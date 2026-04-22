Πένθος στην οικογένεια του ΠΑΟΚ: Πέθανε ο αδερφός του Ιβάν, Παύλος Σαββίδης

Για τον ΠΑΟΚ η διεκδίκηση του πρωταθλήματος αφορά πλέον μόνο μαθηματικές πιθανότητες, αλλά μπροστά του ο «Δικέφαλος του Βορρά» έχει μπρος τα του μία σημαντική πρόκληση. Λίγες μέρες μετά τα εκατοστά γενέθλια του συλλόγου, η ομάδα ποδοσφαίρου, το Σάββατο (25 Απριλίου, 20:30) θα διεκδικήσει το Κύπελλο Ελλάδας στον τελικό κόντρα στον ΟΦΗ.



Πριν το σπουδαίο ματς, στη Θεσσαλονίκη έφθασε ο ισχυρός άνδρας της ΠΑΕ, Ιβάν Σαββίδης. Ακόμα δεν έχει ξεκαθαριστεί αν θα είναι στο γήπεδο το Σάββατο, αλλά το μόνο σίγουρο είναι πως έφθασε στη συμπρωτεύουσα, κατ' αρχάς για προσωπικούς λόγους, οι οποίοι αυτοί δεν ήταν για ευχάριστο λόγο.



Και αυτοί διότι, ο αδερφός του προέδρου της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, Παύλος έφυγε από τη ζωή την Τετάρτη (22/4) σε ηλικία 72 ετών. Ο Παύλος ήταν ο μεγάλος αδερφός του Ιβάν Σαββίδη και νοσηλευόταν στο νοσοκομείο το τελευταίο χρονικό διάστημα, καθώς η υγεία του είχε επιβαρυνθεί έντονα.