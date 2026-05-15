ΠΑΣΟΚ, το... Ορθόδοξο: Πρώτα η εκκλησία, μετά η εκδήλωση

Αυτό το τριήμερο η ΝΔ έχει συνέδριο. Το ΠΑΣΟΚ ξεμπέρδεψε νωρίς, οπότε οι βουλευτές του είναι ελεύθεροι να κάνουν δικές τους εκδηλώσεις. Την Κυριακή λοιπόν ο Μανώλης Χριστοδουλάκης καλεί πολιτικούς φίλους, ψηφοφόρους αλλά και απλώς ευαισθητοποιημένους πολίτες για το περιβάλλον, καθώς το θέμα της συζήτησης θα είναι η κλιματική κρίση και η πρόταση βιωσιμότητας του ΠΑΣΟΚ.

Από το πάνελ ξεχωρίζει η παρουσία της Μαρίας Δαμανάκη, η οποία εγκαταλείποντας την ενεργό πολιτική πριν πολλά χρόνια έχει αφιερωθεί στα θέματα περιβάλλοντος και ωκεανών, έχοντας άλλωστε διατελέσει Ευρωπαία Επίτροπος για τη θάλασσα.

Η εκδήλωση γίνεται στο Πολιτιστικό Κέντρο Γέρακα στις 11 το πρωί.

Οι δημοσιογράφοι ρώτησαν τον κ. Χριστοδουλάκη έξω από την Χαριλάου Τρικούπη για την επιλογή της ώρας κι αν επιλέχθηκε τυχαία ή αν σχετίζεται με το τέλος της κυριακάτικης λειτουργίας (τελειωνει 10 με 10.30), η απάντηση ήταν καταφατική.

Γιατί κακά τα ψέματα, μπορεί το ΠΑΣΟΚ να θέλει να απευθυνθεί στη νεολαία αλλά η βάση των ψηφοφόρων του είναι μεγαλύτερες ηλικίες και μάλιστα από αυτό που παλαιότερα λέγαμε ΠΑΣΟΚ το Ορθόδοξο!