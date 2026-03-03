ΠΑΣΟΚ: Επιστροφές χρώματος κόκκινου και γαλάζιου

«Ερχεται κόσμος από παντού και μάλιστα αυτόβουλα, είναι πολύ μεγαλύτερη η συμμετοχή από αυτή που περιμέναμε». Αυτό ήταν το σχόλιο που έκανε χθες βράδυ από τη Θεσσαλονίκη ο Κώστας Σκανδαλίδης, πρόεδρος της Επιτροπής Διεύρυνσης και Συμπαράταξης του ΠΑΣΟΚ στο ερώτημα των συναδέλφων για τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα του ανοίγματος που κάνει η Χαριλάου Τρικούπη σε στελέχη που είχαν φύγει και επιστρέφουν.

Καταλαβαίνω ότι για το ΠΑΣΟΚ η σημασία του εγχειρήματος είναι μεγάλη, επικοινωνιακά και ουσιαστικά. Οπότε θα δικαιολογήσω μια διάθεση υπερβολής του συντρόφου Σκανδαλίδη, αφού θέλει να δώσει την εικόνα της μαζικότητας.

Ως μυημένος δύο δεκαετίες στα πασοκικά οφείλω να βάλω σε μια σωστή διάσταση τα γεγονότα. Δεν θα πω ότι συνωστίζονται έξω από τα κομματικά γραφεία για το ποιος θα πρωτοεπιστρέψει. Αλλά ότι γυρίζουν στο ΠΑΣΟΚ πολλοί είναι αλήθεια, ειδικά αν τους συγκρίνω με εκείνους που πάνε στην ανταγωνιστική πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα και μέχρι στιγμής είναι μετρημένοι στα δάχτυλα.

Στην Χαριλάου Τρικούπη ανακοίνωσαν 44 κεντρικά στελέχη, αλλά σε τοπικό επίπεδο σε όλη την Ελλάδα, μου λένε ότι αγγίζουν ως και τους 1000 όσοι ενεργοποιούνται πάλι εντός των πράσινων κομματικών γραμμών.

Αναμένονται νέες ανακοινώσεις κατά κύματα, μέχρι το συνέδριο του Μαρτίου αλλά και μετέπειτα στην πορεία προς τις εκλογές, με τον Σκανδαλίδη να εξηγεί ότι ο σκοπός δεν είναι απλώς το «μάζεμα υπογραφών», αλλά η ενεργός συμμετοχή από όλο το φάσμα των δυνάμεων από τον προοδευτικό εκσυγχρονισμό, το δημοκρατικό κέντρο και μέχρι τη δημοκρατική αριστερά”.

Χθες πάντως, στην εκδήλωση που διοργάνωσε ο φίλος μου ο Θοδωρής Μαργαρίτης από την Ανανεωτική Αριστερά του ΠΑΣΟΚ μαζί με τις Κινήσεις για την Σοσιαλδημοκρατία, ενημερώθηκα ότι οι παρουσίες είχαν χρώμα αμφίπλευρης διεύρυνσης. Δηλαδή και πρώην βουλευτές και υπουργοί του ΣΥΡΙΖΑ όπως ο Δημήτρης Μάρδας, που πέρασε ένα φεγγάρι και από το κόμμα Κασσελάκη, αλλά και ΠΑΣΟΚοι που είχαν πάει στη ΝΔ όπως η Νιόβη Παυλίδου που ήταν κάποτε υποψήφια περιφερειάρχης με το ΠΑΣΟΚ αλλά αργότερα (το 2019) κατέβηκε υποψήφια βουλευτής στο γαλάζιο ψηφοδέλτιο της Α’ Θεσσαλονίκης.