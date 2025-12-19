PEMA Ιστορικό Ράλλυ Ακρόπολις – Με το βλέμμα στο 2026

Κατά τη διάρκεια της βραδιάς απονεμήθηκαν αναμνηστικές πλακέτες σε όλους τους αγωνιζόμενους, καθώς και σε όσους συνέβαλαν καθοριστικά στην άρτια οργάνωση και στην επιτυχή διεξαγωγή του αγώνα. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, η Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής, Φωτεινή Ψαρράκου, αποκάλυψε πως ο αγώνας «μετακομίζει» πιο βόρεια την επόμενη χρονιά και η έδρα του θα είναι η Λαμία, μία πόλη άρρηκτα συνδεδεμένη με τον μηχανοκίνητο αθλητισμό.

Τίμησαν με την παρουσία τους την εκδήλωση ο αναπληρωτής Υπουργός Αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης, ο Εκτελεστικός Διευθυντής της Motorsport Greece, Αριστοτέλης Βαβουγυιός, ο Εντεταλμένος Σύμβουλος Αθλητισμού-Τουρισμού και Νέας Γενιάς του Δήμου Λαμιέων, Θάνος Στεργίου, ο χορηγός της διοργάνωσης, Πέτρος Μακρής και ο τρεις φορές Πρωταθλητής Ράλλυ, Ιωάννης Παπαδημητρίου.

Στο χαιρετισμό του, ο αναπληρωτής Υπουργός Αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης καλωσόρισε τους παρευρισκόμενους και υπογράμμισε τη διαρκή στήριξη της Πολιτείας στον μηχανοκίνητο αθλητισμό, συγχαίροντας όλους τους αθλητές για τη συμμετοχή τους στο PEMA Ιστορικό Ράλλυ Ακρόπολις του 2025 και θέτοντας παράλληλα ψηλά τον πήχη για τη διοργάνωση του 2026.

Στη συνέχεια, το λόγο πήρε η Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Μηχανοκίνητου Αθλητισμού Ελλάδος και Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του αγώνα, Φωτεινή Ψαρράκου. Αφού ευχαρίστησε τους αγωνιζόμενους που έλαβαν μέρος στη φετινή διοργάνωση, εξέφρασε τις ευχαριστίες της προς την Ελληνική Αστυνομία και το Πυροσβεστικό Σώμα για την πολύτιμη συνδρομή τους. Ευχαρίστησε, επίσης, τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό, τον Αναπληρωτή Υπουργό Αθλητισμού, Γιάννη Βρούτση, καθώς και όλα τα στελέχη που με αφοσίωση και επαγγελματισμό συνέβαλαν στην επιτυχή διεξαγωγή του PEMA Ιστορικού Ράλλυ Ακρόπολις.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην εξαιρετική αξιολόγηση του αγώνα από την Παγκόσμια Ομοσπονδία Αυτοκινήτου (FIA), σύμφωνα με την έκθεση του Παρατηρητή, αποσπάσματα της οποίας παρουσιάστηκαν κατά τη διάρκεια της βραδιάς. Παράλληλα, η κα. Ψαρράκου αναφέρθηκε στις αλλαγές που έχει υλοποιήσει η ΟΜΑΕ στο χώρο των ιστορικών αυτοκινήτων, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Η ΟΜΑΕ την τελευταία τετραετία έχει δώσει ιδιαίτερη βαρύτητα στην αναβάθμιση των αγώνων ιστορικών αυτοκινήτων. Προχώρησε σε τροποποιήσεις των κανονισμών και στην αυστηροποίηση των τεχνικών ελέγχων με την εισαγωγή του HTP, γεγονός που διασφάλισε τη νομιμότητα και τον υγιή ανταγωνισμό. Αυτό οδήγησε στην ισχυροποίηση της χώρας μας στο διεθνές αγωνιστικό προσκήνιο.»

Η Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του PEMA Ιστορικού Ράλλυ Ακρόπολις αποκάλυψε ότι η Λαμία θα φιλοξενήσει τη διοργάνωση του 2026. Ο αγώνας, που αποτελεί τον δεύτερο γύρο του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ράλλυ Ιστορικών αυτοκινήτων Χώματος, θα πραγματοποιηθεί από τις 22 έως τις 24 Μαΐου με τις ειδικές διαδρομές να εκτείνονται στους νομούς Βοιωτίας, Φθιώτιδος, Φωκίδος και Καρδίτσας. Η Πανηγυρική Εκκίνηση του αγώνα θα διεξαχθεί στις Θερμοπύλες με φόντο το άγαλμα του Λεωνίδα και ο τερματισμός στους πρόποδες του Ιερού Βράχου της Ακρόπολης.

Ο Εντεταλμένος Σύμβουλος Αθλητισμού - Τουρισμού και Νέας Γενιάς, Θάνος Στεργίου, εκπροσωπώντας τον Δήμαρχο Λαμιέων Πανουργιά Παπαϊωάννου στη σύντομη ομιλία του, ανέφερε μεταξύ άλλων: «Ο Δήμος Λαμιέων είναι έτοιμος να στηρίξει το Ιστορικό Ράλλυ Ακρόπολις, αξιοποιώντας την εμπειρία του στη φιλοξενία μεγάλων αθλητικών διοργανώσεων και τη στρατηγική του στον αθλητικό τουρισμό, ώστε ο αγώνας να αφήσει ουσιαστικό αποτύπωμα στον τόπο».

Χαιρετισμούς απηύθυναν επίσης ο συντονιστής θεμάτων Βιωσιμότητας της ΟΜΑΕ, Γιώργος Καζαντζόπουλος, ο αλυτάρχης της κατηγορίας Sporting, Νίκος Μανώλης και ο αλυτάρχης της κατηγορίας Regularity, Σπύρος Κατσιμαλής.

Στη συνέχεια ακολούθησε η απονομή των αναμνηστικών πλακετών σε όλους τους συμμετέχοντες, οι οποίοι μετράνε πλέον αντίστροφα για το PEMA Ιστορικό Ράλλυ Ακρόπολις του 2026!

Η βραδιά ολοκληρώθηκε στο Roof Garden του Royal Olympic Hotel, όπου οι παρευρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν το φαγητό και το ποτό τους με θέα τον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης, τις στήλες του Ολυμπίου Διός και τον Λυκαβηττό.

