Παράσχος για τη μάχη του με τον καρκίνο: «Με φοβίζει το ότι δεν θα προλάβω να ζήσω πράγματα»

Τον Γιώργο Παράσχο - που δίνει μάχη με τον καρκίνο - συνάντησε η εκπομπή «Happy Day» και ο ηθοποιός μίλησε για την κατάσταση της υγείας του αυτή την περίοδο.

«Είμαι καλά, είμαι σταθερά, δόξα τον Θεό. Το παρακολουθώ κάθε μήνα, να δούμε πού βρισκόμαστε και ακόμα είναι σε καταστολή. Ο γιατρός μου σαν στόχο είχε να μπορέσω εγώ να ζω τη ζωή μου και μέχρι στιγμής, το πετυχαίνει αυτό. Όσοι έχουν περάσει μέσα από αυτό καταλαβαίνουν τι θα πει ζωή, την εκτιμούν με άλλον τρόπο.

Και δεν νομίζω ότι σε αυτές τις περιπτώσεις σε φοβίζει το να χάσεις τη ζωή σου. Σε φοβίζει το ότι δεν θα προλάβεις να ζήσεις πράγματα, να βιώσεις πράγματα πριν φύγεις. Αυτός είναι ο φόβος περισσότερο. Δεν με ενδιαφέρει αν θα πεθάνω τώρα ή αν θα χαθώ ή αν θα με θυμούνται ή αν… Το μόνο που παρακαλάω είναι, άμα θα φύγω, να σηκώσει ο Χριστός μας το δεξί του χέρι και να μου πει «έλα, σε περιμένω» ανέφερε.

Όπως είχε αποκαλύψει σε παλαιότερη συνέντευξή του και η σύντροφός του δίνει την δική της μάχη με την ίδια ασθένεια. «Είναι καλά, δόξα τον Θεό. Συνεχίζουμε και κοιτάμε κάτι πράγματα μικρά αλλά είναι καλά» εξομολογήθηκε.