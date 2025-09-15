PEMA Ιστορικό Ράλλυ Ακρόπολις - Sporting: Νικητές οι Jari-Matti Latvala - Jani Hussi

Νικητές του ράλλυ στην κατηγορία Sporting αναδείχθηκαν οι Jari-Matti Latvala – Jani Hussi, οι οποίοι κυριάρχησαν επί ελληνικού εδάφους, επιβεβαιώνοντας την ταχύτητά τους καθ’ όλη τη διάρκεια του αγώνα.

Το δεύτερο σκέλος εξελίχθηκε σε παράσταση για ένα ρόλο για το Φινλανδικό δίδυμο, καθώς με την Toyota Celica Turbo 4WD (ST185) επικράτησε και στις 6 Ειδικές Διαδρομές του δεύτερου σκέλους, πετυχαίνοντας την τρίτη του νίκη στο θεσμό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ράλλυ Ιστορικών αυτοκινήτων.

Τα αποτελέσματα

Για τον Φινλανδό οδηγό, η νίκη αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς προστίθεται στο πλούσιο αγωνιστικό του παλμαρέ και συνδέεται με την ιστορία του Ράλλυ Ακρόπολις, το οποίο είχε κερδίσει το 2013.

Στο δεύτερο σκαλί του βάθρου ανέβηκαν οι Μάριος Σταφυλοπάτης-Γιώργος Χατζηρήγας (Lancia Delta Integrale 16V) που κινήθηκαν χωρίς προβλήματα την Κυριακή, επικρατώντας παράλληλα στον αγώνα του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Ράλλυ Ιστορικών αυτοκινήτων. Οι Πρωταθλητές Ελλάδος έκαναν αγώνα τακτικής την Κυριακή προκειμένου να διασφαλίσουν τη θέση τους και τα κατάφεραν, ανεβαίνοντας και στη φετινή διοργάνωση στο πόντιουμ.

Oι Μάριος Σταφυλοπάτης-Γιώργος Χατζηρήγας (Lancia Delta Integrale 16V) τερμάτισαν δεύτεροι

Άτυχοι στάθηκαν για άλλη μια χρονιά οι Βέλγοι Ghislain de Mevius-Johan Jalet που εγκατέλειψαν την προσπάθειά τους στη δεύτερη διαδρομή της Κυριακής, από πρόβλημα στον κινητήρα του Mazda 323 GTX κι ενώ ήταν στη δεύτερη θέση της γενικής κατάταξης.

Οι Αχιλλέας Χριστοδούλου – Κωνσταντίνος Σούκουλης πραγματοποίησαν εξαιρετική εμφάνιση καθ’ όλη τη διάρκεια του διήμερου αγώνα και παρά το κλαταρισμένο ελαστικό που είχαν στο πρώτο σκέλος, κατέκτησαν την τρίτη θέση της γενικής κατάταξης, κερδίζοντας τις εντυπώσεις με την ταχύτητα και τη σταθερότητά τους. Το πλήρωμα του Mitsubishi Lancer Evo VI συμμετείχε στον Ελληνικό αγώνα.

Τρίτη θέση της γενικής κατάταξης για τους Αχιλλέα Χριστοδούλου – Κωνσταντίνο Σούκουλη

Ένα λάθος κόστισε στους Gregoire de Mevius-Andre Leyh τη δυνατότητα να παλέψουν για μια θέση στο βάθρο του αγώνα. Ο παλιός γνώριμος των Ελλήνων φιλάθλων που επέστρεψε στη χώρα μας με το Nissan Sunny GTI-R με το οποίο είχε αγωνιστεί στο Ράλλυ Ακρόπολις του 1992, καθυστέρησε να φτάσει στο σέρβις με αποτέλεσμα να χρεωθεί ποινή 1 λεπτού και 50 δευτερολέπτων και να ολοκληρώσει τον αγώνα στην τέταρτη θέση. Παράλληλα, την Κυριακή ταλαιπωρήθηκε από πρόβλημα στα φρένα, ενώ είχε και ένα κλαταρισμένο ελαστικό.



Αποστολή εξετελέσθη για τους Maciej Lubiak-Grzegorz Dachowski, οι οποίοι πέτυχαν το στόχο τους στο PEMA Ιστορικό Ράλλυ Ακρόπολις, παρά το πρόβλημα με το κιβώτιο ταχυτήτων της Porsche 911 Carrera RS 2.7 στην τελευταία διαδρομή. Το πολωνικό πλήρωμα που παρέμεινε επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ράλλυ Ιστορικών Αυτοκινήτων, ακολούθησε συντηρητική τακτική χωρίς να πιέσει, με βασικό στόχο τον τερματισμό και τη συλλογή πολύτιμων βαθμών για τον θεσμό. Αποτέλεσμα αυτής της στρατηγικής ήταν η πέμπτη θέση της γενικής κατάταξης και η δεύτερη μεταξύ των πληρωμάτων που βαθμολογούνται στο διεθνή θεσμό.

Χορηγός ονομασίας του φετινού αγώνα ήταν η εταιρεία PEMA, η οποία εξειδικεύεται στην παροχή ολοκληρωμένων λύσεων ανεφοδιασμού με καύσιμα και λιπαντικά, εξυπηρετώντας πλοία σε παγκόσμιο επίπεδο. Μέσω ενός ισχυρού δικτύου προμηθευτών και στρατηγικών συνεργασιών, διασφαλίζει άμεση, αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση 24 ώρες το 24ωρο, 7ημέρες την εβδομάδα – είτε πρόκειται για ανεφοδιασμό σε πολυσύχναστα λιμάνια είτε για παράδοση σε απομακρυσμένα σημεία. Με παγκόσμια εμβέλεια και πελατοκεντρική προσέγγιση, η PEMA είναι ο συνεργάτης που φροντίζει να παραμένετε πάντα σε εγρήγορση.



Πολύτιμη βοήθεια στους οργανωτές παρείχαν φέτος η Περιφέρεια Αττικής, η Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας και η Περιφερειακή Ενότητα Φωκίδας.

Το πολωνικό πλήρωμα των Maciej Lubiak-Grzegorz Dachowski, παρέμεινε επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ράλλυ Ιστορικών Αυτοκινήτων

Στο πλευρό του PΕΜΑ Ιστορικού Ράλλυ Ακρόπολις, βρέθηκαν επίσης, ο Δήμος Αθηναίων, ο Δήμος Θηβαίων, ο Δήμος Τανάγρας, ο Δήμος Λεβαδέων, ο Δήμος Δελφών, ο Δήμος Ορχομενού, ο Δήμος Αμφίκλειας-Ελάτειας και ο Δήμος Αλιάρτου. Χορηγός επικοινωνίας ήταν η Cosmote TV, η οποία τα τελευταία χρόνια δίνει το παρών σε όλες τις διοργανώσεις του μηχανοκίνητου αθλητισμού στη χώρα μας.

Το PEMA Ιστορικό Ράλλυ Ακρόπολις αποτέλεσε και φέτος αναπόσπαστο κομμάτι του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ράλλυ Ιστορικών Αυτοκινήτων, προσφέροντας δυνατές συγκινήσεις σε αγωνιζόμενους και θεατές. Η Οργανωτική Επιτροπή ευχαριστεί θερμά όλα τα πληρώματα που συμμετείχαν και έδωσαν το δικό τους χρώμα στον αγώνα και ανανεώνει το ραντεβού για την επόμενη χρονιά.