσφέροντας τη δυνατότητα δωρεάν παρακολούθησης για όλο τον Μάρτιο και για όλες τις παραστάσεις.



Η διαδικασία εγγραφής στην πλατφόρμα

Η ενέργεια αυτή της δωρεάν παρακολούθησης ισχύει από 1 έως 31 Μαρτίου 2026, με πρόσβαση σε όλες τις νέες παραγωγές και το ανανεωμένο πρόγραμμα περιεχομένου (όπερα, μουσικό θέατρο, χορό και ειδικά προγράμματα) χωρίς καμία διαδικασία πληρωμής. To μόνο που έχουν να κάνουν οι ενδιαφερόμενοι είναι να φτιάξουν έναν λογαριασμό μέσω του επίσημου site και να τον ενεργοποιήσουν μέσω του mail που θα τους έρθει στο ηλεκτρονικό τους ταχυδρομείο.

H GNO TV είναι η ψηφιακή πλατφόρμα της Εθνικής Λυρικής Σκηνής που λειτουργεί από το 2021, έχει ήδη προσφέρει πάνω από 130 διαφορετικές παραγωγές σε πολύ καλή ποιότητα εικόνας και ήχου και έχει συγκεντρώσει πάνω από μισό εκατομμύριο θεατές σε όλο τον κόσμο. Προσφέρει πρόσβαση σε παραστάσεις όπως οι «Τόσκα», «Ριγολέτο» και «Χρυσή Εποχή», παραγωγές χορού όπως οι «W(H)OMAN» και «Winterreise», καθώς και παιδικές και νεανικές παραγωγές που έχουν ήδη μεταδοθεί ή θα ανέβουν στην πλατφόρμα τις επόμενες εβδομάδες.

Η πρόσβαση γίνεται απευθείας από την ιστοσελίδα της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, όπου οι θεατές μπορούν να δουν τις παραστάσεις on demand και να τις απολαύσουν όσες φορές θέλουν, εντός του διαστήματος που παραμένουν διαθέσιμες. Το πρόγραμμα λειτουργεί μέσω παγκόσμιου δικτύου παράδοσης περιεχομένου (Akamai), ώστε να εξασφαλίζεται καλή ποιότητα streaming ακόμα και σε περιοχές με συνδέσεις μειωμένης ή χαμηλής ταχύτητας πρόσβασης στο διαδίκτυο.

Η GNO TV με μια ματιά

Όπως αναφέρεται και στο επίσημο site της: «η GNO TV έχει στόχο να διαδώσει το καλλιτεχνικό έργο του μοναδικού ελληνικού λυρικού θεάτρου στα πέρατα του κόσμου, διευρύνοντας την έννοια της καλλιτεχνικής εξωστρέφειας. Απευθύνεται στο παγκόσμιο κοινό που παρακολουθεί τη λυρική τέχνη, δεδομένου ότι η καλλιτεχνική ταυτότητα της ΕΛΣ και η ποιότητα των παραγωγών της μπορούν να σταθούν επάξια στην παγκόσμια διαδικτυακή αγορά του λυρικού θεάτρου.



Προσφέρει μια μεγάλη ποικιλία προτάσεων, από παραστάσεις όπερας και μπαλέτου από την Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος, οπερέτας, μουσικού θεάτρου και φεστιβάλ από την Εναλλακτική Σκηνή, έως θεάματα για όλη την οικογένεια, διαδικτυακά φεστιβάλ και εκπαιδευτικά προγράμματα. Οι παραγωγές της GNO TV κινηματογραφούνται με πολυκάμερο σύστημα και ειδική σκηνοθεσία, ενώ προβάλλονται με υποτίτλους στα ελληνικά και σε ξένες γλώσσες».