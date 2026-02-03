Πέντε απίστευτα πράγματα που μπορεί να κάνει το γυναικείο σώμα και δεν γνωρίζετε

Το γυναικείο σώμα είναι ικανό για μικρά και μεγάλα «θαύματα»: από τη γέννηση ενός παιδιού και την αντοχή στον πόνο, μέχρι λειτουργίες που ακόμα και η επιστήμη συνεχίζει να μελετά.

Έτσι, υπάρχουν ορισμένες παράξενες αλλά αποδεδειγμένες δυνατότητες που ελάχιστοι γνωρίζουν, όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα του nypost.com.

1. Η μήτρα μπορεί να «δοκιμάζει» το σπέρμα

Κι όμως, υποδοχείς γεύσης έχουν εντοπιστεί στις σάλπιγγες και στη μήτρα. Πρόκειται για τους υποδοχείς TAS2Rs, που ανιχνεύουν την πικρή γεύση.

Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι βοηθούν το σώμα να «αξιολογεί» το χημικό περιβάλλον, εντοπίζοντας κακής ποιότητας σπέρμα ή επικίνδυνες βακτηριακές τοξίνες, ενεργοποιώντας ανοσολογική άμυνα.

2. Ο εγκέφαλος συρρικνώνεται στην εγκυμοσύνη

Κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης παρατηρείται μείωση της φαιάς ουσίας σε περιοχές που σχετίζονται με την κοινωνική νόηση, μέσω μιας διαδικασίας που ονομάζεται συναπτικό κλάδεμα.

Η «συρρίκνωση» αυτή δεν είναι αρνητική: ενισχύει τις νευρωνικές διαδρομές που βοηθούν τη μητέρα να αντιλαμβάνεται απειλές και τις ανάγκες του μωρού.

Μετά τον τοκετό, ο εγκέφαλος συνήθως επανέρχεται, αν και έρευνες δείχνουν ότι η αποκατάσταση καθυστερεί περισσότερο σε γυναίκες που γέννησαν φυσιολογικά ή με επείγουσα καισαρική.

3. Η καρδιά μεγαλώνει στην εγκυμοσύνη

Κατά την κύηση, το μέγεθος της καρδιάς αυξάνεται, ενώ ο όγκος του αίματος μπορεί να φτάσει έως και 50% πάνω από το φυσιολογικό.

Αυτό εξασφαλίζει επαρκή παροχή οξυγόνου και θρεπτικών συστατικών στο έμβρυο. Μετά τον τοκετό, η καρδιά συνήθως επανέρχεται, ωστόσο σε σπάνιες περιπτώσεις εμφανίζεται περιγεννητική μυοκαρδιοπάθεια, μια σοβαρή και επικίνδυνη επιπλοκή.

4. Ο κόλπος είναι τόσο όξινος όσο ο χυμός ντομάτας

Ένας υγιής κόλπος έχει pH 3,8 έως 4,5, με το ιδανικό επίπεδο γύρω στο 4 – όσο δηλαδή το κρασί ή ο χυμός ντομάτας.

Οι ειδικοί εξηγούν ότι όταν το pH γίνεται πιο όξινο ευνοείται η ανάπτυξη ζύμης, ενώ όταν γίνεται πιο αλκαλικό αυξάνεται ο κίνδυνος βακτηριακής κολπίτιδας. Η ισορροπία είναι το «κλειδί».

5. Γέννηση μετά θάνατον - Το σπάνιο φαινόμενο

Η λεγόμενη «γέννηση σε φέρετρο» είναι ένα εξαιρετικά σπάνιο φαινόμενο, κατά το οποίο το σώμα μιας εγκύου μπορεί, λόγω συσσώρευσης αερίων μετά τον θάνατο, να αποβάλει το έμβρυο.

Συνήθως συμβαίνει εντός 48-72 ωρών και το έμβρυο δεν είναι ζωντανό. Στη σύγχρονη εποχή, το φαινόμενο είναι σχεδόν ανύπαρκτο, λόγω ιατρικών παρεμβάσεων και πρακτικών ταρίχευσης.