Πάρκο Σταύρος Νιάρχος: Σινε - μαραθώνιος και «φεγγαράδα» με τους «Πειρατές της Καραϊβικής»

Το Full Moon Sleepover επανέρχεται για τρίτη φορά φέτος το καλοκαίρι στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ) και υπόσχεται μια φεγγαρόλουστη κινηματογραφική βραδιά στο πιο δροσερό Πάρκο της πόλης.

Ολονύχτιο ταξίδι

Καταραμένα πλοία, χαμένοι θησαυροί, δράση, μυστήριο και… μαύρο χιούμορ! Το Σάββατο 9 Αυγούστου στις 21.00, κάτω από το φως της Πανσελήνου του Οξύρρυγχου, ο Κάπτεν Τζακ Σπάροου, ο Τζόνι Ντεπ αν προτιμάτε, και το πλήρωμά του καταλαμβάνουν την οθόνη που έχει στηθεί στο Ξέφωτο του Πάρκου Σταύρος Νιάρχος και προσκαλούν τους θεατές σε ένα ολονύχτιο ταξίδι στις πιο επικές θάλασσες του κινηματογράφου με τις πρώτες τρεις ταινίες του αγαπημένου franchise «Οι Πειρατές της Καραϊβικής» της Disney.

Πειρατής σε μπελάδες

Ο σινε-μαραθώνιος έχει ελεύθερη είσοδο και θα ξεκινήσει με το φιλμ «Οι Πειρατές της Καραϊβικής: Η Κατάρα του Μαύρου Μαργαριταριού». Η ζωή του Τζακ Σπάροου ανατρέπεται όταν ο άσπονδος εχθρός του, ο πονηρός καπετάνιος Μπαρμπόσα, κλέβει το πλοίο του και αργότερα επιτίθεται στην πόλη του Πορτ Ρουαγιάλ απάγοντας την όμορφη κόρη του κυβερνήτη, Ελίζαμπεθ. Αμέσως μετά ακολουθεί η ταινία «Οι Πειρατές της Καραϊβικής: Το Σεντούκι του Νεκρού» στην οποία ο Τζακ Σπάροου χρωστάει την ψυχή του στον φρικτό Ντέιβι Τζόουνς, εκτός αν ξεγελάσει τον θάνατο και την αιώνια καταδίκη αρπάζοντας το ξακουστό «Σεντούκι του Νεκρού». Αν αντέχετε μετά τις 2 το πρωί (ή αν φτάσετε εκείνη την ώρα στο πάρκο), τότε μπορείτε να δείτε την ταινία «Οι Πειρατές της Καραϊβικής: Στο Τέλος του Κόσμου». Εδώ ο Τζακ Σπάροου παγιδεύεται σε μια θάλασσα από άμμο στο σεντούκι του Ντέιβι Τζόουνς. Ο Γουίλ Τέρνερ, η Ελίζαμπεθ Σουάν και ο καπετάνιος Μπαρμπόσα ξεκινούν μια απεγνωσμένη αναζήτηση να τον βρουν και να τον σώσουν. Πλάι στον Ντεπ παίζουν οι Ορλάντο Μπλουμ και Κίρα Νάιτλι.