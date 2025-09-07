PEMA Ιστορικού Ράλλυ Ακρόπολις Regularity: Οι Crucifix-Bohosiewicz μένουν στην κορυφή

Το σκέλος του Σαββάτου ήταν το πιο απαιτητικό του αγώνα, περιλαμβάνοντας συνολικά 12 Δοκιμασίες Ακριβείας και 405 χιλιόμετρα. Οι συμμετέχοντες ξεκίνησαν την πορεία τους το πρωί του Σαββάτου 6 Σεπτεμβρίου από την Αρχαία Ολυμπία, όπου ο χορηγός του αγώνα, η PEMA Corporation είχε στήσει μια όμορφη γιορτή προς τιμήν τους.

Ύστερα από κάποιες δοκιμασίες, πέρασαν τον Κορινθιακό Κόλπο από τη Γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου και κατέληξαν σε όμορφα χωριά της Αιτωλοακαρνανίας και της Ευρυτανίας. Το σκέλος ολοκληρώθηκε με τη νυχτερινή μαραθώνια δοκιμασία PEMA.

Στο αγωνιστικό κομμάτι, ο νικητής της διοργάνωσης του 2021, Βέλγος Christian Crucifix, έχοντας φέτος συνοδηγό την Πολωνή Agnieszka Bohosiewicz κατάφερε να αντισταθεί στην πίεση των αντιπάλων του και να παραμείνει στην κορυφή του αγώνα.

Oι Γεράσιμος Κατοχιανός-Γεώργιος Κατοχιανός με το Ford Fiesta MKI του 1981

Στο τελευταίο σκέλος το δίδυμο θα προσπαθήσει να αποφύγει τα λάθη, ώστε να προσθέσει άλλη μια επιτυχία στο ήδη πλούσιο παλμαρέ του. Σπουδαία μάχη είναι σε εξέλιξη για τη δεύτερη θέση με τους Γεράσιμο Κατοχιανό-Γεώργιο Κατοχιανό με το Ford Fiesta MKI του 1981 να ξεπερνούν στην τελευταία δοκιμασία του σκέλους το εμπόδιο των Άρη Γεωργοσόπουλου-Νίκου Κοντοπού με Fiat 128 Rally του 1971.

Τα δύο πληρώματα θα έχουν τη δική τους μάχη την Κυριακή, ενώ κανείς δεν μπορεί να ξεγράψει τους Γιώργο Γεωργακόπουλο-Τάσο Δούρο που ακολουθούν. Με το BLMC Mini του 1968, το δίδυμο ανέβηκε αρκετές θέσεις στην κατάταξη το Σάββατο και θα προσπαθήσει να εισχωρήσει στη μάχη του βάθρου.

Άρης Γεωργοσόπουλος-Νίκος Κοντοπός με Fiat 128 Rally του 1971.

Η διαδρομή της Κυριακής περιλάμβανε συνολικά 255 χιλιόμετρα. Οι αγωνιζόμενοι εκκίνησαν το πρωί από το Καρπενήσι και τερμάτισαν το απόγευμα στους Δελφούς, όπου πραγματοποιήθηκε και η απονομή του αγώνα.