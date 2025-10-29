Ιστορικό Ράλλυ Ακρόπολις: Μένει στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα

Το Ιστορικό Ράλλυ Ακρόπολις διατηρεί τον διεθνή του χαρακτήρα για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά, όντας ο πρώτος αγώνας του νεοσύστατου πρωταθλήματος της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Αυτοκινήτου (FIA).

Η «αναγέννηση» του αγώνα ήρθε το 2022, όταν το Ιστορικό Ράλλυ Ακρόπολις προσμετρούσε στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ράλλυ Ιστορικών Αυτοκινήτων και ταυτόχρονα αποτελούσε υποψήφιο για ένταξη στον ευρωπαϊκό θεσμό. Λίγο αργότερα, το όνειρο έγινε πραγματικότητα: η διοργάνωση έλαβε την έγκριση της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας και από το 2023 εντάχθηκε επίσημα στο καλεντάρι του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ράλλυ Ιστορικών Αυτοκινήτων, έπειτα από απουσία έξι ετών. Έκτοτε, αποτελεί σταθερά ένα από τα σημαντικότερα γεγονότα του θεσμού.

Για την επόμενη χρονιά, η FIA προχώρησε στη δημιουργία δύο ξεχωριστών πρωταθλημάτων, ενός ασφάλτινου και ενός χωμάτινου, με το Ιστορικό Ράλλυ Ακρόπολις να ανοίγει την αυλαία του χωμάτινου Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ράλλυ Ιστορικών αυτοκινήτων στις 23 και 24 Μαΐου. Η συνέχεια θα δοθεί στην Πορτογαλία, η οποία στις 19 και 20 Ιουνίου θα φιλοξενήσει τον δεύτερο γύρο του πρωταθλήματος. Το Lahti Historic Rally θα διεξαχθεί στην Φινλανδία από τις 20 έως τις 22 Αυγούστου, ενώ το East Sweden European Historic Rally θα αποτελέσει τον τέταρτο αγώνα του θεσμού (28-29 Αυγούστου). Η αυλαία του νεοσύστατου πρωταθλήματος θα πέσει στη γειτονική Ιταλία, με το Rally del Brunello Storico, το οποίο θα διεξαχθεί στις 27 και 28 Νοεμβρίου 2026.

Το Ιστορικό Ράλλυ Ακρόπολις επιστρέφει την άνοιξη και ο σχεδιασμός της διοργάνωσης του 2026 έχει ήδη ξεκινήσει!