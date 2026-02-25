Ήταν φθινόπωρο του 1984 όταν στο σπίτι μας μπήκε για πρώτη φορά ένα μηχάνημα που η περιγραφή του για πρώτη φορά ακούστηκε στα αυτιά μου. Προσωπικός υπολογιστής ήταν η περιγραφή και επρόκειτο για έναν Amstrad CPC 464 με «πράσινη» οθόνη.

Flash.gr/ Γιάννης Κέμμος

Η «χρυσή» δεκαετία του '80 και ο θρυλικός Amstrad 464

Πριν προχωρήσουμε όμως θα πρέπει να κάνουμε μία περιγραφή της εποχής. Η δεκαετία του 80 ήταν μια χρυσή εποχή για τεχνολογία. Περάσαμε από τα πικ απ και τις κασέτες στα CD, είδαμε τα τηλέφωνα στο σπίτι μας να γίνονται ασύρματα, μάθαμε για τα πρώτα κινητά τηλέφωνα που κυκλοφόρησαν αρχικά στις ΗΠΑ και που πολλά χρόνια αργότερα θα τα βλέπαμε στην Ελλάδα, και φυσικά ζήσαμε την ανατολή των υπολογιστών. Αυτών που πολλά χρόνια αργότερα θα ήταν σε κάθε σπίτι και που σήμερα είναι πλέον σε κάθε τσέπη με τη μορφή ενός έξυπνου κινητού τηλεφώνου.

PC μεγέθους... βαλίτσας και κασέτες ήχου: Η ιστορία της τεχνολογίας σε ένα μουσείο στο Μοσχάτο @JohnKemmos pic.twitter.com/DBXoJ1Hzho — Flash.gr (@flashgrofficial) February 25, 2026

Και όλα αυτά από την αυγή της τεχνολογίας των υπολογιστών, των κινητών τηλεφώνων, των παιχνιδομηχανών και πολλών άλλων, θα τα βρείτε στο Ελληνικό Μουσείο πληροφορικής στο Μοσχάτο.

Flash.gr/ Γιάννης Κέμμος

Όταν η τεχνολογία χρειαζόταν... υπομονή και κασέτες ήχου

Ας γυρίσουμε όμως για λίγο πίσω στον Amstrad που απέκτησα το 1984. Μπορεί η περιγραφή του να ήταν υπολογιστής αλλά μικρή σχέση είχε με αυτό που ξέρουμε σήμερα ως υπολογιστή, ή κομπιούτερ. Μιλάμε για ένα μηχάνημα που δεν συνδέονταν στο διαδίκτυο, τίποτα τότε δεν συνδέονταν στο διαδίκτυο, και τα προγράμματα που μπορούσες να ανοίξεις έπρεπε να «φορτωθούν» στον υπολογιστή με μία κασέτα ήχου. Βάζω δύσκολα στις νέες γενιές καθώς αρκετοί νέοι σήμερα δύσκολα μπορούν να θυμηθούν τι και πως είναι μία κασέτα ήχου. Παρόλα αυτά, αυτή ήταν η διαδικασία. Έβαζες μία κασέτα ήχου στο ενσωματωμένο κασετόφωνο, πάταγες το “play” και σε 10 λεπτά το πρόγραμμα, παιχνίδι ή ότι άλλο ήταν έτοιμο να παίξει. Θα περνούσαν μερικά χρόνια μέχρι να το αντικαταστήσω με ένα νεότερο μοντέλο με μία μορφή δισκέτας και πολλά περισσότερα μέχρι τον πρώτο πραγματικό προσωπικό υπολογιστή με cd για τα προγράμματα και δυνατότητα σύνδεσης στο διαδίκτυο που και πάλι καμία σχέση δεν είχε με αυτό που συμβαίνει στις μέρες μας.

Μαγικό; Κάθε άλλο με τα σημερινά δεδομένα, όμως το 1984 όλη αυτή τη τεχνολογία φαινόταν πράγματι μαγική. Και θυμάμαι τον πατέρα μου με τις ώρες για μέρες, να γράφει γραμμή με γραμμή κώδικα με το πρόγραμμα από το μηνιαίο περιοδικό PIXEL στον υπολογιστή, για να δημιουργήσει την «δωρεάν» εφαρμογή του μήνα.

Δεν μπορείτε να φανταστείτε την μελαγχολία και τον ενθουσιασμό μου όταν το συγκεκριμένο μοντέλο το είδα ξανά από κοντά και μάλιστα σε λειτουργία στην αίθουσα του μουσείου πληροφορικής 42 χρόνια μετά.

Flash.gr/ Γιάννης Κέμμος

Από τα laptop-βαλίτσες στις πρώτες οθόνες αφής

Μπορεί το συγκεκριμένο μουσείο για όσους διασχίζουμε την τέταρτη και παραπάνω δεκαετία της ζωής μας να είναι μία νοσταλγική επιστροφή στο παρελθόν των νεανικών μας χρόνων. Για τους νέους όμως είναι μία ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά, να δουν, να αγγίξουν, και να χρησιμοποιήσουν όλη αυτή την εξέλιξη της τεχνολογίας των τελευταίων 50 ετών και περισσότερο, που από την πιο απλή μορφή της, έφτασε στην τεχνολογική επανάσταση που οποιοσδήποτε άνθρωπος στον κόσμο σήμερα, μπορεί να έχει στα χέρια του με τη μορφή ενός σύγχρονου smartphone. Γιατί το Ελληνικό Μουσείο Πληροφορικής αποτελεί μία χρονοκάψουλα τεχνολογίας, όπου μπροστά στα μάτια του επισκέπτη μπορεί ο καθένας να δει όλη τη διαδρομή της τεχνολογίας, από τον πρώτο Apple, την Amiga, τον Spectrum, τον Amstrad, τον Commodore, τον IBM και όλους αυτούς τους πρωτοπόρους που έβαλαν σταδιακά την υψηλή τεχνολογία σε κάθε σπίτι και την έκαναν προσβάσιμη σε όλους μας.

Flash.gr/ Γιάννης Κέμμος

Στο μουσείο εκτός των άλλων ο επισκέπτης έχει την ευκαιρία να δει τα πρώτα λαπ τοπ που τότε είχαν μέγεθος βαλίτσα και ζύγιζαν περισσότερα από 30 κιλά, την πρώτη οθόνη αφής σε υπολογιστή, τα πρώτα κινητά τηλέφωνα πολλές δεκαετίες πριν γίνουν “smart” τις πρώτες παιχνιδομηχανές που συνδέαμε με της τηλεοράσεις της εποχής και πολλά άλλα.

Οι άνθρωποι του μουσείου βρίσκονται εκεί έτοιμοι να ξεναγήσουν και να εξηγήσουν στους επισκέπτες τα πάντα, σε μικρούς και μεγάλους, σε μεμονωμένους επισκέπτες αλλά και σε σχολεία.

Το ωράριο είναι Δευτέρα ως Παρασκευή 09:00 με 17:00 και τα Σαββατοκύριακα 11:00 με 17:00

Η διεύθυνση είναι Πέτρου Σπυρόπουλου 2 & Θεσσαλονίκης στο Μοσχάτο. Η γενική είσοδος είναι 4€, ενώ για μαθητές είναι 3€



Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε τη σελίδα www.elmp.gr ή να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 2103007010 και 6932333264