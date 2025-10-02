Πατέρας και γιος σε μια ξεχωριστή εμπειρία με το Ford Raptor T1+

Στον κόσμο του μηχανοκίνητου αθλητισμού, ελάχιστες είναι οι δυναστείες που έχουν το κύρος της οικογένειας Sainz. Ο Carlos Sainz Sr αποτελεί έναν από τους κορυφαίους οδηγούς όλων των εποχών: Δύο φορές Παγκόσμιος Πρωταθλητής στο WRC, πρώην οδηγός της Ford με το θρυλικό Focus WRC, αλλά και τέσσερις φορές νικητής του Dakar Rally.

Σήμερα, ο Ισπανός συνεχίζει την καριέρα του στο πιο σκληρό και απαιτητικό αγώνα rally-raid του πλανήτη πίσω από το τιμόνι του θηριώδους Raptor T1+, ως μέλος της εργοστασιακής ομάδας της Ford Racing, η οποία συμμετέχει στον αγώνα με τέσσερα αυτοκίνητα. Από τη μεριά του, ο γιος του, Carlos Sainz Jr, είναι γνωστός για την εντυπωσιακή καριέρα του στη Formula 1, στην οποία αποδεικνύει από φέτος το απαράμιλλο οδηγικό ταλέντο του με την ομάδα Atlassian Williams F1.

Τον περασμένο μήνα στη Σαραγόσα της Ισπανίας, στην τελική δοκιμή του Ford Raptor T1+ πριν από το Rallye du Maroc 2025 και το Dakar Rally 2026, ο Carlos Sainz Sr είχε δίπλα του έναν ξεχωριστό φιλοξενούμενο, ο οποίος πήρε τη θέση που συνήθως ανήκει στον έμπειρο Lucas Cruz. Ήταν σίγουρα μια μοναδική εμπειρία που δύσκολα θα ξεχαστεί. Όπως φαίνεται και στο σχετικό βίντεο, υπήρξαν πολλές στιγμές όπου ο δεσμός πατέρα και γιου δοκιμάστηκε, καθώς ο Sainz Jr προσπαθούσε να αντιληφθεί τις απίστευτες δυνατότητες ενός αγωνιστικού αυτοκινήτου, όπως το Raptor T1+, το οποίο οδηγούσε ένας από τους κορυφαίους οδηγούς όλων των εποχών.

Ωστόσο, κάποια στιγμή, οι ρόλοι αντιστράφηκαν, με τον Sainz Jr να αναλαμβάνει θέση πίσω από το τιμόνι του «θηρίου» της Ford Racing και τον πατέρα του να κάθεται στο δεξί μπάκετ σε ρόλο καθοδηγητή. Μεταξύ άλλων, στο σχετικό βίντεο, αποτυπώνεται η σχέση εμπιστοσύνης και αγάπης ανάμεσα σε δύο εμβληματικές προσωπικότητες του μηχανοκίνητου αθλητισμού, οι οποίες, μακριά από τα εκατομμύρια των θεατών που τους παρακολουθούν συνήθως, απόλαυσαν ανενόχλητοι μια μοναδική εμπειρία.