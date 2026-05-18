Παρουσιάστηκε επίσημα το DJI Osmo Pocket 4P που είναι ιδανικό για κινηματογραφιστές

Η DJI ανακοίνωσε το Osmo Pocket 4P ως την πρώτη πραγματικά «κινηματογραφική» εκδοχή της σειράς Pocket, με στόχο τους ανεξάρτητους σκηνοθέτες, κινηματογράφους και παραγωγούς που θέλουν ποιότητα στο επίπεδο της επαγγελματικής κινηματογραφίας, αλλά σε μια πολύ μικρότερη συσκευή.



Τι είναι το Osmo Pocket 4P

Το Osmo Pocket 4P είναι μία εξελιγμένη έκδοση του κλασικού Osmo Pocket 4, σχεδιασμένη ειδικά για επαγγελματίες και ανεξάρτητους κινηματογραφιστές, αντί για casual vloggers. Η DJI το παρουσίασε στο πρόσφατο φεστιβάλ κινηματογράφου των Κανών, υπογραμμίζοντας τη μετάβαση της σειράς από ένα gadget για δημιουργούς σε μια φορητή συσκευή για επαγγελματίες του χώρου.



Χρήση και χαρακτηριστικά

Η DJI στοχεύει με το 4P να οδηγήσει κινηματογραφιστές να αντικαταστήσουν μέρος του αρκετά δύσχρηστου εξοπλισμού (μεγάλου βάρους, στις περισσότερες φορές) που πρέπει να μεταφέρεται σε όλες τις παραγωγές. Το Osmo Pocket 4P φέρνει κινηματογραφικές δυνατότητες σε ένα πολύ μικρό σώμα, δίνοντας έμφαση στην μεγάλη ευκολία στην αποθήκευση, την απόδοση των χρωμάτων, το δυναμικό τους εύρος και της ρεαλιστική αναπαράσταση σκιών και φωτισμού.

Χρησιμοποιεί ένα ενισχυμένο κεντρικό αισθητήρα με πιο μεγάλο εύρος, που βελτιώνει την εικόνα και σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού και σε εσωτερικούς χώρους. Για επαγγελματικό color grading, το Osmo Pocket 4P υποστηρίζει το προφίλ 10 bit D Log2 , που δίνει πολύ περισσότερο χώρο στην επεξεργασία στην κάμερα και μετέπειτα. Οι νέοι αλγόριθμοι βελτιώνουν την απόδοση των αποχρώσεων του δέρματος, κάνοντας τα πορτραίτα και τα πρόσωπα στα βίντεο πιο φυσικά και κινηματογραφικά.



Διπλό σύστημα κάμερας και zoom

Οι πρώτες πληροφορίες μιλούν για έναν αισθητήρα μιας ίντσας και έναν τηλεφακό 70mm type zoom για πιο ελεγχόμενα πορτραίτα και πλάνα από απόσταση. Το καλύτερο οπτικό zoom θα συνδυάζεται με την σταθεροποίηση του gimbal για να επιτρέψει πιο ελεγχόμενες σκηνές πορτρέτου και λεπτότερη διαχείριση του θορύβου στο φόντο. Το Pocket 4P διατηρεί τη σταθεροποίηση σε 3 άξονες, προκειμένου να δώσει πιο «κινηματογραφικές» λήψεις. Ταυτόχρονα, η συσκευή παραμένει σε compact σχεδιασμό, ώστε να χρησιμοποιείται άνετα ακόμη και σε στενούς χώρους.



Τιμή και ημερομηνία κυκλοφορίας

Η DJI δεν έχει ανακοινώσει επίσημα τιμές ή ημερομηνία κυκλοφορίας, αλλά το 4P εμφανίζεται ως προϊόν υψηλής αξίας, πάνω από το κλασικό Osmo Pocket 4. Οι εκτιμήσεις των ειδικών αναφέρουν ότι η τιμή του θα ξεκινά γύρω στα 730 δολάρια για το βασικό πακέτο, ενώ θα υπάρξουν και πιο ακριβά πακέτα, όπως πχ. τα Creator Combos.