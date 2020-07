Στην καθημερινότητα των ανθρώπων έχει μπει πια η χρήση της προστατευτικής μάσκας, ως μέτρο προστασίας κατά του covid-19. Μπορεί πολλοί να είναι υπέρ και άλλοι κατά, ωστόσο ο Μπραντ Πιτ είχε ταχθεί υπέρ της χρήσης μάσκας πολύ πριν ξεσπάσει η πανδημία του κορονοϊού σε όλο τον πλανήτη. Και υπάρχει και βίντεο που το αποδεικνύει.

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στο Τόκιο, με αφορμή την πρεμιέρα της ταινίας “Ad Astra”, τον Σεπτέμβριο του 2019, ο Αμερικανός σταρ εντοπίζει κάποιον στην αίθουσα που φοράει προστατευτική μάσκα. Σταμάτησε τη ροή της συνέντευξης και εξήγησε πως την πρώτη φορά που πήγε στο Τόκιο και είδε τους ανθρώπους γύρω του με μάσκες, σκέφτηκε ότι πρόκειται για κάτι “παρανοϊκό”. “Μετά σκέφτηκα ότι όταν έχεις ένα κρύωμα, φορώντας μάσκα, προστατεύεις τους γύρω σου και κατάλαβα πόσο υπεύθυνοι είστε και πόσο σωστό είναι όλο αυτό. Και δεν καταλαβαίνω γιατί δεν το εφαρμόζουμε σε όλο τον κόσμο. Δεν ξέρω γιατί δεν το κάνουμε κι εμείς”, σχολίασε.

Σε πολλές ασιατικές χώρες, όπως και στην Ιαπωνία, η χρήση προστατευτικής μάσκας ήταν πολύ διαδεδομένη λόγω της επιδημίας του SARS, πολύ καιρό πριν την πανδημία του κορονοϊού.

Λίγα λόγια για τον Μπραντ Πιτ

Ο Μπραντ Πιτ (William Bradley “Brad” Pitt, 18 Δεκεμβρίου 1963) είναι Αμερικανός ηθοποιός. Ο Πιτ έχει λάβει τέσσερις υποψηφιότητες για Όσκαρ ερμηνείας, κερδίζοντας ένα για την ταινία του Κουέντιν Ταραντίνο Κάποτε στο… Χόλιγουντ (Once Upon a Time in Hollywood, 2019) και επτά υποψηφιότητες για Χρυσή Σφαίρα κερδίζοντας δυο. Έχει χαρακτηριστεί ως ένας από τους πιο ελκυστικούς άνδρες στον κόσμο.

Ο Πιτ ξεκίνησε την καριέρα του κάνοντας γκεστ εμφανίσεις σε τηλεοπτικές σειρές. Έγινε γνωστός όταν έπαιξε τον άγνωστο ταξιδιώτη που αποπλανεί τη Τζίνα Ντέιβις στην ταινία Θέλμα & Λουίζ (Thelma & Louise) το 1991. Οι πρώτοι του πρωταγωνιστικοί ρόλοι σε μεγάλες παραγωγές έγιναν στις ταινίες Το Ποτάμι Κυλάει Ανάμεσά Μας (A River Runs Through It, 1992) και Συνέντευξη Με Έναν Βρυκόλακα (Interview with the Vampire, 1994). Κέρδισε την πρώτη του υποψηφιότητα για Χρυσή Σφαίρα για την ταινία Θρύλοι του Πάθους (Legends of the Fall, 1994) παίζοντας μαζί με τον Άντονι Χόπκινς. Το 1995 πρωταγωνίστησε στο επιτυχημένο αστυνομικό θρίλερ Seven του Ντέιβιντ Φίντσερ και στην ταινία.

Οι Δώδεκα Πίθηκοι (12 Monkeys) που του χάρισε την πρώτη του Χρυσή Σφαίρα β’ ανδρικού ρόλου και την πρώτη του υποψηφιότητα για Όσκαρ. Τέσσερα χρόνια μετά, πρωταγωνίστησε στην καλτ ταινία Fight Club και το 2001 στην εισπρακτική επιτυχία Η Συμμορία των Έντεκα (Ocean’s Eleven) και στις δύο συνέχειες Η Συμμορία των Δώδεκα (Ocean’s Twelve, 2004) και Η Συμμορία των Δεκατριών (Ocean’s Thirteen, 2007). Το 2008 έλαβε την δεύτερη υποψηφιότητα για Όσκαρ για την ταινία Η Απίστευτη Ιστορία του Μπέντζαμιν Μπάτον (The Curious Case of Benjamin Button) και το 2012 την τρίτη του υποψηφιότητα για το Moneyball.

Ήταν παντρεμένος για 7 χρόνια με την Τζένιφερ Άνιστον και τώρα συζεί με την Αντζελίνα Τζολί με την οποία έχουν έξι παιδιά. Συνεχώς λαμβάνει ενεργό δράση σε ποικίλα κοινωνικά θέματα τόσο στις Ηνωμένες Πολιτείες όσο και παγκοσμίως. Ο Πιτ έχει δική του εταιρεία παραγωγής, την Plan B Entertainment, η οποία περιλαμβάνει και την παραγωγή των βραβευμένων με Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας, Ο Πληροφοριοδότης (The Departed, 2007) και 12 Χρόνια Σκλάβος (12 Years a Slave, 2013)