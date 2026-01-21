Παρθενώνας: Οι έμπειροι χάνονται, οι εργολάβοι έρχονται

Δε νομίζω ότι κάποιος έχει κάτι μεμπτό να πει για τη δουλειά που γίνεται στο υπουργείο Πολιτισμού, στο κομμάτι του Παρθενώνα και σε ότι έχει να κάνει με τον Ιερό Βράχο. Ωστόσο, πρόσφατα βρέθηκα σε ένα τραπέζι, και αυτό που άκουσα, το λιγότερο που μπορώ να πω είναι πως με ανησύχησε, και μάλιστα πολύ. Μου μετέφεραν ότι η «εμπειρία» στο κομμάτι της αναστήλωσης σιγά σιγά χάνεται. Όχι ότι θα συμβεί αύριο, αλλά όπως μου είπαν λίγοι είναι πλέον αυτοί που γνωρίζουν τον βράχο όπως την παλάμη τους.



Μου είπαν πως ένας βασικός λόγος είναι ότι δεν έχουν γίνει εδώ και πολλά χρόνια προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, και κυρίως εργατοτεχνίτες. Έχουν μείνει λοιπόν οι «τελευταίοι των Μοϊκανών» και δεν υπάρχει διάδοχη κατάσταση, ώστε να περάσουν τις γνώσεις τους. Και σαν να μην έφτανε αυτό, οι αρμόδιοι φαίνεται να ποντάρουν σε... εργολαβίες.

Εργολαβίες με προσωπικό που δεν έχει μεγάλη επαφή με το αντικείμενο και σίγουρα δεν διαθέτει την «ευαισθησία» που χρειάζεται. Δε νιώθει το «βάρος» και την «ευθύνη». Μάλιστα, σε πρόσφατο πρότζεκτ τους είδαν να μεταχειρίζονται διάσπαρτα αρχαία κομμάτια λες και είναι μπετά. Θα έλεγα λοιπόν το υπουργείο να επενδύσει σε αυτό το κομμάτι και να προχωρήσει σε προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, που θα «δεθούν» με τον βράχο και δεν θα του συμπεριφέρονται σαν περαστικοί.



Όσο για τα συνεργεία των εργολάβων και των «ειδικών», δεν θα επεκταθώ περισσότερο, επί του παρόντος. Γιατί έμαθα κι άλλα. Θα πω μόνο αυτό: Μη εική περί των μεγάλων συμβαλλώμεθα…