Παρέμβαση Γεραπετρίτη στη Σύνοδο Κορυφής των Τριών Θαλασσών: «Η Ελλάδα προσθέτει Αιγαίο και Ιόνιο»

📍Warsaw

FM George Gerapetritis is attending today the 10th Summit of the Three Seas Initiative #3SI



📍Βαρσοβία

Ο ΥΠΕΞ Γιώργος Γεραπετρίτης συμμετέχει σήμερα στη 10η Σύνοδο Κορυφής της Πρωτοβουλίας των Τριών Θαλασσών pic.twitter.com/MHaxlinrqC