Πέφτει «μαύρο» σε θρυλικό μουσικό κανάλι που σημάδεψε την εφηβεία μας

Τέλος εποχής για ένα θρυλικό μουσικό κανάλι που σημάδεψε την εφηβεία εκατομμύρια ανθρώπων: Το MTV ρίχνει «μαύρο» στην Ευρώπη.

Ένα σημάδι των καιρών… και μια επιχειρηματική απόφαση που ταυτόχρονα σηματοδοτεί μια πολιτισμική στιγμή: το «τέλος» της συλλογικής ανακάλυψης μουσικής και την έναρξη ενός νέου κεφαλαίου για τον τρόπο που «καταναλώνουμε» τη μουσική στην ψηφιακή εποχή.

Τελειώνει μια ολόκληρη εποχή για όσους πέρασαν τα παιδικά και εφηβικά τους χρόνια καρτερώντας μπροστά στην οθόνη για να δουν το νέο μουσικό βίντεο κλιπ, να παρακολουθήσουν τις εβδομαδιαίες μετρήσεις των charts και να αντλήσουν δόσεις ποπ κουλτούρας και μόδας μέσα από το MTV.

Ο κολοσσός της ψυχαγωγίας Paramount Global ανακοίνωσε τα δυσάρεστα νέα: ύστερα από 44 χρόνια συνεχούς λειτουργίας, ένα πολιτισμικό σύμβολο θα τερματίσει οριστικά τη λειτουργία του έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025, αναφέρει το Euronews.

Το «τέλος» αφορά πέντε αγαπημένα κανάλια: MTV Music, MTV 80s, MTV 90s, Club MTV και MTV Live. Η διακοπή θα ξεκινήσει από τη Βρετανία και την Ιρλανδία, και στη συνέχεια θα ακολουθήσουν η Γαλλία, η Γερμανία, η Αυστρία, η Πολωνία, η Ουγγαρία, η Αυστραλία και η Βραζιλία.

Τι σηματοδοτεί η αλλαγή

Η απόφαση εντάσσεται στο πλαίσιο περικοπών κόστους που εφαρμόζει η Paramount Global ενόψει της συγχώνευσής της με τη Skydance Media. Πέρα όμως από τα οικονομικά δεδομένα, αντικατοπτρίζει και μια βαθύτερη αλλαγή: τον τρόπο με τον οποίο το κοινό καταναλώνει πλέον μουσικό και τηλεοπτικό περιεχόμενο. Οι θαυμαστές της μουσικής έχουν στραφεί μαζικά στις ψηφιακές πλατφόρμες και στα social media, αφήνοντας τα παραδοσιακά μουσικά κανάλια πίσω.

Οι πλατφόρμες αυτές αποτελούν πια ισχυρούς ανταγωνιστές - και όσο κι αν τα μουσικά κανάλια πρόσφεραν μια αίσθηση κοινότητας για δεκαετίες, η εμπειρία έχει αντικατασταθεί από πιο προσωποποιημένες μορφές ψυχαγωγίας.

Το κλείσιμο των καναλιών θα σημάνει το τέλος μιας πολιτιστικής κληρονομιάς που ξεκίνησε στις Ηνωμένες Πολιτείες το 1981. Ειρωνικά, το πρώτο βίντεο που προβλήθηκε στο MTV ήταν το «Video Killed The Radio Star» των The Buggles.

Οι εμβληματικές στιγμές του μουσικού καναλιού

Ακολούθησαν εμβληματικές στιγμές της ποπ κουλτούρας: η πρεμιέρα του «Thriller» του Μάικλ Τζάκσον το 1983, η τοποθέτηση του Ντέιβιντ Μπόουι υπέρ των μαύρων καλλιτεχνών στο MTV News, το πρωτοποριακό reality The Real World στις αρχές των ’90s, η εκτόξευση της grunge στο mainstream χάρη στους Nirvana και το «Smells Like Teen Spirit», αλλά και οι θρυλικές στιγμές όπως ο καυγάς Courtney Love - Madonna στα παρασκήνια.

Το MTV έκανε την εμφάνισή του στην Ευρώπη το 1987, και εκπομπές όπως το MTV Unplugged έγιναν θεσμός. Στα καλύτερά του χρόνια, το δίκτυο μετέτρεψε τα μουσικά βίντεο σε καλλιτεχνικά έργα, εκτόξευσε καριέρες, διέδωσε τάσεις μόδας πέρα από σύνορα και καθόρισε την κουλτούρα της νεολαίας.

Ωστόσο, μέχρι τη δεκαετία του 2010, η άνοδος των social media και του on-demand streaming είχε καταστήσει τη μουσική τηλεόραση παρωχημένη.

Το brand MTV θα συνεχίσει να υπάρχει μέσω ψηφιακών πλατφορμών και εμβληματικών διοργανώσεων όπως τα VMAs και τα EMAs.Όμως, την τελευταία ημέρα του 2025, η μουσική τηλεόραση όπως τη γνώρισαν γενιές τηλεθεατών θα πάψει να υπάρχει.