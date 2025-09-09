PEMA Ιστορικό Ράλλυ Ακρόπολις Regularity: Νικητές οι Crucifix-Bohosiewicz

Τα 49 πληρώματα που εκκίνησαν στον τρίτο γύρο του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Regularity, ξεκίνησαν το μαγευτικό «ταξίδι» τους το μεσημέρι της Παρασκευής 5 Σεπτεμβρίου κάτω από τον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης.

Αφού διέσχισαν συνολικά 9 Νομούς της χώρας, κατέληξαν στους Δελφούς για τον τερματισμό το απόγευμα της Κυριακής 7 Σεπτεμβρίου. Η απονομή των Επάθλων έλαβε χώρα στο Θέατρο Φρύνιχος του Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού Κέντρου Δελφών προσφέροντας ένα φινάλε αντάξιο της αγωνιστικής και πολιτιστικής κληρονομιάς του Ιστορικού Ράλλυ Ακρόπολις.

Νικητές αναδείχθηκαν οι Christian Crucifix – Agnieszka Bohosiewicz με ένα Peugeot 205 του 1985. Ο οδηγός από το Βέλγιο, νικητής της διοργάνωσης και το 2021, ανέλαβε από νωρίς τα ηνία του αγώνα, έχασε προσωρινά την πρωτοπορία, αλλά από τα μέσα του πρώτου σκέλους και έπειτα δεν απειλήθηκε, οδηγώντας σταθερά μέχρι την κορυφή του βάθρου, με την πολύτιμη καθοδήγηση της Πολωνής συνοδηγού του.

Στο δεύτερο σκαλί του βάθρου ανέβηκαν οι Γεράσιμος Κατοχιανός-Γεώργιος Κατοχιανός με ένα Ford Fiesta MKI του 1981 με 88.5 βαθμούς ποινής, τερματίζοντας παράλληλα στη κορυφή της Κατηγορίας Ι (αυτοκίνητα από το 1977 έως και το 1981)

Με συνολικά 80.4 βαθμούς ποινής, το έμπειρο πλήρωμα επικράτησε και στην Κατηγορία J1 η οποία απευθύνεται σε ιστορικά αυτοκίνητα που είναι κατασκευασμένα μεταξύ 1982 και 1987.

Oι Γεώργιος Γεωργακόπουλος-Τάσος Δούρος ολοκλήρωσαν το PEMA Ιστορικό Ράλλυ Ακρόπολις Regularity τρίτοι οδηγώντας ένα BLMC Mini του 1968.

Με αντεπίθεση διαρκείας, οι Γεώργιος Γεωργακόπουλος-Τάσος Δούρος ολοκλήρωσαν το PEMA Ιστορικό Ράλλυ Ακρόπολις Regularity τρίτοι οδηγώντας ένα BLMC Mini του 1968. Το έμπειρο πλήρωμα συγκέντρωσε συνολικά 92.9 βαθμούς ποινής, καταφέρνοντας στις τελευταίες δοκιμασίες του αγώνα να αναρριχηθεί μια θέση στην κατάταξη και να πανηγυρίσει παράλληλα τη νίκη στην Κατηγορία G που απευθύνεται σε αυτοκίνητα μεταξύ του 1966 και του 1971.

Στην τέταρτη θέση γενικής τερμάτισαν οι Ιωάννης Κατσαούνης-Ιούλιος Ιατρίδης στο φετινό PEMA Ιστορικό Ράλλυ Ακρόπολις Regularity (Volkswagen Golf MkI)

Επιτυχημένη κρίνεται η παρουσία των Ιωάννη Κατσαούνη-Ιούλιου Ιατρίδη στο φετινό PEMA Ιστορικό Ράλλυ Ακρόπολις Regularity, καθώς το πλήρωμα του Volkswagen Golf I του 1979 ολοκλήρωσε τον αγώνα στην τέταρτη θέση γενικής με 111.6 βαθμούς ποινής. Παράλληλα, τερμάτισε στη δεύτερη θέση της Κατηγορίας Ι. Μια θέση πιο πίσω στη γενική βρέθηκαν οι νικητές της Κατηγορίας F, Κυριάκος Φαρμάκης-Μαρία Αθανασοπούλου με 112.2 βαθμούς ποινής.


