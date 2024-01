Παρολί με τριπλέτα από FA Cup

Τα τρία παιχνίδια από το FA Cup έχει ξεχωρίσει το Freetip247.com από το πρόγραμμα της Παρασκευής (05/01).

Ξεκινάμε με το παιχνίδι της Μπρέντφορντ με την Γουλβς στις 21:15. Οι «λύκοι» είναι σε τρομερή φόρμα, καθώς προέρχονται από τρεις σερί νίκες στην Premier League, με αποτέλεσμα να έχουν σκαρφαλώσει στην 11η θέση με 28 βαθμούς. Ωστόσο μακριά από την έδρα τους δεν τα πηγαίνουν ιδιαίτερα καλά, καθώς έχασαν στα 4/5 μακριά από το Μολινό. Από την άλλη, η Μπρέντφορντ έχει 4 σερί ήττες, ενώ χαρακτηριστικό είναι ότι έκανε την τελευταία εντός έδρας νίκη απέναντι στην Γουλβς το 2016. Θα κρατήσουμε το G/G στο 1.75, λόγω και ιστορίας των αναμετρήσεων.

Στις 21:30 η Φούλαμ υποδέχεται την Ρόδεραμ. Δεν χωράει αμφισβήτηση ότι η γηπεδούχος έχει το πάνω χέρι απόψε κόντρα στην πιο αδύναμη Ρόδεραμ. Μάλιστα, όταν παίζει εντός έδρας, δεν έχει χάσει από την αποψινή της αντίπαλο στους τελευταίους 3 αγώνες. Επιπλέον, νίκησε στους τελευταίους 4 από 5 αγώνες εντός έδρας σε όλες τις διοργανώσεις. Από την άλλη, η Ρόδεραμ δεν έχει κερδίσει στους τελευταίους 13 από 14 αγώνες σε όλες τις διοργανώσεις. Θα κρατήσουμε το G/G & 1 στο 2.60.

Για το τέλος, κρατήσαμε το καλύτερο. Συγκεκριμένα στις 22:00 η Τότεναμ κοντράρεται με την Μπέρνλι. Μία Τότεναμ, η οποία έκλεισε με το δεξί το 2023, καθώς επικράτησε 3-1 της Μπόρνμουθ. Με τον ίδιο τρόπο θέλει να ξεκινήσει τις υποχρεώσεις της και το νέο έτος η ομάδα του Άγγελου Ποστέκογλου κόντρα στη Μπέρνλι, η οποία στα τελευταία 6 ματς, μετράει μόλις 1 νίκη, έχοντας παράλληλα 4 ήττες και 1 ισοπαλία. Όταν παίζει εντός έδρας μάλιστα, η Τότεναμ δεν έχει χάσει από την Μπέρνλι στους τελευταίους 10 αγώνες. Θα επιλέξουμε το 1 & Over 2.5 στο 2.12.

Η πρόβλεψη του Freetips247.com

21:15 Μπρέντφορντ vs Γουλβς G/G (1.75)

21:30 Φούλαμ vs Ρόδεραμ 1 & G/G (2.60)

22:00 Τότεναμ vs Μπέρνλι 1 & Over 2.5 (2.12)

